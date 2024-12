Vetplanten zijn de ideale planten voor beginnende plantenverzamelaars. Ze zijn niet duur, kunnen tientallen jaren meegaan en zijn makkelijk te verzorgen. Maar waar moet je op letten, zodat ook jij extra lang van je vetplantjes kunt genieten? En hoe laat je ze schitteren in huis? Dat ontdek je hier.

1. Binnen of buiten

Vetplanten of succulenten blijven voor een reden jaar in jaar uit populair. Hun vrolijk uiterlijk met dikke, vlezige bladeren maakt ze tot echte paradepaardjes in elk interieur of buiten in de tuin.

Je hebt bovendien immens veel keuze in soorten. Van de bekende Aloë Vera voor binnen, tot herfstbloeiers als Sedum voor buiten: er is altijd wel een variant die bij jouw smaak en stijl past.

Daarnaast hebben ze niet veel water nodig, waardoor ze ideaal zijn voor drukbezette mensen en voor wie zonder groene vingers is geboren.

En het beste? Vetplantjes zijn vaak erg betaalbaar, dus je kunt zonder schuldgevoelens een hele collectie aanleggen!

2. Hoe moet je vetplanten verzorgen?

Het belangrijkste waar je op moet letten als je vetplanten koopt, is of ze voor binnen of voor buiten zijn.

In de zomer kunnen ze allemaal buiten, maar sommige soorten moeten tijdens de winter zeker naar binnen omdat ze niet tegen de vorst kunnen.

In deze video legt groenexpert Laurence Machiels duidelijk uit welke soorten dat zijn én ze verklapt haar beste verzorgingstips:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Veel zon, weinig water

Vetplanten vragen veel zon en weinig water. Het is voldoende om ze om de 3 à 4 weken water te geven. Zet ook nooit een schaaltje onder de bloempot.

water te geven. Zet ook nooit een schaaltje onder de bloempot. Zet ze liefst in een pot van aardewerk (geen plastic), zodat de wortels goed kunnen ademen .

(geen plastic), zodat de wortels goed kunnen . Kies bij voorkeur voor cactuspotgrond .

. Houd rekening met de temperatuur: vetplanten voelen zich goed bij een kamertemperatuur (ongeveer 20-25 graden Celsius). Ze kunnen echter ook overleven bij lagere temperaturen, zolang het maar niet te veel tocht.

3. Vetplanten stekken

Vetplanten stekken is bijzonder makkelijk:

Trek of snij voorzichtig één blaadje van de moederplant en laat het enkele dagen drogen.

Vul een klein potje met wat cactuspotgrond en maak die goed nat.

Leg de blaadje op de potgrond en dek het geheel af met plasticfolie. Je kunt het potje ook in een hersluitbaar zakje stoppen.

Na enkele weken zul je worteltjes én miniplantjes zien ontstaan.

Laat het allemaal rustig z’n gangetje gaan tot het oorspronkelijke blaadje helemaal opgedroogd is. Als dat is gebeurd, hoef je het niet langer in plastic te houden.

Wist je trouwens dat dat ook kan met een stek van de stengel? Da’s een beetje hetzelfde zoals bij het stekken van een sansevieria. Groenredactrice Charlotte toont je hieronder hoe je dat doet.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

4. Vetplanten in huis

Weet je niet goed wat je met je vetplanten moet aanvangen? Hier zijn enkele ideeën om ze in huis tot hun recht te laten komen:

Gebruik verschillende potten: vetplanten zien er fantastisch uit in een bonte verzameling van potten uit verschillende materialen en maten. Denk aan keramiek, glas, beton of zelfs oude theekopjes. Creëer een mini-tuin: combineer meerdere vetplantjes in één grote pot om een ​​mooie mini-tuin te creëren. Dat kan een echte blikvanger zijn op een salontafel of dressoir. Omdat vetplantjes ondiep – of soms zelfs niet – wortelen kun je ze bovendien kwijt in lage schalen. Hang ze op: vetplantjes kunnen ook worden opgehangen. Hang ze bijvoorbeeld in mooie macramé plantenhangers voor een boho-chic effect. Mix en match met andere planten: combineer vetplanten met andere soorten planten voor een levendige groene hoek in jouw interieur.

Veel plezier en succes met je vetplanten-verzameling!

5. Populaire vetplanten

Weet je niet welke vetplant te kiezen? We sommen vier favorieten op onder de (beginnende) plantenliefhebbers:

Aloë Vera: een plant met medicinale eigenschappen waar je bijna geen omkijken naar hebt.

Echeveria: met zijn rozetvormige bladeren en prachtige kleuren is de Echeveria misschien wel de populairste vetplant onder de liefhebbers.

Sansevieria: ook wel bekend als de “vrouwentong”, deze plant kan bijna overal overleven.

Haworthia of de zebraplant: deze kleine vetplantjes hebben unieke patronen op hun bladeren en voegen vast wat extra charme aan je plantenverzameling.

Meer video’s van onze groenexpert Laurence:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!