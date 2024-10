5 veelgemaakte mascarafouten (en hoe ze te vermijden)

Je wimpers verlengen, volume geven en zorgen voor een frisse blik: mascara doet het allemaal. Vermijd je deze mascarafouten, dan breng je ‘m aan als een professional.

Veelgemaakte mascarafouten: 5 tips voor een open blik

1. Gebruik je mascara niet te lang

Mascara blijft zo’n 6 maanden goed na opening. Dat zie je aan het symbool van een open potje met een cijfer op de tube. Concreet geeft dat cijfer aan hoeveel maanden (M) je het product na opening nog kunt gebruiken. Een vervallen exemplaar kan voor problemen zorgen, zoals oogontstekingen en broze wimpers. Bovendien begint mascara na enkele maanden uit te drogen en te klonteren, waardoor je ’m niet meer mooi kunt aanbrengen. Hou de houdbaarheidsdatum dus goed in de gaten, maar gebruik ook je zintuigen: ruikt de mascara anders, of ziet hij er niet meer zo glad uit? Dan is het tijd voor een nieuwe.

Tip! Haalde je een nieuwe mascara in huis, maar heb je ’m nog niet meteen nodig? Laat de tube dan gesloten tot je ’m begint te gebruiken. Zodra de mascara in aanraking komt met zuurstof, begint de houdbaarheidsdatum te lopen.

2. Stem je mascara af op de vorm van je ogen of wimpers

Loopt je mascara soms uit, of maakt hij vlekken op je oogleden? Dat kan te wijten zijn aan de formule van het product, maar ook aan de vorm van je ogen. Heb je zware oogleden, dan raken je wimpers je huid, waardoor je mascara kan stempelen. Ook als je lange wimpers hebt, kan je mascara vlekken maken, omdat de wimpers de huid raken. Zo vermijd je uitgelopen mascara of vlekken:

Gebruik waterproof mascara . Die bevat ingrediënten die zich hechten aan de wimpers, waardoor de mascara beter blijft zitten. Als je oogleden een beetje vetter zijn, is dit helaas niet altijd voldoende. De mascara zou dan alsnog kunnen stempelen.

. Die bevat ingrediënten die zich hechten aan de wimpers, waardoor de mascara beter blijft zitten. Als je oogleden een beetje vetter zijn, is dit helaas niet altijd voldoende. De mascara zou dan alsnog kunnen stempelen. Een goede oplossing daarvoor is om je oogleden (tot net onder je wenkbrauwen) te matteren met een gezichtspoeder . Is je huid droog en mat, dan zal je mascara minder snel stempelen.

. Is je huid droog en mat, dan zal je mascara minder snel stempelen. Gebruik je een make-upremover op oliebasis? Zorg dan dat er geen restjes op je wimpers achterblijven, waardoor mascara makkelijker kan uitlopen. Maak je wimpers altijd goed schoon (met olievrij micellair water, bijvoorbeeld) vooraleer je mascara aanbrengt.

Tip! Mascaravlekjes en uitschuivers laat je best volledig opdrogen om grotere vlekken te vermijden. Daarna kun je ze makkelijk in een rollende beweging met een wattenstaafje wegvegen.

3. ‘Pomp’ niet met het borsteltje

Beweeg het borsteltje nooit op en neer om meer product op de haartjes te krijgen, want dat brengt lucht in de tube. Daardoor zal je mascara sneller uitdrogen en onbruikbaar worden. Wil je meer product op het borsteltje, draai het dan even rond in de tube vooraleer je het er in één vlotte beweging uithaalt.

4. Krul je wimpers vóór je mascara aanbrengt

Met een wimperkruller wip je je wimpers omhoog, waardoor je mascara nog meer effect zal hebben. Gebruik ’m altijd vóór je mascara aanbrengt: het product maakt je wimpers hard en minder flexibel, waardoor ze kunnen afbreken wanneer je ze krult nadat je mascara aanbrengt.

Zo gebruik je de wimperkruller:

Hou de wimperkruller wijd open met je duim en wijsvinger. Neem de wimpers van bovenuit met een scheppende beweging vast. Knijp de kruller zo’n 5 tot 10 seconden goed dicht. Voor meer effect kun je de plaatjes eerst opwarmen met de haardroger. Heb je lange, rechte wimpers? Krul de puntjes dan nog even apart. Let wel op dat je de wimperkruller niet ingedrukt houdt terwijl je ’m verplaatst.

Tip! Maak je wimperkruller eerst warm met een haardroger: zo gaan je wimpers nog beter krullen én blijft de krul extra lang.

5. Kies de juiste beweging en focus

Wist je dat de manier van aanbrengen voor een ander effect kan zorgen? Strijk je mascara dus niet zomaar in je wimpers, maar hou rekening met het effect dat je wilt bereiken:

Voor meer volume breng je de mascara al zigzaggend aan. Zo verdeel je het product goed in je wimpers en zorg je voor meer dikte. Nog meer effect? Breng dan gerust een tweede laag mascara aan: doe dit wanneer hij al een beetje (maar nog niet helemaal) opgedroogd is. Zo vermijd je klonters.

breng je de mascara al zigzaggend aan. Zo verdeel je het product goed in je wimpers en zorg je voor meer dikte. Nog meer effect? Breng dan gerust een tweede laag mascara aan: doe dit wanneer hij al een beetje (maar nog niet helemaal) opgedroogd is. Zo vermijd je klonters. Voor meer lengte maak je een rollende beweging van de wortel naar de punt om de wimperaanzet mee te kleuren. Ga nog even apart over de puntjes om de volledige lengte van je wimpers in de verf te zetten.

maak je een rollende beweging van de wortel naar de punt om de wimperaanzet mee te kleuren. Ga nog even apart over de puntjes om de volledige lengte van je wimpers in de verf te zetten. Om je ogen iets groter en ronder te maken, focus je op de wimpers in het midden en aan de binnenste ooghoek.

te maken, focus je op de wimpers in het midden en aan de binnenste ooghoek. Om je ogen optisch te liften , focus je op de buitenste wimpers.

, focus je op de buitenste wimpers. Heb je dunne, lichte of weinig wimpers, breng dan nog een fijn laagje mascara aan op de onderste wimperrand. Veeg de punt van je borsteltje af aan de tube, hou het verticaal en zet er je wimpers mee aan.

Tip! Met een wimperkammetje kun je je wimpers beter spreiden, klonters en te veel mascara op je wimpers weghalen. Heb je dat niet in huis, dan doet een schoongemaakt mascaraborsteltje het ook prima.

Altijd naar bed zonder

Eén gouden regel: ga nooit slapen met mascara. De verharde structuur kan ervoor zorgen dat je wimpers broos worden of zelfs afbreken. Verwijder je mascara dus grondig, maar mild, want de huid rondom je ogen is dun en gevoelig. Kies voor een oogmake-upreiniger op oliebasis: die weekt je mascara (ook waterproof) makkelijker los. Verzadig een wattenschijfje, laat het zo’n 15 seconden op je ogen rusten en wrijf zachtjes naar beneden. Maak vervolgens de rest van je oogleden schoon.

Shopping: onze favoriete mascara’s

