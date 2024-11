Veilig in het verkeer: 9x mooie, reflecterende kledij

Lichtreflecterende elementen op je kleding, schoenen of tas maken je wandeling of fietstocht een pak veiliger in het donker. Niets mis met een klassiek fluovestje, maar omdat het oog ook wat wil, selecteerden we reflecterende kledij die er nog stijlvol uitziet ook!

Fantastisch fluo

Fluorescerende en lichtreflecterende kledij maken je beter zichtbaar in het verkeer. Fluokleuren vallen meer op, ook overdag, en reflecterende gedeeltes zorgen ervoor dat je al zichtbaar bent vanop 150 meter als er licht op weerkaatst. Zonder reflectie kan een automobilist je pas vanop 20 meter afstand zien. Samen met een goede verlichting is het dus onmisbaar in het verkeer, zeker in de donkere wintermaanden.

Mooie reflecterende kleding

Kleurrijk koraal Kleurrijk koraal € 119,95 – Gofluo Shop het hier.

Regenboogprintje Regenboogprintje € 59,95 – Gofluo Shop het hier.

Waterproof Waterproof € 90 – BTWIN bij Decathlon Shop het hier.

Glitter, graag! Glitter, graag! € 39,95 – Gofluo Shop het hier.

Fietsponcho Fietsponcho € 40 – BTWIN bij Decathlon Shop het hier.

Fris fluo Fris fluo € 35 – BTWIN bij Decathlon Shop het hier.

Een streepje voor Een streepje voor € 28,95 – Wowow bij bol.com Shop het hier.

Pretty in pink Pretty in pink € 8 – BTWIN bij Decathlon Shop het hier.

Rugzakhoes Rugzakhoes € 9,95 – Walser Shop het hier.

