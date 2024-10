3 manieren om bladeren van je gazon te rapen

Herfstbladeren zijn nuttig in je tuin, maar op je gras? Daar zien we ze liever niet! Ontdek hier de drie beste manieren om bladeren van je gazon te rapen.

Bladeren weg van het gazon? 3x top-tuinmateriaal!

1. De hark

Terwijl een dikke pak bladeren je gras kunnen verstikken, zijn ze in hoekjes en borders meer dan welkom. Maak van hoopjes bladafval een paradijs voor plant en dier! De bekendste manier om dat te doen is de klassieke hark. Kies voor een exemplaar waarbij de tanden wijder en smaller kunnen. Zo hark je makkelijker grof en fijn materiaal bij elkaar.

Hark voor herfstbladeren – Combisystem verstelbare bladhark van Gardena – vanaf € 28,69

2. De bladblazer

Een bladblazer zorgt er dan weer voor dat je bladeren in geen tijd tot een schuiloord voor diertjes kunt omvormen.

Zeg maar dag tegen slipgevaar in de tuin want een bladblazer is ook handig om je tuinpad, terras en oprit bladvrij te houden. Kies voor een lichtgewicht die toch krachtig genoeg blaast (en in veel gevallen ook zuigt). Je rug zal je dankbaar zijn!

Bladblazer Black+Decker – vanaf 79,99 euro

3. De bladverzamelaar

Zie je je tuin liever zo strak mogelijk zonder al te veel hoopjes en hoekjes? Dan kun je de bladeren makkelijk composteren tot bladaarde. In dit artikel lees je hoe je bladaarde maakt én hoe dankbaar je tuin is met dit zwarte goud. Je hebt natuurlijk heel wat bladeren nodig. Die kun je handig en snel verzamelen met een bladverzamelaar. De meeste bladverzamelaars werken met borstels onderaan die zelfs de kleinste blaadjes opruimen.

Bladverzamelaar van Gardena – vanaf 129,99 euro

Bladeren weg van je gazon? Dit kun je er nog mee doen:

