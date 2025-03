Kippen houden? Dit zijn goede rassen

Denk je eraan om kippen in de tuin te houden, maar heb je geen idee hoe eraan te beginnen en welke rassen prima in je tuin passen? We vroegen tuincoach en kippenkenner Angelo Dorny naar zijn beste tips.

Kippen: een plezier in de tuin

Kippen houden is een absolute meerwaarde in je tuin, maar zoals bij elk dier geldt ook hier: bezint eer ge begint. Hol niet bij de eerste beste ingeving naar de dierenwinkel, maar denk goed na of je de tijd en het geld ervoor over hebt.

Kippen vragen weliswaar minder zorg dan bijvoorbeeld een hond, kat of konijn, toch verdienen ook zij de nodige aandacht. Elke dag een tot twee keer kippengraan voederen, elke dag vers drinkwater voorzien, een keer per week het kippenhok verversen, het hoort er natuurlijk allemaal bij. Word je al moe door het lezen alleen? Dan slaap je er beter nog een nachtje over.

Heb je de tijd en zie je het volledig zitten? Ga ervoor! Want kippen zijn fantastische dieren om in je tuin te hebben. Ze brengen leven in de brouwerij, je krijgt verse eitjes en ze smullen van je gft-afval. Bovendien produceren ze prima mest voor in je tuin.

Kippen: welke rassen en soorten?

Welk ras of welke soort is makkelijk te houden als beginnend kippenbaasje? Kippenliefhebber, tuincoach en auteur van verschillende (moes)tuinboeken Angelo Dorny geeft raad:

‘Besloot je om enkele kippen in de tuin te houden? Groot gelijk! Maar welke soorten en welke rassen wil je? Er bestaan rassen in legkippen en rassen in sierkippen, en per ras heb je ook nog eens krielkippen, de kleinere soorten en groothoenders, de grote formaten. Ik geef de raad om in een kleine tot gemiddelde tuin krieltjes te kiezen. Ze vragen weinig ruimte en woelen de minder grond om.

Legkippen

‘Wil je kippen omdat je wekelijks taarten en quiches bakt en veel eieren nodig hebt? Dan word je op je wenken bediend door legkippen, bijvoorbeeld het Isa Brown -, of Sussex-ras. Zij leggen gemiddeld 300 eieren per jaar. Nog een goed idee: adopteer een ex-batterijkip via legkip.be. Een nobel doel, want je geeft het beestje eindelijk een goede thuis.’

Isa Brown – Getty Images

Sussex kip – Getty Images

Sierkippen

‘Weet je met 300 eieren per jaar geen blijf? Sierkippen leggen minder eitjes dan de klassieke legkip, tussen de 100 en 150 eieren per jaar. Deze kippenrassen zijn alvast prima keuzes voor de startende kippenhouder:

Cochins

Cochin – Getty Images

Cochins zijn van nature uit heel zachtaardig. Je herkent ze aan hun overdaad aan veren tot op hun poten. Om die reden scharrelen ze ook niet zo hevig en heb je minder omgewoelde grond.

Zijdehoenders

Getty Images

Zijdehoentjes stelen de show in je tuin, want ze zijn zo schattig! De kleine pluimenbollen hebben geen al te grote uitloop nodig en bovendien zijn het goede broedsters.

Chabo’s

Chabo – Getty Images

Chabo’s zijn kleine kippen die je makkelijk tam kunt maken. Voor je het weet lopen ze de hele tijd achter je aan. Een tof ras als je kippen wilt die vrij mogen loslopen in je tuin.’

Kippen houden: enkele starterstips van Angelo Dorny:

‘Koop kippen altijd in duo of meer, want kippen zijn groepsdieren. Een kip alleen wordt snel heel eenzaam.

want kippen zijn groepsdieren. Een kip alleen wordt snel heel eenzaam. Je kunt verschillende rassen in dezelfde kippentoom houden. Zet ze dan wel gelijktijdig uit, want kippen hebben een pikorde . Daardoor kunnen ze de pestkop uithangen bij kippen die later aansluiten, zeker als het een kleiner ras is.

in dezelfde kippentoom houden. Zet ze dan wel gelijktijdig uit, want kippen hebben een . Daardoor kunnen ze de pestkop uithangen bij kippen die later aansluiten, zeker als het een kleiner ras is. Voorzie minstens twee vierkante meter scharrelruimte per krielkip.

scharrelruimte per krielkip. Kippen lusten veel, maar je kunt ze zeker niet al de restjes van je lunch geven. Chocolade en pikant eten zijn bijvoorbeeld uit den boze.

maar je kunt ze zeker niet al de restjes van je lunch geven. Chocolade en pikant eten zijn bijvoorbeeld uit den boze. Kippen verkleinen met plezier je GFT-afval, maar ook hier is niet alles geschikt. Taaie schillen en al zeker van aardappelen laten ze altijd links liggen.

maar ook hier is niet alles geschikt. Taaie schillen en al zeker van aardappelen laten ze altijd links liggen. GFT en eetrestjes-afval zijn altijd bijkomstige hapjes, een extraatje. Kippen hebben elke dag droog kippenvoer nodig.

nodig. Sommige kippen slapen graag op de takken van bomen of durven wegvliegen. Je kunt makkelijk zelf hun vleugels inknippen . Wees gerust, de beestjes voelen hier niets van. Het is alsof wij onze nagels bijknippen. Hoe je dat doet, bekijk je hier.

. Wees gerust, de beestjes voelen hier niets van. Het is alsof wij onze nagels bijknippen. Hoe je dat doet, bekijk je hier. Een degelijk kippenhok waar kippen op stok kunnen, is een must. Binnen leg je bijvoorbeeld hennepvezels. Kies liever niet voor stro, want dat zijn holle stengels waar luizen en ander ongedierte makkelijk onderdak vinden.’

Veel succes met je kippen in de tuin!

Benieuwd welke kippen Angelo Dorny heeft? Volg dan zeker zijn Instagram-pagina vol inspirerende tuin- en kippenweetjes, inclusief prachtige foto’s. Sinds kort maakt Angelo trouwens ook podcasts onder de toepasselijke naam ‘De Podkas’ waarin hij (moes)tuin- en dierenliefhebbers interviewt. Hier te beluisteren.

Nog meer lezen over kippen houden? Angelo schreef er een interessant boek over:

Liefde voor kippen van Angelo Dorny via Fontaine Uitgeverij. 27,99 euro – shop hier.

