Bloembollenlasagne maken: tuinexpert Laurence toont je hoe!

Bloembollen zorgen bijna het hele jaar door voor kleur. Je hebt er zelfs geen tuin voor nodig, want ook in een pot kunnen ze prachtig bloeien. Tuinexperte Laurence toont in deze video hoe je je tuin of terras opfleurt met bloembollen.

Bloembollen in je tuin en op je terras

Biologische bloembollen kun je overal in de tuin kwijt. Zet ze tussen de vaste planten in de border of plant ze in je gazon. Als je kiest voor biologische bollen die bloeien in het voorjaar heb je al vroeg kleur in de tuin.

Ook als je geen tuin hebt, kun je nog genieten van deze prachtige bloeiers. Dat kan bijvoorbeeld door een bloembollenlasagne te maken in een grote pot óf je kunt zelfs binnen in een potje bloembollen planten. Laurence vertelt je er alles over in deze video.

Heb je dit al gelezen?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!