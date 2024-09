Snoeien doet groeien, wordt weleens gezegd. Tenminste, als je het op de juiste manier aanpakt. Zo is het belangrijk dat je op het juiste moment snoeit én met het juiste materiaal. Dankzij onderstaande tips zijn snoeifouten voorgoed verleden tijd.

Wanneer snoei je welke plant?

Een plant op het verkeerde moment bijknippen, is een van de meest voorkomende snoeifouten. Je kunt immers niet op eender welk moment de snoeischaar in je plant zetten. Het is belangrijk om te kijken naar de bloeiperiode:

Voorjaarsbloeiers , zoals heesters, snoei je best na de bloei, rond maart-april, en niet in het najaar of in de winter. Je snoeit ze tot op een derde van de grond.

, zoals heesters, snoei je best na de bloei, rond maart-april, en niet in het najaar of in de winter. Je snoeit ze tot op een derde van de grond. Zomerbloeiende planten knip je ook best rond maart-april bij, vóór ze beginnen te bloeien. Doe dit wel pas als er geen vorst meer wordt verwacht.

knip je ook best rond maart-april bij, vóór ze beginnen te bloeien. Doe dit wel pas als er geen vorst meer wordt verwacht. Voor najaarsbloeiers , zoals de vlinderstruik is de tijd ook aangebroken om ze te snoeien. Na de vorst, rond maart-april, is de beste periode.

, zoals de vlinderstruik is de tijd ook aangebroken om ze te snoeien. Na de vorst, rond maart-april, is de beste periode. Winterbloeiers , zoals de toverhazelaar en winterjasmijn, knip je na de bloei weer in vorm.

, zoals de toverhazelaar en winterjasmijn, knip je na de bloei weer in vorm. Voor planten die het hele jaar door hun blad houden, is de zomer de ideale snoeiperiode.

houden, is de zomer de ideale snoeiperiode. Struiken zoals de buxus en ligusterhaag knip je best voor het eerst bij rond mei. In augustus of september kan je voor een tweede snoeibeurt gaan.

Meer tips om snoeifouten te voorkomen

Zorg voor goed gereedschap , dat is het begin. Dat betekent goed onderhouden, scherp en makkelijk hanteerbaar materiaal.

, dat is het begin. Dat betekent goed onderhouden, scherp en makkelijk hanteerbaar materiaal. Wees niet bang om te snoeien ! Planten die te weinig worden gesnoeid kunnen vervroegd afsterven.

! Planten die te weinig worden gesnoeid kunnen vervroegd afsterven. Als een gek beginnen snoeien is daarentegen ook geen goed idee. Dan doet de plant er veel langer over om te herstellen. Het kan bovendien wortelsterfte tot gevolg hebben.

Maak gladde snoeiwonden. De plant zal zich makkelijker herstellen en er is minder gevaar voor indringing van bacteriën en schimmels .

snoeiwonden. De plant zal zich makkelijker herstellen en er is minder gevaar voor . Laat bij het snoeien van takken minstens één of twee ogen over . Een oog is een duidelijke verdikking van de tak, waar nieuwe scheuten ontstaan. Belangrijk is wel dat je de eindknop of het eindoog wegknipt. Deze groeit namelijk veel sneller dan de lager gelegen knopen.

. Een oog is een duidelijke verdikking van de tak, waar nieuwe scheuten ontstaan. Belangrijk is wel dat je de eindknop of het eindoog wegknipt. Deze groeit namelijk veel sneller dan de lager gelegen knopen. Knip de takken boven de ogen steeds schuin af. Dat stimuleert de groei.

