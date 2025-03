Als je ’s ochtends mascara aanbrengt, wil je natuurlijk niet dat hij uitloopt of vlekken maakt op je huid. Met deze eenvoudige beautytips voorkom je het.

Zo vermijd je dat mascara uitloopt of stempelt

Mascara die uitloopt of stempelt, kan te wijten zijn aan de formule van het product of aan de vorm van je ogen. Heb je zware oogleden, dan raken de wimpers de huid, waardoor je mascara kan afgeven op de huid. Ook wie lange wimpers heeft, kan te maken krijgen met mascaravlekken onder de wenkbrauwen, omdat de wimpers de huid raken.

1. Waterproof mascara

In de eerste plaats kun je waterproof mascara gebruiken. Die bevat ingrediënten die zich hechten aan de wimpers, waardoor de mascara beter blijft zitten. Heb je vette oogleden? Dan is waterproof niet altijd voldoende, want het is dan wel opgewassen tegen water, maar niet tegen vet. De mascara zou dan alsnog kunnen stempelen.

2. Schone wimpers

Gebruik je een make-upremover op oliebasis? Belangrijk is dat er dan geen olierestjes meer op je wimpers overblijven: als ze vettig zijn, loopt mascara makkelijker uit. Maak je wimpers dus altijd goed schoon vooraleer je mascara aanbrengt.

3. Matterend poeder

Matteer je oogleden (tot helemaal onder je wenkbrauwen) en de huid onder je ogen met een matterend gezichtspoeder. Is je huid droog en mat, dan zal je mascara minder snel stempelen.

4. Blotting paper

Wordt je huid rondom je ogen snel vet? Neem dan een compactpoeder of blotting paper mee. Zo’n flinterdun papiertje absorbeert overtollig talg en matteert je huid.

