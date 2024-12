We willen maximaal genieten van de warmte in huis. Maar als je vloerverwarming hebt, duikt de vraag op of een tapijt of vloerkleed wel een goed idee is. Het kan namelijk de warmte tegenhouden en dat wil je natuurlijk niet. Lees je mee?

Een tapijt op vloerverwarming?

Je hebt je thermostaat al een graadje lager gezet, dus is het extra belangrijk dat de geproduceerde warmte ook effectief in je kamer te voelen is. De vraag of een tapijt leggen in een ruimte met vloerverwarming verstandig is, klinkt zeker niet gek. Het laatste dat je wilt is de warmte tegenhouden natuurlijk.

We zien vaak dat mensen met vloerverwarming houden van warmte en comfort. En dat trekken ze graag door in hun interieur met bijvoorbeelden tapijten. Een vloerkleed maakt de ruimte niet alleen gezelliger, het is ook een stuk aangenamer als je vaak op blote voeten of sokken in huis rondloopt.

En er is goed nieuws voor de liefhebbers van een gezellig interieur, want de combinatie met vloerverwarming hoeft geen probleem te vormen, zolang je rekening houdt met een aantal factoren.

Tapijt en vloerverwarming combineren: hier hou je best rekening mee

1. De grootte van je vloerkleed

Een tapijt in de kamer met vloerverwarming kan, maar hou er rekening mee dat het sowieso isolerend werkt en een beetje warmteverlies dus niet abnormaal is. Gelukkig neemt zo’n cosy kleed slechts een klein stukje van de ruimte in en hoef je je hier alvast geen zorgen over te maken.

2. Het materiaal

Vermijd een tapijt van kunstmateriaal als je vloerverwarming hebt. Je kunt je vast voorstellen wat er gebeurt als je plastic iets te warm laat worden. Kies liever natuurlijke materialen. Die laten de warmte gewoon door.

Een kleine kanttekening: wollen tapijten hebben de neiging om te gaan pluizen bij warmte. Leg daarom steeds een antislipmatje onder je tapijt zodat de warmte niet rechtstreeks je tapijt raakt. Het vloerkleed af en toe benevelen is ook een goed idee. Wie groene vingers heeft zal dit graag horen: ook planten in de kamer verhogen de luchtvochtigheid.

3. De rug van je tapijt

Ook de rug van je tapijt is belangrijk als je vloerverwarming hebt. Een vloerkleed met een gelijmde rug is geen goed idee. Lijm en warmte gaan niet goed samen. Een antislipmat onder het tapijt leggen zorgt ervoor dat je vloerkleed niet rechtstreeks op de warme ondergrond ligt.

4. Kies voor antislip

Een antislipmat beschermt de rug van je tapijt en het vloerkleed zelf tegen de warmte, maar daarnaast zorgt het natuurlijk ook voor je eigen veiligheid. Zo’n extra – warmtedoorlatend – matje kan dus zeker geen kwaad!

