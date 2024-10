Spade voor in de tuin: deze tips helpen je om de juiste te kiezen.

Een goede spade is essentieel voor elke tuinier. Maar wist je dat er heel veel verschillende soorten spades bestaan met elk hun eigen functie?

Welke spade past bij jou?

Er bestaan maar liefst rond de 140 soorten spades in alle soorten formaten. Zo heb je de traditionele schopspade, ideaal voor het omspitten van aarde, terwijl de borderspade, met een smaller blad, perfect is voor precisiewerk langs randen en in bloembedden. De wortelspade is smaller en puntiger, en doorbreekt dan weer beter hardere grond en verwijdert makkelijker diepgewortelde planten. Denk dus goed na welke spade je nodig hebt en welke bij jou past!

Een spade kiezen: zo doe je dat

Tuinieren is meer dan alleen maar planten, wieden en water geven. Ook het juiste gereedschap is cruciaal voor een gezonde tuin én je eigen comfort. Zo kan een goed ontworpen spade het verschil maken tussen een fijne tuinervaring en frustratie. Want het blijft toch een van de belangrijkste tools in de tuin. Maar waarom bestaan er zoveel verschillende soorten spades, en hoe kies je de juiste?

Een spade moet letterlijk goed in de hand liggen. Het geheim van een goede spade zit hem dan ook in efficiëntie en comfort. Want een slecht gekozen spade is de snelste weg naar rugklachten en extra werklast in de tuin. Let bij je aankoop dus op het gewicht, de lengte van de steel en het type handvat, afgestemd op jouw lichaam en werk.

Daarnaast moet je de spade uiteraard ook correct gebruiken. Dat doe je door de juiste houding aan te nemen:

houd je rug recht,

gebruik een spade altijd met je benen, niet alleen met je armen en rug,

duw met beide handen.

werk in kleine stappen en probeer niet te veel tegelijk op te tillen.

Zo voorkom je blessures en werk je effectiever. Een passende spade én houding maakt tuinieren lichter en leuker!

Voor het leven

In België, meer bepaald in West-Vlaanderen, weten ze als geen ander hoe je spades ontwerpt. Het bedrijf De Pypere uit Ardooie maakt al sinds 1873 op een ambachtelijke manier spades en hun leuze luidt nog steeds: ‘Een goede spade zou je maar één keer in je leven moeten kopen’.

Volgens deze kenners bestaat een spadeblad altijd uit gehard staal dat eerst wordt verhit en nadien plots wordt afgekoeld om het staal nog sterker te maken. De steel moet van heel stevig hout zijn, bijvoorbeeld essenhout, of kan ook uit bijna onbreekbaar glasvezel bestaan.

Een goede spade die een leven lang meegaat, is een kleine investering. Je komt snel uit tot boven 100 euro. Daarom is het belangrijk dat je na elke tuinklus je spade onderhoudt.

Dat doe je door na het werken het spadeblad af te spoelen en in te smeren met olie. Zo gaat hij elke keer even vlot de aarde weer in!

3x spade, 3x andere functie

Een bats © Getty Images

Traditionele schopspade

Deze spade heeft een rechthoekig blad en wordt gebruikt voor zware taken, zoals het omspitten van grond, het graven van gaten en het verplaatsen van aarde. Hij is perfect voor het bewerken van compacte, kleiachtige grond en geeft veel kracht bij diep graven.

Borderspade

Deze spade is lichter en smaller dan de traditionele spade. Hij wordt gebruikt voor precisiewerk in kleinere ruimtes zoals borders, bloembedden of tussen struiken. Dankzij het compacte formaat is hij ook ideaal voor het bewerken van lichtere grond zonder schade aan planten aan te richten.

Bats (rondbladige spade)

De bats heeft een rond blad, waardoor hij ook prima geschikt is voor het verplaatsen van losse materialen zoals zand, grind, compost of mulch. Deze zie je dus vaak liggen op de kruiwagen!

Veel succes met het kiezen van je spade!

