Zo draag je je zomerjurk door in het najaar

Afscheid nemen van je favoriete jurk? Hoeft nog niet meteen, als je weet hoe je ‘m mooi en lekker warm in de herfst kunt combineren. Met deze slimme stijltips draag je jouw zomerjurk moeiteloos door in het najaar.

7x met je zomerjurk het najaar in

1. Verrassend met een vestje

Met een cardigan of vestje draag je je zomerse outfit mooi door in de herfst. Een gebreid exemplaar staat extra leuk in contrast met de vaak fijnere stof van je zomerjurk.

Gebreide cardigan, Libelle-collectie bij e5, € 35 i.p.v. € 69,99

2. Sweater weather

Een andere stijlvolle manier om je zomerjurk klaar voor het najaar te maken? Draag een warme, wollige trui over je jurk. Kies voor een iets korter exemplaar: zo’n trui valt mooi in of net onder je taille, waardoor je een mooi silhouet creëert. Heb je enkel een lange trui? Geen probleem: stop de voorkant dan tussen het striklint van je jurk of draag een riempje om je taille te accentueren. Laat je trui vervolgens een beetje bloezen.

Trui, JDY, € 32,99



3. Top, zo’n tuniek

Een jurk die iets korter is van lengte kan perfect als tuniek worden gedragen. Met een skinny jeans of legging onder bijvoorbeeld, of een soepelvallende losse broek.

Tuniek, Kaffe bij Zalando, € 29,95

4. Met een truitje onder

Te fris voor je zomerjurk? Draag er dan simpelweg een truitje onder. Eentje met een rolkraag geeft extra warmte.

Bloemenjurk met volants, Mayerline, € 229

5. Wollig warm met een sjaal

Geen herfst zonder een zachte, warme sjaal. Drapeer ‘m als vestje over je schouders (en maak eventueel vast met een losse knoop of fijn riempje) of wikkel ‘m rond je hals om je lekker warm te houden terwijl je je zomerjurk draagt.

Sjaal uit mohair, leselles, € 99,99

6. Lap aan je laars

Vervang je slippers of sandalen door elegante enkellaarsjes of lange laarzen. Ideaal voor wat extra warmte, en om de lengte van je jurk in de kijker te zetten.

Jurk met geborduurde bloemen, Sora bij JBC, € 49,95

7. Panty party

Een panty houdt je benen lekker warm in het najaar. Ga voor een onzichtbare panty of kies net voor een opvallender exemplaar met een patroon voor wat extra pit. Ook een (licht doorschijnende) zwarte panty doet het altijd goed. Tip: schoenen in dezelfde kleur geven je optisch langere benen!

Korte jurk met structuur, Zizzi, € 39,99 i.p.v. € 49,99

