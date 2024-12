Deze tuinkruiden mogen niet ontbreken in je keuken

Kruiden zijn onmisbaar om gerechten extra smaak te geven. En omdat de meeste tuinkruiden niet veel plaats nodig hebben om te groeien, kun je ze perfect in de keuken zetten om er à la minute van te plukken. Deze kruidenplantjes mogen zeker en vast niet ontbreken in je collectie:

11 tuinkruiden om in de keuken te zetten

1. Peterselie (Petroselinum crispum)

Met z’n frisse smaak is peterselie een heel veelzijdig kruid. Bovendien heb je meerdere soorten: bladpeterselie en krulpeterselie. De eerste variant is iets smaakvoller en de tweede variant wordt vooral gebruikt om gerechten af te werken.

Wist je trouwens dat peterselie na het tweede jaar ook bloeit? De smaak is dan iets minder sterk omdat de plant zich vooral richt op de productie van bloemen, dus wordt peterselie meestal als éénjarige gehouden. Zet je plantje bovendien niet in de zon, want dan kleuren de bladeren geel!

2. Basilicum (Ocimum basilicum)

Basilicum is onmisbaar voor wie fan is van de Italiaanse keuken. Verwerk het in pesto, pastasaus of eet het met een stukje mozzarella en kerstomaatjes. Verder houdt dit plantje, net zoals de meeste Italianen, van veel zon. Zet het op een plekje met minstens 5 à 6 uur zonlicht per dag.

3. Marjolein (Origanum majorana)

Een minder bekend kruid, maar eentje dat toch de moeite waard is om in huis te hebben: marjolein, ook wel majoraan genoemd. De smaak is vergelijkbaar met die van oregano en past heel goed bij gerechten met aardappelen, gehakt, worst, of bonen.

Je kunt marjolein gemakkelijk zelf opkweken vanuit zaad en eens je plant volgroeid is, kun je voor de bloei takjes afknippen en eventueel laten drogen.

4. Tijm (Thymus)

Tijm smaakt heerlijk in soepen, sauzen, stoofpotjes en tal van vlees- en visgerechten. Maar dit kruid heeft ook heel wat gezondheidsvoordelen! Je kunt er bijvoorbeeld perfect thee van zetten als je last hebt van een verkoudheid of kriebelhoest.

Wil je zelf tijm kweken? Oogst dan pas vanaf het tweede jaar en oogst niet te veel, zodat je plantje gezond en sterk wordt.

5. Rozemarijn (Salvia rosmarinus)

Net als tijm wordt rozemarijn ook veel gebruikt voor soepen, sauzen en vleesgerechten. Het is geen moeilijke plant om te kweken en te onderhouden, maar vraagt wel een regelmatige snoeibeurt om te voorkomen dat hij te uitbundig groeit.

6. Dille (Anethum graveolens)

Net als salie heeft ook dille een positief effect op de spijsvertering. Het maakt zwaar verteerbare gerechten lichter en is goed te gebruiken bij zure ingrediënten, zoals yoghurt, azijn of zure room.

Voeg dilleblaadjes wel pas kort voor het serveren toe, want ze verliezen snel hun aroma. Verder is dille moeilijk te bewaren, dus een kruidenplantje in de keuken is ideaal om er vers van te plukken.

7. Bieslook (Allium schoenoprasum)

Bieslook is het perfecte kruid als je een subtiele toets van ui wil toevoegen aan je gerecht. Het is bovendien een vaste plant, dus eens je een plantje hebt opgekweekt uit zaad, hoef je ‘m niet jaarlijks opnieuw te zaaien.

Van eind mei tot augustus bloeit hij met paarse, bolvormige bloemetjes waar ook de bijen dol op zijn. Zet je plant in de zomer dus gerust buiten op de vensterbank of het terras.

8. Munt (Mentha)

Voor een zalig kopje muntthee, als garnering op een ijsje of in een frisse mojito tijdens de zomer; een muntplant mag zeker en vast niet ontbreken in je keuken. Het is bovendien geen moeilijke plant om te kweken en te onderhouden. In dit artikel verzamelden we alle tips om zelf munt te kweken.

9. Knoflook (Allium sativum)

Knoflook komt uit dezelfde familie als bieslook en ui, namelijk de knolgewassen, en is niet alleen erg lekker in gerechten, het is ook goed voor onder meer de bloeddruk en cholesterol. Zelf knoflook kweken is bovendien ook heel gemakkelijk: je hoeft enkel een teentje knoflook in potgrond te steken, voldoende licht en water te geven en na enkele maanden kun je je bol knoflook oogsten.

10. Citroenmelisse (Melissa officinalis)

Citroenmelisse is een frisse smaakmaker in visgerechten, soepen en sauzen. Bovendien kun je er ook heerlijke thee van zetten waarvan je helemaal tot rust komt. Je kunt het hele jaar door van deze plant knippen, maar je kunt de blaadjes ook gemakkelijk drogen.

Verder wordt deze kruidenplant tijdens de zomer ook vaak in huis gehaald om muggen op afstand te houden, want deze insecten houden namelijk niet van citroengeur. Zet je plantje liefst op een lichtrijke plek, want dan krijgen de blaadjes veel smaak.

11. Salie (Salvia officinalis)

Een van de meest aromatische tuinkruiden is ongetwijfeld salie. De geur en smaak kan nogal overheersend zijn, dus je gebruikt er best niet te veel van in je vlees- of visgerecht. Daarnaast staat salie bekend om zijn geneeskrachtige werking en wordt vaak gebruikt bij spijsverteringsproblemen, een verkoudheid of wondjes in de mond.

Je kunt er bijvoorbeeld thee van zetten en de mond mee spoelen, want salie kan in té hoge concentraties giftig zijn.

Zo hou je je tuinkruiden uit de supermarkt in leven

Heb je kruidenplantjes gekocht in de supermarkt? Dan heb je vast al gemerkt dat ze na enkele dagen de geest geven. Groenexperte Laurence legt in onderstaande video uit hoe je ze langer kunt bijhouden:

