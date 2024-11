Heide planten in de tuin: altijd een goed idee

Met heide rondom het huis zit je altijd goed, want ze zorgen zowat het hele jaar door voor groen. Nog een verloren plekje in je tuin? Dan is het najaar het ideale moment om de kleine struikjes aan te planten.

Hallo, heide!

Heide is een klein inheems struikje dat in bloei zo’n 50 centimeter hoog wordt. Het struikje houdt van droge zure gronden, maar heide planten gaat in bijna alle Vlaamse gronden.

Winterheide bloeit van november tot april en zomerheide van juli tot november. Beide soorten kunnen de vorst goed verdragen, zijn makkelijk en houden de tuin mooi groen in elk seizoen. Een aanwinst, dus!

Calluna is de bekendste zomerheide en Erica de bekendste winterheide. Je hebt daarin uiteraard ook nog variaties en andere soorten. Laat het kiezen maar beginnen!

© Getty Images

Heide planten doe je zo:

Geef heide een goede start. Het hele jaar door is een prima periode om heide te planten, behalve als het stevig vriest.

Laat de plantjes zich volzuigen met water.

Zet de wortelkluit diep genoeg, dat wil zeggen: in hun geheel onder het oppervlak. De onderste takjes mogen na het planten iets in de grond zitten.

Druk de grond om de kluit stevig aan. De grond zal nog wat nazakken. Bodemtakjes maken plaats voor haarworteltjes. Daarom houdt heide niet van zon op de grond rond de plant. Zorg dus dat de bodem zo snel mogelijk bedekt is.

Na het planten water en geven en klaar!

Combineer met andere zure bodemliefhebbers:

Een mix van Erica cinerea, Calluna vulgaris, dwergconifeer en dwerggaspeldoorn. © Getty Images Rotsheide (Pieris japonica) © Getty Images Rhododendron © Getty Images

Ierse heide/kruipheide © Getty Images Skimmia japonica © Getty Images Toverhazelaar © Getty Images

En dan nu, hup, de tuin in. Veel plezier!

De tuin in het najaar:

