Gordijnen kiezen: waarop moet je letten?

Gordijnen zijn veel meer dan enkel raambekleding. Ze kunnen je volledige interieur naar een hoger niveau tillen. Maar waar moet je op letten bij het kiezen van gordijnen? Je leest het hier.

Gordijnen kiezen: enkele tips

Met gordijnen kun je de sfeer in een kamer totaal veranderen én het is een leuke manier om je persoonlijke stijl te laten zien. Wij geven je enkele tips om vlotter gordijnen te kiezen!

1. Kies de juiste kleur

Hou je van sereniteit of wil je de boel juist wat meer leven inblazen? Wat je ook wilt, kies voor kleuren die passen bij de rest van je interieur. Neutrale tinten brengen doorgaans meer rust en zijn klassieker terwijl heldere, levendige kleuren net de ruimte oplichten.



Ikea Ikea € 49,99 Deels verduisterende gordijnen, roze – 145×300 cm Bekijk het hier.

2. De juiste stof voor het juiste gordijn

De stof van je gordijnen is ook cruciaal. Lichte stoffen zoals linnen of katoen zorgen voor een luchtige sfeer, terwijl zwaardere stoffen zoals fluweel of brokaat warmte en luxe uitstralen.

Heytens Heytens Gordijnen op maat – verschillende prijzen. Bekijk het hier.

3. Gordijnen ophangen

Hoe je gordijnen ophangt, kan een groot verschil maken. Onze tip? Hang ze hoog op voor een gevoel van meer ruimte en luxe. Zorg ervoor dat ze net boven de vloer hangen voor een nette en afgewerkte look.

Carpetright Carpetright Gordijnen op maat – verschillende prijzen. Bekijk het hier.

4. De juiste railing voor je gordijnen kiezen

Wanneer je nieuwe gordijnen koopt, is het ook belangrijk om de juiste railing te kiezen. De railing speelt namelijk een belangrijke rol bij hoe het totaalplaatje er zal uitzien. Een juist gekozen ophangsysteem heeft zowel praktische als esthetische voordelen.

Qurtinz Qurtinz Gordijnen op maat – verschillende prijzen. Bekijk het hier.

Er zijn verschillende types railings beschikbaar. Deze drie worden het vaakst gekozen:

Gordijnroede: een klassieke optie die vaak gemaakt is van metaal of hout.

een klassieke optie die vaak gemaakt is van metaal of hout. Gordijnrails: deze worden vaker gebruikt in moderne interieurs. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen zoals aluminium en kunststof.

deze worden vaker gebruikt in moderne interieurs. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen zoals aluminium en kunststof. Gordijnroede met ringen: dit type railing heeft ringen waar de gordijnen doorheen worden geschoven.

Hou je rekening met al deze tips? Dan kan het kiezen van gordijnen vast niet meer misgaan!

Gordijnen onderhouden

Vergeet niet dat je gordijnen er op hun best uitzien als ze schoon en goed onderhouden zijn. Zo houd je ze fris en nieuw:

1. Stofzuigen

Gordijnen verzamelen snel stof en vuil. Gebruik een zachte borstelhulpstuk op je stofzuiger en maak je gordijnen wekelijks schoon. Begin bovenaan en werk naar beneden, zodat het stof niet opnieuw neerslaat.

2. Wassen

Voordat je gordijnen wast, controleer je altijd het waslabel. Sommige stoffen kunnen in de wasmachine, terwijl andere professionele reiniging vereisen. Kies bij machinewas sowieso voor een mild wasprogramma en koude temperatuur.

3. Stomen

Voor stoffen die niet gewassen kunnen worden, zoals zware veloursgordijnen, kun je een kledingstomer gebruiken. Dit verwijdert kreukels en frist op zonder schade te veroorzaken.

Las je dit al?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!