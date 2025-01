Een kamerplant geeft je woonkamer altijd iets meer cachet, toch? Maar schimmel aan de voet van je kamerplant zie je misschien liever niet verschijnen. Gelukkig kun je dit probleempje makkelijk verhelpen én voorkomen.

Schimmel rondom je kamerplant

Waarom krijg je soms schimmel rondom je kamerplant?

Wanneer we een kamerplant vinden die ons aanspreekt, zetten we die vaak op een mooie plek, geven ze af en toe eens water en verwachten we vervolgens dat de plant er zal gedijen. Helaas zorgt die aanpak er vaak voor dat de plant niet het mooiste leven krijgt dan hij verdient.

Je moet de plant namelijk eerst begrijpen om de ideale situatie te creëren waaronder hij floreert. Daarom is het belangrijk om de verzorgingsinstructies van een plant juist op te volgen.

Getty Images

Schimmel op de potgrond: oorzaken en oplossingen

Eerst en vooral: een plant zonder schimmels rond wortels (mycorrhiza’s) is een ongelukkige plant, maar die schimmels hoor je echter niet te zien. Het laagje witte schimmel op de oppervlakte van je potgrond is dus nutteloos maar wees gerust: niet echt gevaarlijk.

De witte schimmellaag leeft van dood materiaal en doet je plant geen kwaad. Maar echt mooi is het niet en dààrom willen we ervan af!

Te veel water

Bang dat jouw planten dorst zullen lijden, en geef je ze bijgevolg vaak té veel water? Geen nood, je bent lang de enige niet die deze fout maakt. Maar te vochtige potgrond is een walhalla voor schimmels, dus wees voortaan misschien wat zuiniger met je gieter. Beter een keertje goed doorgieten en laten rusten, dan te veel op regelmatige basis water geven.

Extra tip: zit je plant in een binnenpot met drainage-gaten? Zet hem dan (mét binnenpot) in een bakje met water in plaats van langs boven water te geven. Zo nemen de wortels het water langs onder op. Na het badje zet je ‘m weer in de sierpot.

Steriele potgrond

Steriele (turfvrije) potgrond wordt een pak minder snel belaagd door schimmels, want dat is grond die volledig schoon en dus niet hergebruikt is. Luchtige potgrond die overtollig water goed afvoert is trouwens erg belangrijk, omdat die ervoor zorgt dat de wortels voldoende zuurstof krijgen.

Getty Images

Het probleem verhelpen

Komt er al wat schimmel piepen? Verwijder de schimmellaag van je plant en laat je plant goed drogen, en dat bij voorkeur in een zonnige en geventileerde omgeving. Daarnaast kun je de kamerplant ook behandelen met kaneel, zuiveringszout of appelazijn. Deze producten zijn niet schadelijk voor jouw groene vrienden, maar zullen je wel helpen om schimmel te voorkomen.

En af en toe eens goed in de aarde koteren met een eetstokje helpt ook om je grond te verluchten. Als de ‘schade’ echt groot is, kun je nog altijd de plant verpotten en hem verse potgrond te geven.

