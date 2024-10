Gellak: 4 kits voor thuis uitgetest

Je nagels voorzien van een perfecte manicure? Dat kan thuis, met een DIY-kit voor gellak die professionele resultaten belooft. Wij testen er drie voor je uit.

Doe-het-zelf-gellak

Gellak breng je aan zoals een gewone nagellak, maar laat je uitharden onder een ledlamp. Daardoor blijft je manicure langer zitten, tot wel 14 dagen, zonder afgebladderde stukjes en met een mooie glans.

Voor zo’n manicure betaal je bij het nagelsalon al snel 50 euro of meer. Daarom werden DIY (Do It Yourself)-kits zo populair: je betaalt eenmalig voor de kit (gemiddeld € 100), en daaruit kun je dikwijls meer dan 10 manicures halen. Extra kleurtjes en producten die je nodig hebt om de gellak aan te brengen, kun je apart bijkopen.

Nog enkele succestips

Zo’n DIY-kits zijn bovendien heel toegankelijk. In een aantal makkelijke stappen breng je je manicure aan. Die stappen worden uitvoerig beschreven in de gebruiksaanwijzing bij de kit.

Enkele tips voor een mooi en langhoudend resultaat:

Vermijd water aan je nagels , zo’n 30 minuten vooraleer je aan je gelmanicure begint. Water maakt je nagels week.

, zo’n 30 minuten vooraleer je aan je gelmanicure begint. Water maakt je nagels week. Bereid je nagels goed voor. Maak ze helemaal schoon en vijl ze in vorm. Vijl altijd vanuit één kant om de nagelplaat te beschermen.

Maak ze helemaal schoon en vijl ze in vorm. Vijl altijd vanuit één kant om de nagelplaat te beschermen. Duw ook de nagelriemen terug met een bokkenpootje. Lukt dat niet goed? Gebruik dan een beetje nagelriemolie om ze week te maken.

met een bokkenpootje. Lukt dat niet goed? Gebruik dan een beetje nagelriemolie om ze week te maken. Om de nagellak beter te laten hechten, ruw je de nagelplaat op . Dat kan met een nagelvijl of met een polijstblokje, dat dikwijls wordt meegeleverd met de kit.

. Dat kan met een nagelvijl of met een polijstblokje, dat dikwijls wordt meegeleverd met de kit. Producten die dienen om je nagels schoon te maken en te ontvetten , breng je in dunne laagjes aan en laat je drogen aan de lucht.

, breng je in dunne laagjes aan en laat je drogen aan de lucht. Lak altijd in dunne laagjes , ook tijdens het aanbrengen van de topcoat, de kleur zelf en de topcoat. Dunne laagjes zullen het mooist uitharden onder de ledlamp en zorgen ervoor dat je gelmanicure langer houdt.

, ook tijdens het aanbrengen van de topcoat, de kleur zelf en de topcoat. Dunne laagjes zullen het mooist uitharden onder de ledlamp en zorgen ervoor dat je gelmanicure langer houdt. Hou je nagels recht in de lamp , anders loopt de gellak in de nagelriemen.

, anders loopt de gellak in de nagelriemen. Rol het flesje tussen je handen om de pigmenten goed door de lak te verdelen. Schud liever niet, want dat zorgt voor luchtbelletjes in je manicure.

om de pigmenten goed door de lak te verdelen. Schud liever niet, want dat zorgt voor luchtbelletjes in je manicure. Lak een millimeter vanaf de nagelriemen . Zo groeit de gellak mooi uit en voorkom je dat de lak van je nagels lost.

. Zo groeit de gellak mooi uit en voorkom je dat de lak van je nagels lost. Belangrijk is om de nagels goed te ‘sealen’ bij het aanbrengen van de gellak . Dat doe je bij elke stap, van primer tot topcoat. Sealen betekent dat je de gellak niet alleen op de nagelplaat aanbrengt, maar ook tot over de nagelplaat op de top van de nagels.

