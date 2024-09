Hoe herken je een gezonde kamerplant in de winkel?

Of het nu in de supermarkt, het tuincenter of op de plaatselijke markt is: het is toch zo verleidelijk om met een nieuw plantje naar huis te gaan. Maar hoe weet je nu of je een gezond exemplaar in handen hebt? Tips voor een gezonde kamerplant!

Gezonde kamerplant shoppen: bezint eer ge begint

Als je een kamerplant koopt, is het belangrijk om te controleren of hij gezond is. Niets is zo vervelend als ontdekken dat je nieuwste aanwinst eigenlijk een vogel voor de kat is. Ben je een beginnend, maar enthousiast plantenverzamelaar? Stel je dan, voor je naar de kassa spurt, deze vragen:

Hoe zien de bladeren eruit?

Heeft je plant sterke, gezonde bladeren? Gezonde bladeren betekenen voor de meeste planten met groene bladeren dat ze helder en egaal zijn van kleur. Blijf dus ver weg van bleke bladeren, vergeling of bruine vlekken. Ook als de bladeren langs de rand bruin en droog lijken, laat je ze beter staan.

Zien planten in de winkel eruit alsof ze gesnoeid zijn? Let dan extra op, want dat kan erop wijzen dat zieke of beschadigde stengels zijn verwijderd om de plant er gezonder te laten uitzien.

Hoe zien de stengel en de wortel eruit?

Een nieuwe kamerplant met slappe stengel, daar ben je niet veel mee. Pak je de plant op en zie je dat de wortels zijn doorgeschoten door het gat van de pot? Dan heeft de plant eigenlijk al te lang in die pot gezeten. Dat is niet per se slecht, want het is wel een bewijs dat je plant groeit. Maar weet dan dat de plant snakt om verpot te worden.

Insectjes te bespeuren?

Controleer altijd of er insecten of plagen op de kamerplant zitten. Kijk zeker ook aan de onderkant van de bladeren en langs de stengel, want daar zitten ze vaak verscholen.

Veelvoorkomende plagen zijn bladluizen, spinmijten, schaalinsecten en wolluis. De beestjes zijn piepklein, dus check voor de zekerheid twee keer.

Planten voor beginners

1. Vetplanten

Getty Images

Begin je verzameling planten met een aantal vetplantjes. Ze vragen weinig zorg, zijn makkelijk te vermeerderen en geschikt voor de meeste huizen. Ze staan ideaal op de vensterbank, want daar krijgen ze het meeste licht.

2. Monstera deliciosa of gatenplant

Getty Images

Een Monstera van zo’n 30 cm is niet duur en groeit snel. Binnen de drie maanden heb je makkelijk een grote plant met grote mooie bladeren.

3. Chlorophytum comosum of graslelie

Getty Images

Graslelie is een makkelijke plant die eens per week water nodig heeft. Bij de graslelie groeien de nieuwe plantjes letterlijk aan de plant zelf. Na verloop van tijd vormt de plant uitlopers, waaraan eerst kleine, witte bloempjes en vervolgens jonge plantjes verschijnen. Uitpakken met stekjes bij vrienden en familie was nog nooit zo makkelijk!

4. Hedera Helix of klimop

Getty Images

Wie het al door de tuin lopen heeft, kan het beamen: klimop is zo goed als onverwoestbaar en kruipt in sneltempo overal door. In een pot in huis staat hij mooi én koest op een kast. Hij laat duidelijk zien wanneer hij dorst heeft door zijn bladeren slap te laten hangen.

5. Epipremnum aureum of drakenklimop

Getty Images

Een van de makkelijkste planten, maar ook een van de meest luchtzuiverende planten. De hangende soorten krijgen regelmatig nieuwe blaadjes en staan mooi in een plantenhanger van macramé. Opgelet: de plant is wel giftig voor katten en honden.

Boektip:

‘Planten in huis. Kies de juiste kamerplant voor je interieur’ van Sophie Lee (Standaard Boekhandel, € 15,00)

Lees meer:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de beste groentips en wooninspiratie!