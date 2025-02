Goeie vraag: welke planten staan prachtig bij rozen?

Heb je nog wat plek in een perkje of border? Dan zijn mooie rozen altijd een goed idee. Zet ze tussen complementaire planten en bloemen voor een instant wauw-effect.

Rozen: een perfecte match met deze planten

Rozen komen het best tot hun recht wanneer ze zich naadloos mengen in je tuinlandschap, dus verdienen ze goed gezelschap. Er zijn gelukkig maar weinig planten die het niet goed vinden met de roos. Vaste planten, struiken, eenjarigen, kruiden of zelfs groenten: wij geven enkele suggesties!

@Getty Images

Stel jezelf deze belangrijke vragen voor je aan het planten gaat:

Is er een gelijktijdige bloei met de rozen?

met de rozen? Passen de kleuren en de textuur van blad en bloem goed samen?

van blad en bloem goed samen? Welke bladvorm en hoogte heeft de plant?

heeft de plant? Heeft de plant net zoals de roos ook behoefte aan veel zonlicht, water en regelmatige bemesting?

Niet eenzaam en alleen

Rozen zijn op hun best als ze vullend zijn. Plant daarom, als je kunt, drie rozen in een driehoek met een onderlinge afstand van ongeveer 50 cm. Let er de eerste paar seizoenen op dat er niets over de rozen groeit. Geen zin in dit werkje? Dan is stamrozen planten een snellere manier.

@Getty Images

1. Kruiden

Door het aroma van kruiden hebben ziektes en plagen bij de roos minder kans. Het bladgroen en de textuur variëren van kruid tot kruid maar passen bijna altijd samen met rozen. Zeker wanneer je kiest voor lavendel, dille, bieslook, rozemarijn, venkel of tijm. Onze favoriet van het moment is dille. Het kruid hoort bij de moestuin, maar ook in het bloembed: er zijn weinig plekken waar dille níét past. Denk ook eens aan dille om je boeketten samen te stellen. Het mag trouwens ook niet ontbreken in een tuin met een ietwat wildere en natuurlijkere stijl.

Rozen en lavendel

Roos met dille

2. Schermbloemen

Dille heeft schermbloemen, maar ook alle andere schermbloemen passen prachtig in het rozenbed. Hun lichte en wilde uiterlijk met minuscule bloempjes danst als het ware rond de rozen.

Bevernel

Als een roze wolk die boven de rest van het bloembed zweeft.

Grote bevernel met purperachtige bloempjes

Wilde peen

De wilde peen is een fantastische tweejarige die met zijn schermbloem een schitterend geheel met rozen maakt.

Wilde peen met witte bloempjes

Astrantia

Ook de astrantia ofwel zeeuws knoopje is een zeer charmante vaste plant tussen rozen.

Roze astrantia

3. Siergrassen

Siergras is rank en slank en contrasteert prachtig met de frivole, volle roos. Bij stamrozen zorgen hoge grassen voor een dynamisch geheel. Ze verbergen als het ware de minder interessante stam en het lijkt alsof de rozen omhoog zijn getild uit het bloembed. Bij perkrozen vormen siergrassen hier en daar een hoger punt, wat zorgt voor een speelse noot.

Rozen en siergrassen

4. Sieruien

Veel soorten sierui blijven heel lang decoratief, ook als groene zaadstengel en nadat ze zijn uitgebloeid.

Bulgaarse sierui

Bulgaarse sierui is een ‘buitenbeentje’ in de sieruien-familie met z’n overhangende bloempjes.

Sterrenlook

Deze soort groeit niet zo hoog, ongeveer 40 cm, zeker in verhouding met zijn grote ronde bloembol met een diameter van 20 cm.

Sterrenlook

Klassieke sierui

Allium Ambassador is de sierui die het laatste bloeit en een van de grootste bloemkoppen krijgt. De ronde bol bestaat uit honderden bloempjes.

Allium Ambassador

5. Salvia’s

De salviafamilie is zeer omvangrijk. Ze bestaan als kruidensoorten, vaste planten en eenjarigen. Keuze te over, dus!

Kranssalie en bossalie

Kranssalie en bossalie zijn vaste planten met bloemen die als een krans rond de stengel zitten. De bloempjes zijn heel mooi in combinatie met rozen.

Bossalie en rozen

Veldsalie

Veldsalie

6. Ooievaarsbek

Strakke rozenbedden met alleen aarde tussen de planten: dat lijkt al snel op iets artificieels. Lage ooievaarsbek of geranium vormt een mooie grote (en vooral makkelijk te onderhouden) groep tussen de rozen en vult het bed lieflijk op. Je hebt ze bovendien in veel verschillende kleuren.

Paarse ooievaarsbekjes

7. Vingerhoedskruid

Rozen en vingerhoedskruid vormen een klassieke combinatie en ademen een echte Engelse tuinsfeer.

Vingerhoedskruid en rozen

8. Astilbe

Een decoratieve plant die mooi staat bij rozen omwille van dezelfde reden als schermbloemen. Je vindt ze ook in veel verschillende kleuren, dus ze zijn een perfect maatje voor de roos.

Deze “Vision in Pink”-soort past mooi bij pastelkleurige rozen

9. Pioenen

Heb je hier en daar nog een plekje vrij tussen de planten en rozen? Vul ze dan op met pioenen. Vaak bloeien de pioenen voor de rozen of soms is er een overlapping. Pioenen hebben de neiging om bij regen en harde wind om te vallen, maar plaats je ze tussen rozenstruiken, dan hebben ze steun!

Pioenrozen

Nog meer flower power:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!