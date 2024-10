Staat jouw grasmaaier al jaren gewoon op stal tijdens de wintermaanden? Misschien is het wel tijd om je toestel een onderhoudsbeurt te geven. Zo kan ‘ie nog extra lang mee!

Grasmachine onderhouden: meer dan een scherp mes

Minstens om de twee jaar kan elke grasmachine wel een grondig onderhoud gebruiken. De periode na de laatste maaibeurt is hiervoor perfect. Je grasmachine laten onderhouden kan bij een traditionele tuingereedschapswinkel, maar je kunt ook terecht in heel wat doe-het-zelf-zaken.

Het onderhoud van een grasmachine draait niet enkel rond het scherpen van messen, maar gaat ook over:

het grondig reinigen van het toestel,

het controleren en desnoods vervangen van delicate delen, riemen en olie.

het smeren van bewegende delen en scharnierpunten.

Bij het messen slijpen is het scherp zetten van het snijvlak belangrijk, maar ook het opnieuw in balans brengen van het mes, om voortijdige slijtage van de motor te voorkomen.

Grasmachine zelf een onderhoud geven?

Zelf messen scherpen is niet aangewezen. Maar je kunt natuurlijk wel je grasmaaier op tijd en stond reinigen. Verwijder hierbij alle grasresten en ander vuil met een schraper en een borstel. Water is gebruiken is niet nodig, zeker niet bij een robotmaaier. Het is zelfs af te raden.

Heb je al het vuil van de grasmachine gehaald? Droog dan de onderkant na met een oude doek om roestvorming te voorkomen. Draai ook geregeld de schroeven of bouten aan en vet de scharnieren in om ze weer soepel te laten werken.

Tuingereedschap onderhouden

Voorkomen is dus beter dan genezen. En dat geldt ook bij je tuingereedschap. Weet jij trouwens hoe je het best je klein tuinmateriaal reinigt? Tuinexpert Laurence Machiels legt het in deze video voor je uit:



