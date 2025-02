Geneeskrachtige kruiden: 10 helende hulpjes uit de tuin

Snotneus, kriebelhoest of buikkrampen? Je hoeft niet altijd meteen naar de apotheek te rennen om een stevige dosis medicatie. Geneeskrachtige kruiden uit de tuin kunnen ook al wat soelaas bieden.

10 geneeskrachtige kruiden om zelf te kweken

Niets is leuker dan wat kruiden uit eigen tuin of plantenbak af te knippen voor een deugddoende thee.

Zelf gekweekte en vers gedroogde kruiden hebben dan ook nog eens het voordeel dat ze veel krachtiger zijn dan gekochte kruiden, omdat deze soms maandenlang opgeslagen hebben gelegen.

Dus waarom niet zelf aan de slag? Kruiden kweken is niet moeilijk en je kunt bovendien bijzondere kruiden uitproberen die vaak moeilijk in de winkel te vinden zijn. Veel soorten zijn ook prachtig om te zien en verspreiden een heerlijke geur in de tuin.

Deze tien geneeskrachtige kruiden plant of zaai je zo in de tuin of in een plantenbak. Een streling voor alle zintuigen:

Opgelet: zorg er altijd voor dat je goed weet hoe je geneeskrachtige kruiden het beste kunt gebruiken, en raadpleeg indien nodig een expert of professionele bronnen voor advies over de juiste dosering en toepassing.

1.Salie

In de Chinese geneeskunde wordt salie automatisch gelinkt aan een lang leven. Het is misschien wel een van de langst gekende geneeskrachtige kruiden.

Leuk weetje uit de Chinese oudheid: wie een gezonde saliestruik in de tuin had staan, daarvan werd geloofd dat de vrouw de baas in huis was. Het kruid werd toen namelijk vooral gebruikt tegen vrouwelijke kwaaltjes, van menstruatiekrampen tot opvliegers.

Maar ook wie een zere keel of zweertjes in de mond heeft, is gebaat bij een kopje thee van een handvol gedroogde salieblaadjes. Je kunt de thee ook laten afkoelen en gebruiken als mondspray.

2. Tijm

Bij een verkoudheid kan tijm wonderen doen. Zet een kop thee van 20 à 30 gram gedroogde tijm en je kikkert zo op! Tijm wordt al eeuwenlang gebruikt voor alles rond ademhaling, maar wist je dat het kruid ook zeer ontsmettend en schimmelwerend werkt?

3. Jasmijn

Een vervelende hoest kan je dag echt om zeep helpen. Jasmijn ruikt niet alleen heerlijk, het is ook lekker én gezond. Een kopje thee van jasmijnbloemetjes werkt kalmerend en vermindert het hoesten meteen.

4. Kamille

Kamille staat bekend om zijn kalmerend effect en wordt vaak gebruikt in thee om stress en angst te verminderen. Het kan ook helpen bij spijsverteringsproblemen en slapeloosheid. Het kruid wordt ook veel gebruikt bij baby’tjes. Doe ’s avonds enkele druppels kamilleolie in het badwater en je baby slaapt (hopelijk) als een roosje.

5. Moederkruid

Moederkruid wordt nogal eens verward met kamille want de bloempjes lijken fel op elkaar. Het is een makkelijk en mooi kruid om in de tuin te hebben. Thee van moederkruid is populair tegen migraine maar het wordt ook vaak gedronken tegen menstruatiepijn.

6. Lavendel

Lang leve lavendel want is er iets wat deze topper niet kan? Naast het heerlijk ruiken, lange bloeiperiode en het makkelijke onderhoud werkt lavendel ook rustgevend. De struikjes kunnen helpen bij het verlagen van stress en angst. Je kunt het ook gebruiken in allerlei desserts en de thee wordt gedronken tegen lichte hoofdpijn.

7. Venkel

Heb je vaak een opgeblazen gevoel na de maaltijd? Drink dan na het eten thee van kamille en venkel en de winderigheid vermindert ogenblikkelijk. Het geeft je er ook nog een aangename verfrissende mondsmaak bovenop!

8. Pepermunt

Pepermunt is niet alleen verfrissend, maar het kan ook helpen bij spijsverteringsproblemen zoals indigestie en misselijkheid. Het is ook kalmerend en kan helpen bij tand- en hoofdpijn.

9. Goudsbloem

Heb je tieners met puistjes, baby’s met luieruitslag in huis of heb je zelf last van een doffe huid? Van goudsbloem of Calendula maak je makkelijk schimmelwerende en ontsmettende olie.

Zo maak je goudsbloemolie:

Pluk de blaadjes van een aantal goudsbloemen, laat ze een viertal uur drogen op een propere doek en leg ze in een schone pot. (Ongeveer 25 gram per 100 ml olie)

van een aantal goudsbloemen, laat ze een viertal uur drogen op een propere doek en leg ze in een schone pot. (Ongeveer 25 gram per 100 ml olie) Giet hierover plantaardige olie , bijvoorbeeld amandelolie. Alle blaadjes moeten net onder de olie staan en de pot moet vol.

, bijvoorbeeld amandelolie. Alle blaadjes moeten net onder de olie staan en de pot moet vol. Zet de pot op een warme, lichte plek.

een warme, lichte plek. Laat ongeveer drie weken trekken .

. Na drie weken zeef je de blaadjes eruit en giet je de olie in een donker getint flesje.

zeef je de blaadjes eruit en giet je de olie in een donker getint flesje. Het flesje bewaar je nadien op een koele en donkere plaats.

10. Eucalyptus

Los je verstopte neus op door boven een kom water met enkele druppels eucalyptusolie te dampen. Zo maak je de slijmen los. Je kunt net zoals bij goudsbloem ook zelf makkelijk een koudemaceraat van eucalyptus maken.

Zo maak je eucalyptusolie

Pluk ook hier bijvoorbeeld 25 gram eucalyptusbladeren van je plant voor 100 ml olie.

ook hier bijvoorbeeld 25 gram eucalyptusbladeren van je plant voor 100 ml olie. Laat eerst je blaadjes 2 tot 4 uur aan de lucht drogen op een schone theedoek. De heilzame ingrediënten blijven, het vocht dat schimmelvorming kan veroorzaken en eventuele insectjes gaan weg.

op een schone theedoek. De heilzame ingrediënten blijven, het vocht dat schimmelvorming kan veroorzaken en eventuele insectjes gaan weg. Versnijd nadien de blaadjes in kleine stukjes en strooi ze (niet proppen) ze in een glazen donker potje.

nadien de blaadjes in kleine stukjes en strooi ze (niet proppen) ze in een glazen donker potje. Schenk er nu wat olie overheen en stamp stevig aan met een houten stamper. Zo geven de blaadjes sneller en beter hun werkzame stoffen af aan de olie.

er nu wat olie overheen en stamp stevig aan met een houten stamper. Zo geven de blaadjes sneller en beter hun werkzame stoffen af aan de olie. Wanneer alles goed is aangestampt , vul je het potje tot aan de rand met olie en sluit je het goed af. Zorg ervoor dat er geen lucht zit tussen de olie en het deksel, want dat kan leiden tot schimmelgroei.

, vul je het potje tot aan de rand met olie en sluit je het goed af. Zorg ervoor dat er geen lucht zit tussen de olie en het deksel, want dat kan leiden tot schimmelgroei. Nog even schudden en nadien ongeveer twee weken op een donkere tot half lichte, warme plek bewaren.

Na twee weken giet je het extract door een schone theedoek of gaas. Laat alles rustig uitlekken zonder te knijpen en wacht tot alle olie is weggelopen.

Je eucalyptusolie is klaar!

Als je geneeskrachtige kruiden interessant vindt:

