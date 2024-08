Smeren en hydrateren, en dat aan een streelzacht prijsje? Daar profiteert niet alleen je huid, maar ook je portemonnee van mee. Deze budgetvriendelijke dagcrèmes gooi je netjes binnen het budget van 10 euro in je winkelmandje.

Budgetvriendelijke dagcrèmes

Je huid wordt dagelijks blootgesteld aan heel wat factoren die je huid uit balans kunnen brengen: externe factoren zoals (droge) lucht en uitlaatgassen, maar ook interne factoren zoals hormonen en stress. Door te hydrateren met een dagcrème hou je de barrièrefunctie van je huid in stand. Bovendien bevatten heel wat crèmes huidverbeterende ingrediënten die specifiek op de noden van je huid kunnen inwerken. Kies je voor een dagcrème met een SPF (Sun Protection Factor)? Dan kan die je huid tegen schadelijke uv-stralen beschermen, als je ’m royaal en geregeld smeert.

Duur is daarom niet beter

De prijs van een product wordt grotendeels bepaald door de technologie die gebruikt wordt, de zeldzaamheid van de ingrediënten en de grootte van de productie: hoe groter die doorgaans is, hoe lager de prijs per product. Ook de prijs van ingrediënten, verpakking en productie daalt hoe meer er van een product wordt gemaakt. Zo worden zelfs de duurste ingrediënten betaalbaar als een producent er veel van aankoopt. Hetzelfde geldt voor de marketing: hoe meer merken een bedrijf in zijn portefeuille heeft, hoe beter deze kosten over de verschillende merken verspreid kunnen worden.

Nog enkele gouden tips

Kies een dagcrème volgens jouw huidtype . Een droge huid vraagt bijvoorbeeld een andere verzorging dan een vette huid.

. Een droge huid vraagt bijvoorbeeld een andere verzorging dan een vette huid. Hoelang een crème houdbaar is, wordt aangegeven met een symbool van een potje met een cijfer. Dat cijfer zegt hoeveel maanden (M) je het product na opening kunt gebruiken. Schrijf daarom op de verpakking van je dagcrème wanneer je ‘m begint te gebruiken. Zo kun je de houdbaarheidsperiode beter in de gaten houden.

beter in de gaten houden. Licht en lucht zorgen ervoor dat een crème kan oxideren (denk aan een appel die bruin wordt), maken de ingrediënten instabiel en verlagen zo hun werkzaamheid. Om dit te vermijden, kies je dus best voor een crème in een ondoorschijnende pompflacon die de inhoud volledig afschermt. Als dat er niet is, kies dan voor een tube.

die de inhoud volledig afschermt. Als dat er niet is, kies dan voor een tube. Zit je ideale dagcrème in een pot? Was dan goed je handen om bacteriën in het product zoveel mogelijk te vermijden.

om bacteriën in het product zoveel mogelijk te vermijden. Zit er geen SPF in je dagcrème? Smeer dan nog een zonnecrème na je dagcrème.

10 dagcrèmes onder 10 euro

Essentials Hydraterende Dagcrème Essentials Hydraterende Dagcrème € 7,99 – Nivea bij Di Een van Nivea’s bestsellers is deze vochtinbrengende dagcrème met SPF 15. Hij werd verrijkt met vitamine E en hydrateert intensief, voor een gezonde, frisse en stralende huid. Shop het hier.

Sensitive Day Cream Sensitive Day Cream € 8,69 – HEMA Deze vegan dagcrème bevat geen kleurstoffen of parfum en is geschikt voor de meest gevoelige huid. Hij bevat actieve ingrediënten met verzachtende eigenschappen om de huid te beschermen en kalmeren. Shop het hier.

Natural Moisturizing Factors + HA Natural Moisturizing Factors + HA € 7,50 – The Ordinary bij ICI PARIS XL Deze dagcrème bevat Natural Moisturizing Factors: elementen die de buitenste laag van de huid beschermen en gehydrateerd houden. Hyaluronzuur zorgt daarnaast voor een betere vochtopname en gaat vochtverlies tegen. Shop het hier.

Derma Hydraterende Dagcrème SPF 30 Derma Hydraterende Dagcrème SPF 30 € 6,99 – Kruidvat Een droge, gevoelige huid? Deze dagcrème heeft een lichte textuur, verzacht en hydrateert langdurig. De zonnefilters (SPF 30) helpen je huid beschermen tegen schadelijke uv-stralen. Shop het hier.

Hydration Nutrition Dagcrème Hydration Nutrition Dagcrème € 7,99 – Diadermine bij Di Een droge en gevoelige huid vereist intense hydratatie en bescherming. Daarom ontwikkelde Diadermine deze dagcrème met een vochtinbrengende formule die snel en diep in de opperhuid dringt. Shop het hier.

Hydro Day Cream Hydro Day Cream € 4,19 – Kruidvat Deze budgettopper bevat hyaluronzuur en houdt het vochtgehalte van een normale of gemengde huid 24 uur lang op peil. De crème bevat uv-filters die beschermen tegen de schadelijke invloeden van de zon. Shop het hier.

Vitamin B, C and E Moisturizer Vitamin B, C and E Moisturizer € 9,90 – The Inkey List bij ICI PARIS XL Een lichte dagcrème vind je in deze tube, gevuld met vitaminen voor een gezond ogende huid: vitamine B3 (niacinamide), vitamine C en vitamine E. Shop het hier.

Skin Food Light Skin Food Light € 6,49 – Weleda Weleda’s Skin Food Light is een echte alleskunner. Hij zorgt voor onmiddellijke hydratatie en comfort door de lichte, snel intrekkende en 100% natuurlijke formule. Bonuspunten voor de frisse geur van lavendel en sinaasappel! Shop het hier.

Hyaluronic Acid Gel Cream Hyaluronic Acid Gel Cream € 8,95 – Revolution Skin bij Zalando Ideaal voor elk huidtype is deze gelcrème die je huid verfrist en hydrateert. Hij helpt vocht vast te houden om de zichtbare effecten van uitdroging van de huid, zoals fijne lijntjes, te verminderen. Shop het hier.

Day Cream & Primer Day Cream & Primer € 9,99 – Olay bij Kruidvat Twee voor de prijs van één krijg je met deze hydraterende dagcrème die ook een primer is. Een primer zorgt ervoor dat je make-up langer en mooier blijft zitten. Shop het hier.

