Aha! Daarom heeft mijn vetplant een lange stengel

Vetplantjes maken niet voor het plezier een lange, slungelige stengel aan. Neen, het is een roep om hulp! En wel hierom:

Viva vetplantjes

Vetplantjes zijn met recht en reden populair in huis. Je hebt ze niet alleen in allerlei vormen en kleuren, je hoeft er ook bijna niet naar om te kijken. Met de nadruk op bíjna, want ook vetplantjes kunnen plots genoeg hebben van jouw gebrek aan aandacht. En dat laten ze onder meer zo zien:

Vetplant met lange stengel

Vetplanten zijn zonnekloppers en hebben niet vaak dorst. In het wild staan ze wel tot 12 uur per dag in de zon. Jouw Echeveria op de keukenkast of Crassula in de badkamer zijn niet anders. Ook zij houden van zonnige oorden en zullen er alles aan doen om zoveel mogelijk licht te krijgen. Zet daarom je vetplant altijd in de buurt van een raam op het zuiden of westen voor voldoende zonlicht.

Doe je dat niet, dan gaan vetplanten het lastig krijgen. Ze gaan op een slungelige manier omhoog groeien en slappe stengels richting het licht maken. Officieel heet deze gebeurtenis ‘etioleren’.

Maar opgelet, een lange stengel wil niet altijd zeggen dat je plant zich miserabel voelt. Het kan ook betekenen dat je vetplant in bloei komt. Afhankelijk van de soort kan een vetplant namelijk bloeien door lange stengels aan te maken waarop eventueel een bloempje komt. Deze stevigere stengels kun je gerust laten staan tot ze zijn uitgebloeid. Daarna knip je ze gewoon af.

Wat doe je ertegen?

Logischerwijs is zo’n lange, schuine, slappe stengel richting het licht hét teken dat je je vetplant moet verplaatsen naar een zonnigere plek. Het is helaas niet mogelijk om de plant terug volledig in zijn oorspronkelijk vorm te krijgen. Het enige wat je kunt doen is de lange stengel met een scherpe en steriele snoeischaar knippen en eventueel kun je de plant nieuw leven inblazen door hem te stekken. Een gek uitziende vetplant is immers nog altijd beter dan een dode vetplant!

Nog meer tips over vetplanten:

