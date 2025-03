Katvriendelijke tuin creëren: 6x tips

Languit in het gras liggen, snuisteren tussen de planten en op de loer liggen voor vogels… Katten vinden het heerlijk om buiten te vertoeven. Wij geven je zes tips zodat je pluizige viervoeter zich helemaal thuisvoelt in de tuin. Op naar een katvriendelijke tuin!

6 tips voor een katvriendelijke tuin

Geef je kat de tijd van zijn of haar leven in jouw katvriendelijke tuin!

Vermijd giftige planten

Katten weten van nature wel welke planten ze niet mogen eten, maar toch kun je beter het zekere voor het onzekere nemen. Vermijd bloemen als lelies, tulpen, amaryllissen of rhododendron, want ze kunnen dodelijk zijn. Meer planten die giftig zijn voor huisdieren vind je hier.

Gebruik natuurlijke tuinproducten

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn not done als je huisdieren hebt die vaak buiten rondlopen. Kies liever voor natuurlijke middeltjes, dat is sowieso beter voor je tuin. Bladluizen bestrijden, slakken weren uit je tuin, onkruid verwijderen… Het kan allemaal op een ecologische manier!

Plant bloemen en struiken waar ze van houden

Katten zijn dol op de geur van onder andere kattenkruid, valeriaan, groene munt en graslelie. Ook kattengras vinden ze lekker om aan te knabbelen, want het helpt tegen haarballen én zit boordevol foliumzuur dat katten nodig hebben.

Voorzie speelruimte en privacy

Klimmen, springen en krabben… Katten zijn ook graag actief, dus zorg voor genoeg speelruimte in de tuin. Voorzie ook een plekje in de schaduw waar ze kunnen rusten en los zand om hun behoefte te kunnen doen.

Creëer een no-go zone

Je hebt vast wel een plek in je tuin die je liefst onaangeroerd wil laten. Baken dat stukje af met planten met een sterke geur om katten op afstand te houden. Denk aan kerrieplanten, kattenschrik, lavendel of rozemarijn.

Bescherm de andere dieren in je tuin

Katten zijn jagers, dus is het belangrijk om vogels en andere dieren in je tuin te beschermen. Doe bijvoorbeeld een belletje aan de halsband van je kat, span een net over de vijver en hang voederhuisjes en nestkastjes op plaatsen waar je kat niet bij kan.

