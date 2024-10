Bloembollen in het gazon: zo ga je te werk

Veel tuinbezitters kunnen zich geen tuin zonder bloembollen voorstellen. Juist in het voorjaar, wanneer er nog geen blad aan de bomen zit, geven deze voorjaarsbloeiers de kleur die we nodig hebben om uit onze winterslaap te komen. Zet de vroegste bloeiers dicht bij het huis, zodat ze vanuit het raam zichtbaar zijn. En omdat dat uitzicht vaak gras is, is bloembollen in het gazon planten een prima idee!

Blijvers van bloemen

Het is een betoverend zicht als het voorjaar door een zee van bloeiende bollen en knollen in het gras wordt verwelkomd. En er zijn heel wat soorten die het prima doen in het gazon. De meest geschikte bollen zijn de ‘blijvers‘, bollen die niet gerooid worden. Nog beter nieuws is dat die bloemen zichzelf vaak vermeerderen. Eenmaal geplant, krijg je elk jaar meer en meer bloemen. Vooral in kleigrond breiden de bollen zich zeer goed uit.

7x bloembollen in het gazon

Krokus

© Getty Images

Eranthis

© Getty Images

Scylla

© Getty Images

Leucojum

© Getty Images

Fritillaria (vooral in vochtig gazon)

© Getty Images

Galanthus

© Getty Images

Narcissus

© Getty Images

Tip: Als je liever een gemillimeterd, glad grasperk hebt, is bloembollen planten minder geschikt omdat gras met bloembollen erin later gemaaid kan worden.

Groen blijft

Je zou natuurlijk elke bol of knol in het gras kunnen planten, maar de andere botanische gewasjes zoals hyacint of tulp moet je ofwel rooien ofwel sterft het loof laat af. Die soorten zijn dus minder handig.

Loof laten afsterven en niet meteen snoeien is heel belangrijk. Bollen en knollen komen via het blad aan hun voeding. Na de bloei worden door de groene bladeren water uit de grond en koolzuurgas uit de lucht opgenomen. Die suikers worden gebundeld tot zetmeel, dat wordt opgeslagen in de bol of knol. Zonder dat voedsel overleeft hij niet. Wacht dus met maaien tot de bladeren geel en bruin geworden zijn. Tot zolang maai je het best om de groepen bollen heen of helemaal niet.

Bloembollen in het gazon: zo doe je het

Het mooiste resultaat is als je flinke groepen bij elkaar maakt. Plant niet hier en daar een bol, maar ongeveer tien per groep. En dat mag redelijk dicht op elkaar. Op een koffiebordje passen al tien kleine bolletjes, bijvoorbeeld die van het sneeuwklokje. Als je na een aantal jaar ziet dat de bloembollen te dicht op elkaar zijn gegroeid, kun je ze opgraven en delen.

Grote bollen poten:

Maak de bollen eerst schoon door er de buitenste vliezen van af te wrijven. Verwijder ook oude wortels, die dienen tot niets meer. Verspreid ze nadien willekeurig over het gras met een tussenruimte van minimaal de breedte van de bol.

Gebruik dan een bollenpoter. Maak voor iedere bol apart een plantgat van ongeveer twee tot drie keer zo diep als de bol. Kies meteen voor een kwalitatieve bollenpoter, want planten in het gras vraagt soms wat duwwerk.

Poot de bol met de groeipunt (de neus) naar boven gekeerd. Verpulver de grond van de onderkant van de graskegel in het gat over de bol heen. Zet dan het restant van de uitgesneden graskegel op z’n plaats en druk zachtjes aan. Is de grond heel droog, geef dan water.

Kleine bollen poten:

Kleine bollen kun je planten door met een kantensteker een diepe H in het gras te maken. Op die manier kun je de zoden opzij vouwen, zodat de grond eronder bloot komt te liggen. Daarin leg je een groot aantal bolletjes of knolletjes.

Woel wel eerst de grond onder de zode los, dat kan met bijvoorbeeld een handvork. Leg de graszoden na het poten terug en druk ze stevig aan.

Daarna is het spannend afwachten tot wanneer de eerste kopjes naar boven komen piepen!

