Met neutrale tinten zit je nooit verkeerd, al is het natuurlijk leuk om te kiezen voor meer kleur in je kleerkast. Van lichtroze over fuchsia tot knaloranje, zuurstokkleurtjes mixen mag – nee moét – voor een extra portie pit in je kleerkast!

5x meer kleur in je kleerkast

1. Kies voor kleurrijke basics

Ben je het niet gewoon om kleur te dragen? Kies dan (in het begin) voor kleurrijke basics, zoals een broek of blazer in een fellere tint. Makkelijk te combineren met neutrale stuks die je al in je kast hebt hangen.

Blazer, C&A, 49,99

2. Combineer verschillende tintjes van één kleur

Hou je van subtiel? Combineer dan verschillende tinten van één kleur: rood met zalmroze, fuchsia met lila of oranje met perzik of bordeaux.

Overhemd, Vero Moda, € 34,99

3. Kies voor colour blocking

Mag het voor jou wat feller? Dan kun je ook voor colour blocking gaan en dus verschillende contrasterende kleuren samen dragen. Laat het gerust wat clashen: oranje staat bijvoorbeeld mooi met fuchsia, geel combineert mooi met lila of wat dacht je van felroze en limoengroen?

Broek,CKS, € 89,99

4. Ga voor prints

Ook met een print kun je op een makkelijke en toegankelijke manier kleur toevoegen. Een bloemenpatroon is bijvoorbeeld helder en kleurrijk, maar de basis blijft neutraal. Ook streepjes of bolletjes in een fellere tint staan leuk.

Maxi-jurk, LolaLiza, € 69,99

5. Combineer kleurrijke schoenen en accessoires

Meer kleur zit ‘m niet altijd in kledingstukken, maar kan ook perfect in accessoires. Wat denk je bijvoorbeeld van een handtas, sjaaltje, halsketting of paar schoenen in een knalkleur? Of voeg een kleurrijke riem toe om een neutrale outfit te boosten.

Pumps, Unisa, € 79,90 i.p.v. € 129,90

Tip: kijk ook eens naar je beautyroutine

Met beautyproducten kun je makkelijk een vleugje kleur toevoegen aan een neutrale outfit. Lak je nagels in een opvallende tint, of kies voor een lippenstift in een knalkleur.

Nagellak, HEMA, € 3,50

Meer moois:

