In de winter kan het flink koud zijn. Thermisch ondergoed kan je lichaamswarmte dan net wat langer vasthouden, waardoor je het minder snel koud krijgt. Dit moet je erover weten.

Wat is thermisch ondergoed?

Thermo ondergoed heeft als functie je lichaam warmhouden of net verkoelen. Dankzij een laagje lucht tussen je huid en het ondergoed, kan je lichaam makkelijker op temperatuur blijven. Hoe dikker het thermisch ondergoed, hoe meer lucht er wordt vastgehouden en hoe minder warmte je verliest. Dunner en strakker ondergoed kan daarentegen snel zweet afvoeren, ideaal voor in de zomer.

Van welke stof is het gemaakt?

Thermisch ondergoed is vaak gemaakt van polyester, nylon, polyethyleen of merinowol. Er is een ruime keuze tussen ondergoed van synthetische of natuurlijke materialen – of een mix van allebei. Voor welke stof je kiest, hangt af van je persoonlijke voorkeur en van de situatie (bijvoorbeeld: een rustige winterwandeling of een actieve skivakantie).

Natuurlijke stoffen als merinowol zijn in staat om warmte vast te houden, zelfs als het nat is. Ze blijven bovendien langer fris, waardoor je het ondergoed perfect meerdere keren kunt dragen zonder uit te wassen. Nadelen zijn wel dat het prijskaartje hoger ligt en dat het zwaarder is dan synthetische materialen.

Synthetische stoffen zijn dan weer lekker betaalbaar, voeren goed zweet af en drogen supersnel, ook na het uitwassen. Ze houden wel minder goed warmte vast als ze nat zijn.

Hoe draag je thermo ondergoed?

Thermo ondergoed draag je direct op je huid, over je lingerie en onder je gewone kleding. Dat kan je dagelijkse outfit zijn, maar ook sportkleding. Normaal gezien heb je met één laag genoeg, maar is het echt heel koud, dan kun je ook twee lagen over elkaar dragen. Een topje en een T-shirt, bijvoorbeeld.

Ga je sporten, dan zit je goed met het drielagensysteem: thermisch ondergoed als onderlaag, een sportshirt als tussenlaag en een vestje (zoals een waterafstotend windjack) dat beschermt tegen weersomstandigheden als bovenlaag.

Waar kun je verder nog op letten?

Als je thermisch ondergoed in huis haalt, zijn er een aantal dingen waarop je best let:

Let op de standaard eigenschappen van thermo ondergoed: sneldrogend, ademend en warmteregulerend.

Kies voor de juiste maat . Het mag in principe goed aansluiten en dus best strak zitten. Hoe beter het aansluit, hoe beter zweet wordt afgevoerd en je lichaam warm blijft. Maar uiteraard mag het niet knellen of je bewegingsvrijheid beperken.

Ga voor ondergoed dat lekker zacht aanvoelt, meestretcht en geen vervelende knelpunten heeft (zoals een naad). Dat zorgt voor een optimaal draagcomfort .

Sport je graag met thermisch ondergoed? Kies dan voor shirts en leggings met thermoregulerende eigenschappen . Dikwijls hebben ze patches op tactische plekken voor extra ventilatie en bewegingsvrijheid.

Om het extra warm te houden, kun je ook andere thermokleding aanschaffen, zoals sokken en handschoenen. Handig voor op extreem koude dagen of voor tijdens wintersport.

Ga je skiën of snowboarden? Dan komt een thermopak uit één stuk vast van pas. Zo heb je zeker geen blote stukken huid en blijft je lichaamstemperatuur beter op punt.

