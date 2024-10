De winter komt eraan en de dagen worden opnieuw korter. De kans is groot dat het al goed donker is wanneer je naar of van het werk naar huis moet fietsen. Het is dan ook erg belangrijk om jezelf goed zichtbaar te maken. Wij geven je alvast enkele tips mee!

Fietsen in het donker: zo hou je het veilig

In het donker is het extra belangrijk om jezelf goed zichtbaar te maken op de fiets. Zo kunnen niet alleen autobestuurders, maar ook andere fietsers of wandelaars je goed zien aankomen en vermijd je ongelukken.

Onderschat vooral je zichtbaarheid niet. Wist je bijvoorbeeld dat wanneer je donkere kleding draagt, een automobilist je pas op 30 meter afstand zal opmerken? Wanneer je jezelf voorziet van goede fietsverlichting en reflecterende kledij, zal de bestuurder je al opmerken op 150 meter afstand.

Fietsverlichting

Eerst en vooral zorg je er dus best voor dat je uitgerust bent met degelijke fietsverlichting. Kwalitatieve fietslichtjes maken jou als fietser goed zichtbaar voor anderen, maar zorgen er ook voor dat je zelf beter ziet in het donker. Zo vermijd je dat je aankomende weggebruikers of een obstakel zoals een afgevallen tak op de baan niet op tijd opgemerkt hebt. Al zorg je er best voor dat je fietslichten niet té sterk zijn, zodat je je tegenliggers niet verblind.

Zonder verlichting fietsen is erg gevaarlijk, zowel voor jezelf als voor anderen. Bovendien riskeer je een boete als je zonder fietst. Volgens de wet is het verplicht om je fietslichten aan te zetten tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag. Ook wanneer je slechter kunt zien, door bijvoorbeeld mist, regen of sneeuw, zet je maar beter je lichten aan. Je zet ze beter een beetje te vroeg aan, dan te laat!

Zorg ervoor dat je uitgerust bent met:

Een wit of geel licht vooraan

Een rood licht achteraan

Beide mogen vasthangen aan je fiets, of op je kledij, tas of rugzak.

Tip: Neem altijd fietslampjes mee, ook al denk je dat je wel voor het donker naar huis zal fietsen. In de winter kan het soms al verrassend vroeg beginnen schemeren.

Reflecterende kledij

Naast goede fietsverlichting, is het ook belangrijk om een fluohesje of reflecterende kledij te dragen. Met een fluohesje maak je jezelf vooral overdag goed zichtbaar, of wanneer het begint te schemeren. Wanneer het echt donker is, heb je nood aan reflecterende stroken of kledij tijdens het fietsen. Die weerkaatsen het licht wanneer er bijvoorbeeld autolampen op schijnen. Zo zien automobilisten je zelfs al op een afstand van 150 meter aankomen.

Zorg ervoor dat je uitgerust bent met:

Een witte reflector vooraan

Een rode reflector achteraan

Twee gele of oranje reflectoren aan elke pedaal

aan elke pedaal Een witte reflecterende strook langs elke kant op de omtrek van je banden of twee oranje reflectoren in elk wiel

