Hamamelis: bloeiende toverhazelaar die je nu al kunt bewonderen

Het is een beetje magie, zo’n toverhazelaar of Hamamelis in de tuin. Want of het nu sneeuwt of vriest, dit kleine boompje tovert toch gele, oranje of rode bloemen op zijn kale takken en verspreidt een krachtig, maar heerlijk zoet parfum.

5x weetjes over de toverhazelaar

De Hamamelis is een kleine boom die weinig zorg vraagt en die in zowat elke Vlaamse tuin past. Het is een trage groeier die uiteindelijk wel breed wordt. Rekening mee houden, dus! Zijn maximumhoogte is een drietal meter.

Een plekje uitkiezen in de tuin? Zorg er dan voor dat je hem goed kunt bewonderen, want 's winters is hij een echte ster. Tegen wintergroene struiken of coniferen komt hij nóg beter uit.

komt hij nóg beter uit. Een distillaat van de bladeren, bast en twijgen van de toverhazelaar wordt al eeuwenlang gebruikt als frisse huidreiniger die de rimpeltjes zou doen verstrakken. Je vindt toverhazelaar dan ook vaak terug in cosmeticaproducten.

Toverhazelaar, Witch Hazel in het Engels, dankt zijn naam aan de Indiaanse bevolking uit Noord-Amerika waarvan de plant afkomstig is. Zij wisten meteen dat de plant bijzondere eigenschappen bevatte toen ze hem tussen de kale struiken en onder een dik sneeuwtapijt zagen bloeien. Ze gebruikten de plant tegen allerlei ziektes zoals zweren en hoofdpijn.

De toverhazelaar komt uit een kleine, maar spectaculaire familie: de Hamamelidaceae. Veel leden staan bekend om hun sierlijke en bloeiende kenmerken. Denk aan Perzisch ijzerhout of de Lampenpoetserstruik.

En we zijn weg: volg de hamamelisroute

Zoals gewoonlijk is de toverhazelaar of hamamelis de feestelijke heldin van de januari- en februarimaand in het Arboretum van Kalmthout, met als hoogtepunt de verkiezing van Miss Hamamelis. Je kunt er ook de hamamelisroute volgen, die je door de grootste collectie van deze winterbloeier in Europa loodst. Uitleg krijg je via een app of borden of ga voor een gegidste rondleiding.

Meedoen met de Miss Hamamelis-verkiezing?

Op zondag 26 januari 2025 kun je een bloeiende tak van je toverhazelaar uit eigen tuin laten meedingen naar de titel van ‘Miss Hamamelis’. Ontdek hier hoe je kunt deelnemen. Veel succes!