. Dat doe je bij elke stap, van primer tot topcoat. Sealen betekent dat je de gellak niet alleen op de nagelplaat aanbrengt, maar ook tot over de nagelplaat op de top van de nagels. Hou je producten uit uv-licht. Dat geldt voor het licht uit de lamp en voor zonlicht. Lak je nagels dus liever niet buiten of aan een raam en bewaar je kit op een donkere plaats.

4x gellak voor thuis

1. PN Selfgel Kit

Videoproducer Kirsty: “De PN Selfgel Kit en bevat alles wat je nodig hebt voor een thuis-gelmanicure. Ik kocht de mijne op Vinted aan de helft van de prijs.

Ik gebruik de kit met de Peelable Base: dat is een basislaag die je aanbrengt, waardoor je de gellak er makkelijk af kunt ‘peelen’. Daardoor heb je geen chemische producten nodig om je manicure te verwijderen.”

Pluspunten?

De kit is van Belgische bodem , altijd een pluspunt.

, altijd een pluspunt. Je brengt de gellak makkelijk in dunne laagjes aan.

aan. Het gaat heel snel : omdat de lak telkens maar 30 seconden moet uitharden onder de ledlamp, duurt een volledige manicure maar een kwartiertje.

: omdat de lak telkens maar 30 seconden moet uitharden onder de ledlamp, duurt een volledige manicure maar een kwartiertje. De Peelable Base zorgt voor minder gedoe tijdens het verwijderen én mijn nagels blijven gezond .

. Normaal gezien vijl je het nageloppervlak een beetje af voor een gelmanicure. Deze stap sla ik eigenlijk over, en dan nog blijft deze gellak supergoed zitten voor één tot anderhalve week.

Minpunten?

De lengte van de kabel van de ledlamp. Die mocht voor mij een pak langer. Het gaat ook om een usb-kabel die niet in elk toestel past, dus moet je eigenlijk nog een apart blokje voorzien om ‘m in het stopcontact te steken.

Punten op vijf? 4,5/5

PN Selfcare, € 79 i.p.v. € 104

2. Green Flash Home Gel Kit

Beautyredactrice Sanne: “De Green Flash manicurekit van Manucurist is vegan en bevat 84% plantaardige ingrediënten. De eerste ‘groene’ kit, dus, volgens het merk zelf. Hij werkt zoals elke andere gellak-kit: laagje base coat, twee kleurlaagjes en een top coat die je telkens laat uitharden onder een ledlamp. Je verwijdert de lak acetonevrij.”

Pluspunten?

De kit is supercompact .

. De ledlamp heeft uitklapbare pootjes, waardoor hij heel weinig plaats inneemt in de badkamer. Het display met klokje vind ik ook wel handig, zeker voor ongeduldigaards als mezelf die graag weten hoe lang alles nog duurt.

inneemt in de badkamer. Het vind ik ook wel handig, zeker voor ongeduldigaards als mezelf die graag weten hoe lang alles nog duurt. Het lakken zelf verliep vlot, de kleur dekt goed , dus twee dunne laagjes volstaan.

, dus twee dunne laagjes volstaan. De manicure blijft ook behoorlijk goed zitten : een dikke week. Dat is veel voor mij, want de meeste manicures (zelfs professionele) halen nooit twee tot drie weken.

: een dikke week. Dat is veel voor mij, want de meeste manicures (zelfs professionele) halen nooit twee tot drie weken. De lak ligt niet superdik en houdt je nagel nog flexibel , dat voelt natuurlijker aan dan een dikke laag gellak.

Minpunten?

Het verwijderen van de lak zou volgens Manucurist supersnel gaan, maar dat sloeg toch een beetje tegen. Je wrapt elke nagel in met een wattenschijfje, doordrenkt met hun remover, en dat laat je met behulp van de nagelklemmetjes (die overigens wel superhandig zijn) een minuut zitten. Dat bleek bij mij te weinig: de lak was nog niet helemaal los en ik heb behoorlijk moeten prutsen om alles eraf te krijgen. Misschien werkt het beter als je het wat langer laat zitten.

