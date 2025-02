Rozen snoeien: wanneer én hoe snoei je ze het best?

Een bloeiende rozenstruik zorgt meteen voor een vleugje romantiek in je tuin. Daar zegt niemand nee tegen, toch? Alleen moet zo’n rozenstruik ook gesnoeid worden, en daar sta je misschien minder om te springen. Maar met deze tips is dat klusje zo geklaard en kun je rozen snoeien als de beste!

Rozen snoeien: moet dat echt?

Het is niet het meest aantrekkelijke klusje, maar rozen snoeien is wel écht nodig om je struik gezond en mooi te houden.

Doe je het goed, dan behoudt de plant een open structuur. Dat maakt ze niet enkel minder vatbaar voor ziektes en schimmels; ze zal ook meer en grotere bloemen dragen.

Alleen maar voordelen dus, maar hoe pak je het aan?

Rozen snoeien in 1, 2, 3

Snoei de takken in tot op twee of drie ogen (niet uitgelopen bladknoppen). Kies een oog dat naar buiten gericht is en knip de tak 1 of 2 cm daarboven af. Knip het snoeivlak zodat het schuin afloopt naar buiten toe. Doe je dat bij een naar binnen gericht oog, dan groeit het hart van de struik dicht. Door het hart open te houden, ziet je struik er mooier uit en verkleint de kans op schimmels. Verwijder dode en dorre takken, kruisende takken en takken die naar binnen groeien. Zo is de vorm van de struik beter zichtbaar en hou je enkel de krachtigste struiken over. Geef de plant voeding zodat nieuwe bloemen kunnen groeien. Strooi mestkorrels rondom en stop ze losjes onder de grond.

Met een simpele snoeischaar kom je al ver. Voor dikkere takken is een takkenschaar of -zaag nodig. Draag altijd stevige handschoenen die je armen en handen beschermen tegen doornen.

Rozen snoeien: een handig overzicht

Door- en herbloeiende rozen snoei je vanaf halverwege maart, wanneer de strengste vorst voorbij is. Ga de rozen niet te lijf wanneer het nog vriest; je wilt vermijden dat de stelen splijten, want dan kunnen de knoppen en uiteinden van de takken afsterven.

rozen snoei je vanaf halverwege maart, wanneer de strengste vorst voorbij is. Ga de rozen niet te lijf wanneer het nog vriest; je wilt vermijden dat de stelen splijten, want dan kunnen de knoppen en uiteinden van de takken afsterven. Eenmaal bloeiende rozen snoei je in juli, meteen na de bloei.

rozen snoei je in juli, meteen na de bloei. Uitgebloeide rozen knip je constant af tijdens de bloei in de zomer. Zo voorkom je dat de plant haar krachten verspilt aan zaadvorming en stimuleer je de verdere bloei. Snoei je rond eind juli, dan levert dat vaak een nieuwe bloeiperiode op. Verwijder uitgebloeide bloemen tot onder het eerste blad met vijf blaadjes.

Niet elke roos is hetzelfde. Afhankelijk van de soort hou je extra rekening met het volgende:

1. Struik- en miniatuurrozen

Jaarlijks snoeien.

Snoei in het voorjaar tot 3 à 5 cm (of 3 ogen) van de grond.

tot 3 à 5 cm (of 3 ogen) van de grond. Snoei in het najaar 1/3 terug.

Struikrozen snoeien is niet moeilijk. Hou drie tot vier van de sterkste twijgen over, mooi verdeeld over de plant, en knip alle andere twijgen tot tegen de grond af.

2. Bodembedekkende rozen

Jaarlijks snoeien.

Snoei heester- en eenmalig groeiende klimrozen na de bloeiperiode, in het najaar . Dan beginnen nieuwe, sterke grondscheuten zich te ontwikkelen.

na de bloeiperiode, in het . Dan beginnen nieuwe, sterke grondscheuten zich te ontwikkelen. Verwijder oude, verdorde takken van doorbloeiende klimrozen in maart. Kies drie tot vier sterke hoofdtakken om te behouden. Die laat je groeien tot ze de gewenste hoogte bereiken. De zijtakken mag je snoeien tot op 2 ogen.

3. Stam- en struikrozen

Jaarlijks snoeien in het voorjaar.

Deze rozen hebben altijd een onderstam. Daar wordt niet aan gesnoeid. Wél verwijder je wilde of valse scheuten die tegen de stam groeien. Snoei verder 3 à 5 cm (of 3 ogen) boven het oculatiepunt. Dat is het punt waar de plant op de onderstam werd geënt.

Goeie vraag: “Ik heb geen tijd om mijn rozenstruiken dit jaar te snoeien. Is dat een probleem?”

➜ Bij struikrozen mag je een jaartje overslaan, klimrozen moet je echt wel elk jaar snoeien.

4. Klimrozen

Aan klimrozen heb je jaarlijks wat meer werk:

Hou drie tot vier hoofdtakken over en knip de andere, de oudste, tot tegen de grond af. Snoei dan alle zijtakken terug tot op een of twee knoppen.

Je krijgt dus veel korte (maximaal 10 cm) stompjes of ‘kapstokjes’. Het ziet er wat raar uit, maar zo hoort het.

TIP! Leid de hoofdtakken zoveel mogelijk horizontaal, dat geeft de meeste bloemen.

Zot van bottels?

Knip je vanaf augustus de uitgebloeide bloemen niet meer weg, dan heb je in het najaar veel rozenbottels. Ze bestaan in alle tinten oranje en rood, van S tot XL, zélfs met of zonder stekels. Dat maakt de takken leuk als decoratie, of ter vervanging van het boeketje rozen dat in de lente de tafel kleurde.

Dit vind je als tuinliefhebber vast ook interessant:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!