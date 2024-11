7 stijlvolle manieren om een bodywarmer te combineren

Als er één kledingstuk is dat in het najaar niet mag ontbreken, dan is het een bodywarmer. Supermakkelijk om je outfit op te warmen, en je kunt ‘m op verschillende stijlvolle manieren combineren. Kijk maar!

7x bodywarmer combineren

De bodywarmer is terug van nooit helemaal weggeweest. Het mouwloze kledingstuk is weer volledig on trend en wordt gezien in heel wat populaire najaarscollecties. Je combineert ‘m zowel casual als chic, over je dagelijkse outfit met een jeans of over een meer opgeklede jurk bijvoorbeeld. Er zijn dan ook bodywarmers in verschillende stijlen, kleuren, stofjes en afwerkingen – voor ieder wat wils. Laat je inspireren:

1. In ’t lang

Draag een lange bodywarmer in combinatie met een wijde broek om een lang, gestroomlijnd silhouet te creëren. Mooi is dat de kleur terugkomt in je outfit voor een samenhangend geheel.

Lange bodywarmer met kap, H&M, € 49,99

2. Blikvanger

Hou je outfit neutraal en kies voor een bodywarmer in een opvallende stof of kleur om ‘m in het oog te doen springen. Op die manier maak je er een echte blikvanger van.

Teddy bodywarmer, MAE, € 44,99 bij Veritas

3. Harmonieus geheel

Laat het mouwloze kledingstuk mooi overvloeien in de rest van je outfit door voor hetzelfde kleurenpalet te kiezen. Crème en beige, bijvoorbeeld, zorgen voor een harmonieus, zacht geheel.

Lange, gequilte bodywarmer, Only, € 64,99

4. Met een print

Prints zijn een fijne manier om te experimenteren met kleur. Hou de rest van je outfit neutraal om je bodywarmer de aandacht te geven die hij verdient.

Bodywarmer met panterprint, MS Mode, € 44,99

5. Taille in de kijker

Kies voor een bodywarmer met een strikkoord of -lint om je taille in de kijker te zetten. Zorgt meteen voor meer vorm en elegantie in je silhouet!

Gecoate bodywarmer met striklint, VILA, € 59,99

6. Met trendy teddy

Teddy is een van de grootste modetrends van deze herfst en winter. De stof combineert ook heel mooi in een bodywarmer, als streelzacht accent dat je ook nog eens lekker warm houdt.

Imitatie shearling bodywarmer, C&A, € 52,99

7. Sporty spice

Ideaal, zo’n bodywarmer om een sportieve outfit mee aan te kleden. Hij zorgt voor meer warmte en geeft tegelijkertijd voldoende bewegingsvrijheid.

Cropped bodywarmer, Stronger, € 69,99

Meer moois:

