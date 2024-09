Wolluis herkennen en bestrijden: zo doe je dat!

Zie je witte, wollige bolletjes op je (kamer)plant? En begint je plant steeds meer gele bladeren te krijgen? Dan is de kans groot dat wolluizen een weg hebben gevonden naar jouw planten. Snel ingrijpen is dan de boodschap. Hoe je zo’n wolluis kunt herkennen en bestrijden? Dat vertellen we je hieronder.

Alvast één goede raad: nog voor je een diagnose hebt gesteld, is het belangrijk dat je de getroffen plant isoleert. Zo voorkom je verspreiding en kun je rustig de plant onderzoeken en die verdomde wolluis herkennen.

Wolluis herkennen

Wolluizen (Pseudococcidae) zijn kleine, sapzuigende insecten die vaak verstopt zijn onder pluizige witte wasdraden. Ze kunnen op élke plant voorkomen, zowel binnen als buiten, maar komen het vaakst voor op cactussen en vetplanten. Gelukkig herken je ze makkelijk aan hun witte, wollige lijfje dat 3 à 6 mm lang is en lijkt op dat van een pissebed. Ze danken hun kleur aan de melige afscheiding die ze soms ook achterlaten op de plant. Zo vind je vaak witte pluisjes en poeder op de stengels en bladeren van je kamerplanten.

Wolluizen lijken op kleine pissebedden. (Pixabay)

Wolluizen onttrekken plantensappen uit de bladeren en stengels, waardoor de plant afzwakt en gevoeliger wordt voor andere plagen. Zo scheiden ze ook honingdauw af, waarop schimmels groeien. Er op tijd bij zijn is dus cruciaal. Helaas ontdekken de meeste mensen de wolluizen pas wanneer het eigenlijk al bijna te laat is. Aanvankelijk zitten ze enkel in de bladoksel, maar ze groeien al snel uit tot een grote groep die op de hele plant zit. Dan is het niet makkelijk om de plant nog te redden.

Wolluis voorkomen

Wolluizen zijn absoluut niet kieskeurig qua plant en omgeving, een aantasting gebeurt dus veeleer toevallig en is dan ook moeilijk te voorkomen. Toch zijn er twee aandachtspunten:

Wolluizen verplaatsen zich meestal via de luchtstroom. De witte afscheiding bevat eitjes die makkelijk door de wind worden opgepikt, en zodra ze op jouw plant vallen, zit je met wolluizen. Planten die in de tocht staan, zijn er dus gevoeliger voor.

Wolluizen reizen makkelijk mee op onze kleren of handen. (Gety Images)

Let er ook goed op dat je je handen voldoende wast wanneer je wolluizen bestrijdt. Want het gebeurt te vaak dat er per ongeluk andere planten worden aangestoken door snel-snel alle planten te willen controleren. Zo’n luis of eitje blijft makkelijk aan de handen plakken en als je dan andere planten aanraakt, stimuleer je de verspreiding.

Wolluis bestrijden

De wolluis is een zeer hardnekkig ongedierte dat kan overleven in extreme situaties. Denk bijvoorbeeld niet dat de luizen in de winter zullen doodvriezen, want ze kunnen tegen temperaturen tot -40°C. Een effectieve bestrijding is dus nodig.

1. Met huis-, tuin- en keukenmiddeltjes

Als er nog niet te veel wolluizen zijn, kun je ze handmatig verwijderen of met water wegspuiten . Controleer wel elke dag of er geen nieuwe eitjes zijn uitgekomen, en hou dat vol tot je er een paar dagen geen enkele meer ziet.

verwijderen of met . Controleer wel elke dag of er geen nieuwe eitjes zijn uitgekomen, en hou dat vol tot je er een paar dagen geen enkele meer ziet. Zitten ze voorlopig enkel op één blad? Knip het aangetaste blad dan weg. Zo ben je zeker dat de luizen weg zijn.

Wolluizen kun je ook bestrijden met afwasmiddel of spiritus . Meng dan een dopje van de vloeistof met water in een plantenspuit, en zorg ervoor dat de hele plant nat wordt. Herhaal dat ook dagelijks.

of . Meng dan een dopje van de vloeistof met water in een plantenspuit, en zorg ervoor dat de hele plant nat wordt. Herhaal dat ook dagelijks. Werken deze middeltjes niet en blijft de plant onder de wolluizen zitten? Dan zul je een (biologisch) bestrijdingsmiddel moeten kopen in de plantenwinkel.

2. Met natuurlijke vijanden

Zoals bij de bestrijding van bladluizen kun je ook de natuurlijke vijand van de wolluizen inschakelen: het lieveheersbeestje. De larven ervan zijn namelijk verzot op alle soorten luizen en zullen in sneltempo een hele kolonie opeten. Hang daarom in het voorjaar enkele zakjes met larven van lieveheersbeestjes op in de getroffen struiken en laat de natuur z’n werk doen.

Helaas worden wolluizen vaak beschermd door mieren, die zich te goed doen aan de honingdauw. Ze gaan de strijd aan met lieveheersbeestjes om hun voorraad zoete honingdauw veilig te stellen. Wanneer je veel mieren rond of op jouw plant ziet, is dat ook vaak een indicatie van wol- of bladluizen.

Wolluizen worden vaak beschermd door mieren, die verzot zijn op honingdauw. (Getty Images)

