Tulpen en vaste planten: 5 mooie combinaties

5x combinaties met tulpen en vaste planten in je tuin

Zalig zoet

Niets beter dan het voorjaar starten met een heerlijk geurende border. De damastbloem (Hesperis matronalis) bloeit al vroeg (van mei tot juli) en heeft bloemen die lekker zoet ruiken. Ze passen perfect bij de zwarte tulp ‘Queen of Night’. Plant er nog wat witte winterviooltjes tussen voor een mooi contrast.

Vurig tafereel

Prinses Irene is een prachtige, oranje tulp die bloeit in maart en april. De rood-paarse vlammen zijn goed te combineren met vaste planten in rooskleurige tinten, zoals de duizendknoop (Persicaria amplexicaulis ‘Rosea’).

Lieflijk tuintje

Hou je van zachte kleuren in de tuin? Kies dan voor vaste planten in lichte kleuren, zoals het Kaukasisch vergeet-mij-nietje (Brunnera macrophylla), en combineer ze met tulpen in roze of paarse tinten. Denk aan ‘Pink Impression’ (lichtroze), ‘Negrita’ (paars) of ’Don Quichotte’ (diep roze). Zet er eventueel nog wat gele cipreswolfsmelk (Euphorbia cyparissias) tussen voor een extra vrolijk effect.

Maagdelijk wit

Witte tulpen en groene vaste planten zijn ook een topcombinatie voor de border. Kies bijvoorbeeld voor de ‘White Dream’ of pioenvormige ‘Mount Tacoma’ en combineer ze met een hosta (Hosta fortunei ‘Aureomarginata’). Voor wat extra fleur kun je er ook nog witte vergeet-me-nietjes tussen planten.

Vrolijke lentekleuren

Niets dat meer lente uitstraalt dan een gele tulp. Ze staan prachtig met blauwe of paarse bloemen, zoals de bolprimula (Primula denticulata ‘Cachemiriana’). Deze plant bloeit vanaf maart en zorgt dus al vroeg in het jaar voor kleur in de tuin.

