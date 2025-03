Scandinavisch interieur: 7 basisregels voor een knusse sfeer

Een Scandinavisch interieur is niet enkel mooi, maar ook erg trendy en wij begrijpen helemaal waarom. Deze woonstijl is strak, maar tegelijkertijd warm en gezellig. Wil je wegdromen in een lichte woning vol natuurlijke materialen en leuke accenten? Wij zetten een aantal tips op een rijtje.

1. Natuurlijke materialen

Natuurlijke materialen, zoals hout, riet, rotan, wol, katoen en keramiek zwaaien de plak in een Scandinavisch interieur. Ze zorgen voor een warme uitstraling in huis. Voor extra warmte en gezelligheid vul je aan met een vloerkleed, zachte kussens, een plaid en eventueel dierenvachten.

2. Houten vloeren

Een houten vloer is ideaal als je houdt van warmte en sfeer. In de meeste Scandinavische landen is het trouwens heel gewoon om de schoenen aan de voordeur te laten staan. Dan is zo’n warme vloer extra fijn aan de voeten. Je kunt kiezen voor de natuurlijke uitstraling, maar het is ook mooi om oude houten planken wit te schilderen.

3. Veel wit, veel licht

In het Hoge Noorden schijnt de zon slechts enkele uren per dag in een bepaalde periode van het jaar. Het is er dus belangrijk om zoveel mogelijk licht naar binnen te halen. Hoe doen ze dat?

Wit : de basiskleur die ervoor zorgt dat de ruimte groter lijkt en goed vermengt met de natuurlijke materialen, maar je kunt ook kiezen voor grijs of pasteltinten .

: de basiskleur die ervoor zorgt dat de ruimte groter lijkt en goed vermengt met de natuurlijke materialen, maar je kunt ook kiezen voor of . Transparante gordijnen om het daglicht maximaal naar binnen te halen. Ze zijn er tegenwoordig in wit, gebroken, wit en allerlei zachte tinten.

4. Blikvangende verlichting

In een Scandinavisch huis kom je vaak bijzondere hang-, vloer- of tafellampen tegen. Ze vallen meestal niet op door hun kleur – want vaak ook neutraal van tint – maar trekken des te meer de aandacht door hun bijzondere vorm.

5. Grafische prints

In een Scandinavisch interieur zijn grafische of geometrische motieven niet weg te slaan, maar ook kleurrijke abstracte prints zijn favoriet. Op kussens, een vloerkleed of een collectie posters aan de muur zorgen ze voor de nodige pit. Maar doseren is de kunst: een paar van die eyecatchers in één ruimte zijn voldoende.

TIP: Vervang of verplaats ze af en toe eens. Zo zorg je voor afwisseling.

6. Sobere meubelen

Bij deze woonstijl horen lichte, eenvoudige meubels met strakke lijnen of juist vriendelijke rondingen, die de rustige uitstraling van het interieur in de verf zetten. Scandinavisch design – denk aan Eames – is natuurlijk favoriet, want tijdloos mooi, maar helaas ook erg duur… Gelukkig vind je ook betaalbare prachtstukken bij Scandinavische woonmerken als Jysk, Sostrene Grene en Ikea.

7. Planten à volonté

Een vleugje groen mag niet ontbreken in de Scandinavische interieurstijl. Op die manier haal je niet enkel de natuur naar binnen, maar zorg je ook voor gezelligheid in de kamer.

Hoe doe je dat? Een grote plant als blikvanger in de woonkamer, enkele kleinere exemplaren voor de ramen of een hangplant op een rekje aan de muur. Het kan allemaal!

Bron: ikwoonfijn.be, makeover.nl, tekst: Sara Dekens

