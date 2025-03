SOS Dierenarts: “Kunnen we onze kat aanleren haar ‘geschenken’ buiten te laten?”

Tamara: “Onze poes gaat ’s nachts graag op jacht en brengt zijn prooien dan mee om te tonen. Kunnen we hem aanleren om deze geschenken buiten te laten? Ik heb ze namelijk liever niet in huis.”

Natuurlijk kattengedrag

Kattengedragstherapeut Anneleen Bru: “Je moet weten dat het territorium van een kat uit drie delen bestaat: het hartgebied, met daarrond het leefgebied en daarbuiten het jachtgebied. Hoe die gebieden er in de praktijk uitzien hangt af van hoe je woont en leeft. Woon je in een appartement en kan de kat niet buiten, dan bevinden zich die drie gebieden in je appartement. In dat geval is het dus heel belangrijk dat je veel met je kat speelt om het natuurlijke jachtgebied na te bootsen.

Deze kat kan wel naar buiten. Dus gaat hij jagen in het jachtgebied, maar brengt zijn prooi mee naar het hartgebied omdat dit de plek is waar hij eet. Wat je hier ziet is prachtig kattengedrag. Kijken we dus enkel naar het gedrag van de kat, dan zou ik zeggen dat hij functioneert zoals hij geprogrammeerd is. Alles is dus dik in orde!”

Meer spelen, minder geschenken

Anneleen: “Wil je echter dat hij minder gaat jagen en minder geschenken meebrengt, dan zul je meer met hem buiten moeten spelen, liefst met een hengel met een ‘prooi’ aan. De meeste mensen denken dat ze zo het jachtinstinct nog meer gaan aanwakkeren, maar dat klopt niet. Hoe meer je kat op deze manier zijn energie kwijt kan, hoe minder dat hij zal gaan jagen.

Wat je ook kunt proberen is je kat op bepaalde uren binnenhouden. Katten zijn vooral actief tijdens de schemering. Je kat bijvoorbeeld alleen overdag buiten laten, zal ervoor zorgen dat ze minder gemakkelijk met geschenken thuiskomen. De mogelijke prooien zijn op die momenten namelijk ook minder actief.”

Anneleen Bru zet zich als gedragstherapeut al jaren in om kattenliefhebbers te helpen het gedrag van de kat te begrijpen. Ze schreef boeken vol tips en tricks die van je geliefde huisdier een gelukkige kat maken.

