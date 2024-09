De 10 mooiste opbergers van dit moment: opruimen maar!

Weg met saaie manden, rekken, schapjes en andere ongeïnspireerde opbergers, hier zijn 10 blikvangers die zin geven in opruimen!

Opgeruimd staat… mooi!

Er bestaan leukere klusjes dan opruimen, dat is zeker. Maar eens het achter de rug is, geeft het oneindig veel voldoening, en voel je de rust die de ruimte weer uitstraalt. Maar wat als je nu ook eens werk maakte van de opbergers zelf? Een mooie kleur of sterke vorm kan immers het hele verschil maken tussen onooglijk en opvallend. Want wie wil er nu een saai schapje als je er ook een met een leuke vorm kunt vinden? Of een kaal rek als je er ook leuke draadmanden in kunt schuiven? Hier zijn de 10 mooiste opbergers van dit moment…

Niet zomaar een roltafeltje Niet zomaar een roltafeltje € 49 – Casa Wat opvalt: de harmonieuze vierkante vorm, de zacht afgeronde hoeken en de prachtige vanillekleur. Een schoonheid voor je keuken, waarin je niet zomaar wat potten en flessen gooit. Nee nee, wij willen een barretje, coffee corner of stijlvolle theehoek zien! Shop het hier Niet zomaar een opbergkruk Niet zomaar een opbergkruk € 34,99 – Zesso Wat opvalt: dat het ideaal is om onderzetters, kurkentrekker en glasmarkers in op te bergen voor het aperitief, maar dat het met zijn fluwelen bekleding ook nog eens erg uitnodigt om op te gaan zitten, wanneer er veel gasten zijn en wat plaats te kort. Shop het hier Niet zomaar een wandrek Niet zomaar een wandrek € 27,80 – Sostrene Grene Wat opvalt: het trendy draadmetaal, dat dankzij het roze tintje helemaal niet koel oogt, en de leuke vakjesstructuur. Hang het in de kinderkamer met stapeltjes sokken per kleur, of in het toilet, met een paar wc-rollen, miniplantjes en moppenboekjes. Pure fun! Shop het hier Niet zomaar een tijdschriftenhouder Niet zomaar een tijdschriftenhouder € 69,99 – La Redoute Wat opvalt: de prachtige rotan bloemblad-decoratie, die je meteen terugbrengt naar de seventies. Een prachtstuk dat instant gezelligheid brengt in de woonkamer, bij de kachel of open haard, of in de veranda naast je favoriete lees & loungefauteuil. Shop het hier Niet zomaar een stapelkrat Niet zomaar een stapelkrat € 9,80 – Transoplast Wat opvalt: in het zwart zou je er niet naar omkijken, maar dit frisse oranje doet het ‘m. Geen gammele vouwkrat , maar een degelijke euronorm stapelkrat van 60 cm x 40 cm x 17 cm, ideaal voor alle speelgoed. Bestaat ook in andere hoogtes! Shop het hier Niet zomaar een wandplankje Niet zomaar een wandplankje € 52,95 – fonQ Wat opvalt: de leuke omgekeerde S-vorm, natuurlijk, en de zachte tint van het metaal. We geven meteen toe dat je er minder op kwijt kunt dan op 3 rechte schapjes van 50 cm boven elkaar, maar qua look is het onklopbaar. Shop het hier Niet zomaar een speelgoedkoffer Niet zomaar een speelgoedkoffer € 169 – Maisons du Monde Wat opvalt: de perfecte match tussen de lichte houtkleur en de naturelle tint van de webbing voorkant. Een juweeltje voor de kinderkamer, waar je niet zomaar wat speelgoed in dropt, maar enkel de allermooiste knuffels. Shop het hier Niet zomaar een opbergmand Niet zomaar een opbergmand € 15,99 – H&M Home Wat opvalt: de rechte wanden en dan toch die afgeronde onderkant, het leuke deksel en het kleuraccent door de oranje wikkelingen. Een opbergmand die er echt staat! Zet er een paar op een rij in de gang , voor sjaals, mutsen, wanten… effect verzekerd! Shop het hier Niet zomaar een lectuurbak Niet zomaar een lectuurbak € 3,99/set van 2 – Ikea Wat opvalt: dat het geen saaie plastic bureau-bakken zijn, maar duurzame exemplaren van gerecycleerd papier. De stijlvolle eikenhout-look krijg je er voor dit zachte prijsje gratis bij. Voor al je recepten, knipsels, facturen en foto’s… Shop het hier Niet zomaar een opbergdoos Niet zomaar een opbergdoos € 52,99 – bol.com Wat opvalt: de stijlvolle stoffen bekleding en het bamboehouten frame, waardoor deze dozen zeker gezien mogen worden. Praktische luxe voor in de slaapkamer, maar ook handig als je kleerkast op kot aan de krappe kant is. Shop het hier

