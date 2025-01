Permanente make-up: dit zijn de grootste voor- en nadelen

Opstaan met perfecte wenkbrauwen, lippen of oogmake-up: het kan met permanente make-up, een techniek die al heel lang meegaat en populair blijft. Denk je dat het iets voor jou zou kunnen zijn? Leg dan eerst de grootste voor- en nadelen naast elkaar.

Wat is permanente make-up?

Permanente make-up (PMU) is een techniek die eerder semi-permanent is: er wordt net onder het huidoppervlak pigment aangebracht, vergelijkbaar met het plaatsen van een tattoo, maar dan met een flinterdunne naald zodat er heel precies en subtiel kan worden gewerkt en minder diep in de huid. Dit verklaart meteen waarom een tatoeage vrijwel blijvend is en (semi-)permanente make-up sneller vervaagt. Met de juiste nazorg geniet je wel van een langdurig resultaat.

Waar kun je het laten plaatsen?

PMU wordt geplaatst op verschillende zones. De populairste zijn eyeliner, wenkbrauwen en lippen. Ook binnen die zones zijn er verschillende mogelijkheden.

Eyeliner : boven en/of onder, als onopvallende deepliner (een accent aan de wimperrand) of duidelijke eyeliner (al dan niet met wing).

: boven en/of onder, als onopvallende deepliner (een accent aan de wimperrand) of duidelijke eyeliner (al dan niet met wing). Wenkbrauwen : powder brows (een volledige pigmentatie met poedereffect) of PMU met de hairstroke-techniek (waarbij dunne haartjes worden nagebootst).

: powder brows (een volledige pigmentatie met poedereffect) of PMU met de hairstroke-techniek (waarbij dunne haartjes worden nagebootst). Lippen: lipcontouren (als lipliner), full lips (als lippenstift) of ombre lips (waarbij de lippen vanaf de contour zacht ingeschaduwd worden naar binnen toe).

Hoe wordt permanente make-up aangebracht?

Een opgeleide (schoonheids)specialist gebruikt een toestel waarmee met een flinterdunne naald huidvriendelijk pigment in de lederhuid wordt gebracht. Afhankelijk van de zone, kan een verdovende crème de behandeling comfortabeler maken.

Tijdens een intakegesprek, voorafgaand aan de behandeling, wordt de vorm, intensiteit en kleur besproken. Gaat het om een wenkbrauwbehandeling, dan kunnen de wenkbrauwen alvast worden geëpileerd.

Wat tijdens het genezingsproces?

Vlak na het aanbrengen, en tijdens de herstelperiode, kan je huid rood en/of gezwollen zijn en een trekkend gevoel geven. Ook kunnen er wondjes ontstaan die moeten genezen, waardoor je huid kan beginnen jeuken en vervellen.

Tijdens het genezingsproces wordt aangeraden om niet naar de sauna of het zwembad te gaan, niet te sporten (om zweten te voorkomen) en blootstelling aan uv-licht van de zon of de zonnebank te vermijden. Ook krijg je dikwijls een specifiek product mee om je huid te verzorgen en tegelijk het herstel te bevorderen.

Wat zijn de voordelen van permanente make-up?

Het grootste voordeel, en de belangrijkste reden waarom zoveel mensen voor permanente make-up kiezen, is het gemak dat het met zich meebrengt. Je make-up zit op ieder moment van de dag goed, loopt niet uit en vraagt geen extra tijd in de badkamer.

dat het met zich meebrengt. Je make-up zit op ieder moment van de dag goed, loopt niet uit en vraagt geen extra tijd in de badkamer. Permanente make-up geeft meer definitie , door bijvoorbeeld een vage liplijn te accentueren, of kale plekjes in wenkbrauwen op te vullen.

, door bijvoorbeeld een vage liplijn te accentueren, of kale plekjes in wenkbrauwen op te vullen. Je geniet zo’n 2 tot 5 jaar van het resultaat.

Wat zijn de nadelen van permanente make-up?

Permanente make-up is duur en kan oplopen tot enkele honderden euro’s. Denk aan 300 à 400 euro voor eyeliner en 450 à 550 euro voor wenkbrauwen.

en kan oplopen tot enkele honderden euro’s. Denk aan 300 à 400 euro voor eyeliner en 450 à 550 euro voor wenkbrauwen. Het vraagt dikwijls een opfrisbeurt om het resultaat mooi te houden en vervaging tegen te gaan. Zo’n bijwerking wordt aangeraden om de 1 à 2 jaar.

om het resultaat mooi te houden en vervaging tegen te gaan. Zo’n bijwerking wordt aangeraden om de 1 à 2 jaar. Celvernieuwing, je afweersysteem en blootstelling aan uv-stralen zijn enkele factoren die een invloed kunnen hebben op de houdbaarheidheid van permanente make-up. Ook hangt dikwijls veel af van de kleur: hoe lichter de kleur, hoe sneller deze zal vervagen.

van permanente make-up. Ook hangt dikwijls veel af van de kleur: hoe lichter de kleur, hoe sneller deze zal vervagen. In uitzonderlijke gevallen wordt het pigment niet goed door je huid opgenomen, waardoor een extra behandeling nodig is.

nodig is. Valt het resultaat tegen, of wil je na verloop van tijd de permanente make-up laten verwijderen? Dat kan met meerdere laserbehandelingen, maar weet dat die pijnlijk en prijzig zijn. Laat je dus op voorhand goed informeren.

