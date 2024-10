Handige tips voor het planten van bloembollen

Vanaf oktober tot de eerste vorst kunnen je bloembollen de grond in. Een zalig klusje als je weet dat je in ruil vanaf het vroege voorjaar tot de late lente van prachtige bloemen gaat genieten. Dit zijn zes tips om je te helpen!

Handige tips om bloembollen te planten

1. Waar planten?

Een beetje zon en regen in de winter en veel schaduw in de zomer: dat is dé plek waar veel bloembollen gedijen. Ze doen het dan ook uitstekend onder heesters en bomen. ‘s Winters kan er licht en regen door de kale kruin. En na de bloei, wanneer de bomen en heesters weer bladeren krijgen, kunnen de bloembollen onder een verkoelend dekentje in rust.

2. Bollen-blikvangers

Wil je in het vroege voorjaar een wow-effect in je tuin? Wees dan niet bescheiden en plant bloembollen in grote groepen. Hoe meer bollen, hoe groter het effect! Ga voor een bloementapijt van 1 kleur of mix en match kleurenpaletten. Verschillende soorten samen of 1 favoriete bloembol uitgelicht? Het is allemaal even mooi, zolang het er maar véél zijn!

Getty Images

3. Potten

Je hebt enkel een balkon of terras nodig om van voorjaarsbloeiers te kunnen genieten. Een tuin is niet nodig. Plant er dus op los in potten en plantenbakken. Tips:

Plant de bloembollen in een oneven aantal voor een natuurlijk effect.

Zorg voor gaten in de bodem van de pot zodat te veel water kan weglopen.

Maak een bloembollen-lasagne.

Getty Images

4. Bloemenbollen-lasagne

Plant bloembollen in laagjes boven op elkaar. Bij lasagne- of etagebeplanting plant je bloembollen in laagjes bovenop elkaar. Doordat de bloembollen in laagjes worden geplant, bloeien de vroegbloeiers, zoals krokussen, als eerste. Daarna volgen de bloembollen die op een later moment bloeien. Deze opvolgende bloei zorgt ervoor dat je extra lang kunt genieten – van januari tot soms wel in mei.

© Getty Images

5. Kies voor verwilderingsbollen

Er zijn bloembollen die een seizoen lang bloeien, maar er zijn ook soorten die elk jaar opnieuw bloeien. Dit zijn meerjarige bloembollen of verwilderingsbollen. Deze bloembollen mogen allebei in de grond blijven, want dat maakt de bollen groter en sterker. De verwilderingsbollen maken zelfs nieuwe bolletjes aan zodat het er ieder jaar meer worden. Handig én goedkoop!

6. Bio, bio, bio

Bloembollen zonder bio-label die je in supermarkten en tuincentra vindt, bevatten veel gif. Zoveel zelfs dat ze hele bijenkolonies kunnen uitroeien. Kies ook eens een keertje voor biologische botanische bloemen. Dat zijn onbewerkte, niet-gecultiveerde bloemen. Denk aan wilde tulpen in plaats van grootbloemige tulpen.

Las je dit al?

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!