Graslelie verzorgen en stekken: zo doe je dat

Ben jij op zoek naar een plant die niet alleen leuk is om naar te kijken, maar ook gemakkelijk te onderhouden? Dan is de graslelie misschien wel iets voor jou! Ontdek hier alles over hoe je de graslelie kunt verzorgen en stekken, én hoe hij perfect past in jouw interieur.

Graslelie verzorgen

Zijn mooie groene bladeren, luchtzuiverende eigenschappen en makkelijk karakter maken van de graslelie (Chlorophytum comosum) een geliefde kamerplant. Maar hoe zorg je ervoor dat deze plant zijn beste leven leidt? Hier zijn een paar tips:

De plant houdt wel van een beetje schaduw, maar indien hij te lang in het donker staat, zal de witte streep op het blad die op veel soorten voorkomt (en de plant juist zo mooi maakt) dunner worden. Te veel zon mag ook niet, want dan worden de randjes van de bladeren snel bruin. Ideaal is dus een lichte plek , niet in het directe zonlicht.

De graslelie gedijt het best bij een kamertemperatuur tussen 18-24 C°.

tussen 18-24 C°. Geef de plant regelmatig water , maar zorg ervoor dat de grond niet vochtig blijft. Laat de bovenste laag (bovenste 5 cm) van de grond tussen gietbeurten goed opdrogen.

Graslelies kunnen van die typische bruine puntjes krijgen, dat komt meestal door een gebrek aan luchtvochtigheid. Besproei de plant daarom eens per week en plaats een schaaltje water naast de plant. Dat verdampt, waardoor de luchtvochtigheid rondom de plant stijgt.

Toch last van bruine puntjes? Geen probleem, dode bladeren en punten kun je er makkelijk afknippen zonder de plant te schaden.

Kijk hier hoe groenredactrice Charlotte haar graslelie verzorgt:



Het is belangrijk om regelmatig de bladeren af te stoffen, de plant ‘ademt en eet’ door zijn blad. Maar als je de plant regelmatig besproeit, zul je van stof alvast geen last hebben.

3 speciale graslelies

Graslelies zijn er in alle maten en in verschillende kleuren. Niet alle soorten zijn geschikt voor in de huiskamer. Sommigen blijven liever in de tropische regenwouden in Afrika. Deze drie specialere soorten doen het echter wel goed op onze vensterbank:

1. Chlorophytum Orchidastrum

Een soort graslelie met oranje bladstelen en nerven.

2. Chlorophytum comosum ‘Bonnie’

Deze krullende kleine variant heeft minder licht nodig maar wel een hogere luchtvochtigheid en is dus perfect voor in de badkamer.

3. Chlorophytum laxum

Met zijn crèmekleurig-groen blad is deze zebra-soort een favoriet in warme interieurs.

Graslelie stekken

Wanneer je graslelie goed groeit, zul je snel ‘baby-graslelies’ aan de moederplant zien verschijnen. En die kun je makkelijk stekken!

Zo doe je dat:

Zoek naar gezonde uitlopers aan de rand van de moederplant. Snijd voorzichtig de uitloper af met een scherp mes of schaar. Plaats de uitloper in een glas water en zorg ervoor dat alleen het onderste gedeelte ondergedompeld is. Laat het glas op een lichte plek staan zonder direct zonlicht. Na een paar weken zullen er wortels groeien. Wacht tot deze wortels ongeveer 5 centimeter lang zijn voordat je de stek verpot in verse luchtige potgrond.

En voilà, je hebt een nieuwe graslelie gekweekt!

Je hoeft de plant natuurlijk niet verplicht te stekken. Je kunt de uitlopers laten groeien en misschien bloeien er dan wel witte bloemen aan de moederplant. Dat geeft een minstens even mooi effect:

De graslelie in je interieur

Graslelies zijn allemansvrienden die passen bij zowel een bohemian, industrieel, Scandinavisch of landelijk interieur.

Een paar stijlideeën:

Plaats meerdere kleine potten met graslelies op een plank of vensterbank voor een speels effect.

Zet een grote pot met een volgroeide graslelie als showstopper in een lege hoek van de kamer.

Combineer de graslelie met kamerplanten die een verschillende hoogte en ander blad hebben voor een groene oase in huis.

Hang een hangpot met graslelie op aan het plafond voor een hip en luchtig effect.

Met de graslelie kun je dus eindeloos variëren en experimenteren. Laat je creativiteit de vrije loop! En als je even geen inspiratie hebt, onthoud dan dat de graslelie er altijd goed uitziet, waar je hem ook plaatst. Hij voelt zich overal thuis!

Wist je trouwens dat graslelie een ideale plant is als je een kat in huis hebt? Ontdek hier nog meer interessante weetjes over katten en groen.

