Heb je in het najaar nog geen vogelhuisjes opgehangen? Dan is nu het moment om dat te doen, want tuinvogels zoeken niet enkel beschutting in de winter, maar ook een nest om binnenkort hun eitjes te leggen. Met deze huisjes doe je hen alvast een groot plezier.

Welkom in mijn (vogel)huisje!

Van kleurrijk kastje tot heuse villa of een moderne designwoning… Voor tuinvogels doet het ontwerp van hun huisje er niet zozeer toe, zolang het maar groot genoeg is en uit de buurt van vijanden hangt. Maar het menselijk oog wil natuurlijk ook wat! Hang daarom enkele toffe nestkastjes op; je doet de vogels er een groot plezier mee én je tuin oogt er meteen wat vrolijker door.

1. Ultramodern optrekje

Vogelhuisje van Capi Europe – € 19,99 – vtwonen.be

2. Eiken hut

Eiken vogelhuisje – € 51,40 – via etsy.com

3. Eén met de natuur

Vogelhuisje van Esschert Design – € 21,95 – asadventure.com

4. Strak Scandinavisch

Singing Friend vogelhuisje – € 23,99 – intratuin.nl

5. Een kleurrijke woonst

Vogelhuisjes van Point-Virgule (verschillende kleuren en modellen) – vanaf € 22,05 – bol.com

6. Knus in de buidel

Nestbuidel uit zeegras – € 10,49 – tuinadvies.be

7. In kannen en kruiken

Vogelpot Esschert – € 14,96 – haxo.be

8. Natuurlijk en duurzaam

Vogelhuisje van houtbeton – € 29,99 – vogelbeschermingshop.nl

9. Opgaan in het groen

Nestkast Malaga – € 36,99 – natuurpunt.be

10. Vrolijk verblijf

Bolze vogelhuisje – € 22,95 – bol.com

Vogelhuisjes ophangen: enkele belangrijke tips

Hang het vogelhuisje niet in de zon .

. Let erop dat de invliegopening groot genoeg is voor de vogels die in jouw tuin zitten.

is voor de vogels die in jouw tuin zitten. Zorg dat het nestkastje minstens twee tot vijf meter van de grond hangt, zodat katten of andere roofdieren er niet bij kunnen.

hangt, zodat katten of andere roofdieren er niet bij kunnen. Zorg dat de aanvliegroute vrij is van takken of andere begroeiing.

Lees meer tips in dit artikel over nestkastjes ophangen!