Punten op vijf? 4/5

Manucurist, € 75 i.p.v. € 106

3. Pink Gellac Premium Starterspakket

Beautyredactrice Jolien: “Ik had al eerder ervaring met DIY-gelnagellak. Ik was dus ook heel benieuwd om het starterspakket van Pink Gellac uit te testen.

De stappen om te volgen zijn heel makkelijk: vijl je nagels in vorm, ruw ze op met het polijstblokje, maak ze schoon met de Cleaner en breng vervolgens nog de Nail Prep aan. De Base Coat, kleurgellak en Top Coat laat je telkens 60 seconden uitharden onder de ledlamp.”

Pluspunten?

De set is supermakkelijk in gebruik.

in gebruik. Er zijn héél veel kleurtjes om uit te kiezen.

om uit te kiezen. De gellak kun je mooi dun aanbrengen, waardoor het er gelijkmatig en naturel uitziet.

aanbrengen, waardoor het er gelijkmatig en naturel uitziet. De gellak blijft supergoed zitten , bij mij tot wel 14 dagen lang.

, bij mij tot wel 14 dagen lang. Mijn nagels voelen een pak steviger dan met gewone nagellak.

dan met gewone nagellak. Je krijgt hetzelfde resultaat als in het salon, maar betaalt wel een pak minder.

als in het salon, maar betaalt wel een pak minder. De lamp is lekker groot waardoor hij ook handig is voor een pedicure .

. Je kunt de Base Coat vervangen door de Peel Base Coat, waardoor je de manicure makkelijk kunt verwijderen.

Minpunten?

De geur is niet heel aangenaam. Het ruikt een beetje chemisch. Na je handen te wassen, verdwijnt het gelukkig wel.

is niet heel aangenaam. Het ruikt een beetje chemisch. Na je handen te wassen, verdwijnt het gelukkig wel. Je moet de gellak telkens 60 seconden laten uitharden, waardoor je iets langer bezig bent.

Punten op vijf? 4,5/5

Pink Gellac, € 99

4. Hybrid Gel Nail Polish van ONLY YOU

Reporedactrice Goele: “Ik laat mijn nagels al jaren doen in het salon, maar het is leuk om een plan B te hebben als de styliste een keertje verlof heeft of volzet is. Bovendien lijkt zo’n gellak-set voor thuis me interessant voor een pedicure.

De verschillende stappen vragen best wel wat oefening. Lees dus zeker grondig de handleiding en de tips bovenaan in het artikel. Goed vijlen en dunne laagjes zijn een must voor een goed resultaat.”

Pluspunten?

De prijs is ongelofelijk. Voor net geen vijftig euro heb je een basispakket met twee kleurtjes en alle benodigdheden.

is ongelofelijk. Voor net geen vijftig euro heb je een basispakket met twee kleurtjes en alle benodigdheden. Je kunt de lak dun aanbrengen en toch dekt hij goed: je nagels voelen wel steviger, maar je hebt toch nog mooie, dunne nagels.

en toch dekt hij goed: je nagels voelen wel steviger, maar je hebt toch nog mooie, dunne nagels. Het is een compacte set : je bent geen half badkamerkastje kwijt om alles op te bergen.

: je bent geen half badkamerkastje kwijt om alles op te bergen. De gellak blijft langer zitten dan een klassieke nagellak.

Minpunten?

De gellak blijft geen 10 tot 14 dagen mooi zoals bij de andere sets. Na enkele dagen moet ik hier en daar nagels bijwerken.

zoals bij de andere sets. Na enkele dagen moet ik hier en daar nagels bijwerken. De kabel van de lamp is erg kort.

is erg kort. Je nagels hebben bij elke laag meer dan 60 seconden onder de lamp nodig, anders dreigt het product alsnog uit te lopen.

Punten op vijf? 3,5/5

Meer tips:

