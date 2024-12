De meest onvergetelijke momenten van onze redactrices in 2024

Het einde van het jaar is hét moment om terug te blikken, en deze keer nemen onze redactrices de honneurs waar. Elke week maken zij met hart en ziel jouw Libelle, en dat levert ook voor hen persoonlijk bijzondere en onvergetelijke momenten op.

Hoofdredactrice Karen zag haar droom uitkomen: de Libelle-wijn!



Karen (49): “Ik ben dol op mijn job als hoofdredacteur, maar vind het net zo fijn om te fantaseren over een leven als boerin of wijnbouwer. Van dat laatste heb ik afgelopen jaar echt kunnen proeven. En het was nog leuker dan ik het me had voorgesteld! Met een team collega’s trokken we naar Château Canet, een wijndomein vlak bij Carcassone. Het leek wel alsof we een boek van Santa Montefiore binnenstapten: een idyllisch kasteel in het mooie Frankrijk en een hartelijke ontvangst door de liefste eigenaars Victoria en Floris. Natuurlijk werd er veel geproefd, maar we hebben ook prachtige verhalen gehoord en veel bijgeleerd. Vooral zo’n wijn samenstellen, bleek veel moeilijker dan gedacht. Toch is het gelukt: met de hulp van vinologe Heleen, Victoria en Floris én het team van Libelle zag ‘Belle Madam’, de eerste Libelle-wijn, het levenslicht. En ik kan je vertellen dat hij perfect past bij alle heerlijke feestrecepten die in Libelle en Libelle Lekker verschijnen. Ik wens jullie smaakvolle feestdagen, en kijk uit naar de hoogtepunten die 2025 ongetwijfeld ook weer zal brengen.“

Els & Birte zijn blij dat het thema menopauze hoog op de Libelle-agenda stond

Samen creëerden we meer begrip, bij onze lezeressen én hun partners

Els, chef reportage (46): “We hebben met Libelle dit jaar veel aandacht gegeven aan de menopauze. Het begon met een enquête – waarmee de noden rond het thema naar boven kwamen – en er volgden nog heel wat boeiende dossiers, artikels en een online magazine. Kers op de taart was onze allereerste Menopauzedag, waar we lezeressen en experts samenbrachten. Als chef reportage voel ik elke dag hoe betekenisvol het is om onze lezeressen een stem te kunnen geven. Om hen zo goed mogelijk te informeren én vooral te laten voelen dat ze niet alleen zijn. Ik ben trots dat we met Libelle misschien toch een steentje verlegd hebben en meer begrip hebben gecreëerd rond die menopauze. Begrip bij onze lezeressen zelf, maar ook bij onze partners, bijvoorbeeld! En ja, ook ik heb veel bijgeleerd, waardoor ik er minder bang voor ben. Want door al die verhalen weet ik nu echt: we’re in this together!”

Birte, journalist van het menopauzedossier (41): “Ik mocht op de Menopauzedag enkele experten interviewen. Een grote eer! Met mijn 41 ben ik zelf heel jong in de perimenopauze terechtgekomen. Door het dossier en alle gesprekken heb ik een schat aan informatie gekregen. Bang ben ik niet, al merk ik dit jaar wel dat ik voor het eerst meer last heb van stemmingswisselingen. Maar nu weet ik gelukkig dat het leven niet stopt na de menopauze én dat er meer oplossingen bestaan dan je denkt!”

Tine, Kristel, Herte en Els schreven een brief aan hun overleden vader en raakten daarmee heel wat lezeressen

Met mijn collega’s heb ik urenlange gesprekken gevoerd. Dat voelde zo verbindend

Kristel, flowmanager (56): “Mijn vader is al 25 jaar geleden overleden, maar hij blijft een belangrijk onderdeel in mijn leven. Ik vond het fijn dat er in Libelle aan zo’n belangrijk thema aandacht werd gegeven. Ook voor mijn mama was het bijzonder om lezen. Op het feest voor haar 80ste verjaardag heb ik de Libelle neergelegd op de feesttafel, zodat iedereen mijn brief kon lezen. Zo kregen ook de kleinkinderen – die zich weinig of niets herinneren van hun opa – de kans hem een beetje beter te leren kennen.”

Tine, reporedactrice (47): “Omdat ik het artikel samenstelde, heb ik met mijn collega’s urenlange gesprekken gevoerd. Dat voelde zo verbindend. Als ik je iets mag wensen, lieve lezeres, dan is het dat jij net als ik mensen hebt in je omgeving om gesprekken te voeren en herkenning te vinden bij elkaar. Want dat ikzelf mijn vader verloren ben, maakte dat ik me nog beter kon inleven in het verdriet en de gevoelens van mijn collega’s.”

Herte, reporedactrice (57): “Ik was 22 jaar toen vake stierf, en op dat moment met veel andere dingen bezig in mijn leven. Ik heb me daar ooit schuldig over gevoeld, maar nu mijn twee zoons ongeveer die leeftijd hebben, begrijp ik dat beter. De reacties op mijn brief waren een extra hoogtepunt. Het lieve berichtje van mijn petekind of die lezeres in de vriendinnengroep op Facebook die zichzelf herkende in mijn verhaal, deden me veel deugd.”

Els, reporedactrice (45): “Ik vond het niet zo evident om zo’n persoonlijke brief te schrijven. Je moet je kwetsbaar durven opstellen. Maar nu ik ’m teruglees, zou ik nog dingen kunnen toevoegen. Zo zou ik mijn vader graag nog vertellen hoe inspirerend hij was, hij was creatief en was dirigent. Mede dankzij hem hebben mijn broer en ik onszelf dit jaar aangesloten bij een koor.”

Het hoogtepunt van Carolien? De fotoshoot met dames met een haarstukje

Carolien (36), chef lifestyle: “In de meeste magazines zie je alleen modellen met een volle haardos. In Libelle willen we élke vrouw laten schitteren. Toen we een mailtje kregen met de vraag om eens inspiratie te bieden aan vrouwen met dun haar of een haarstukje, wisten we dat we er iets mee moesten doen. We werkten samen met Ingrid Berckmoes, een kapster uit Zele, gespecialiseerd in dun haar. Wat een prachtig resultaat werd het! Er was onder andere een jong meisje met heel fijn haar en een vrouw die door haar maagverkleining veel haar had verloren. Dankzij het juiste kapsel en een haarstukje vonden zij hun zelfvertrouwen terug. We kregen ontzettend veel reacties en mensen waren dankbaar dat we het taboe mee hadden doorbroken. En dat lezeressen zelfs achteraf naar advies vroegen, betekent dat het thema echt leeft! Dus: heb je zelf een vraag of wens, laat het maar weten in onze mailbox.”

Sofie & Kirsty zagen onze receptenfans zienderogen toenemen

Sofie Doms, chef Culi (48): “Zo’n 1200 nieuwe recepten verschenen er dit jaar in Libelle en Libelle Lekker! Mijn persoonlijke favoriet? De tex-mex ovenschotel uit het weekmenu dat we maakten samen met Sandra Bekkari. Dat jullie zo van onze recepten houden, zien wij elke dag in de Libelle Lekker Kookclub op Facebook, waar we het afgelopen jaar de 200.000 leden overschreden. En wie op TikTok zit, heeft vast al de video’s van collega Kirsty zien voorbijkomen: haar chopped bagel met burrata ging viraal en werd maar liefst 1,8 miljoen keer bekeken!

Lekker koken hoeft niet perfect te zijn, kijk maar naar mijn video’s!

Kirsty, videomaker (31): “Ik ben nochtans echt geen topchef. Maar ik ben blij dat ik in mijn video’s kan laten zien dat lekker koken niet perfect hoeft te zijn. Dat ik zoveel persoonlijk contact heb met de lezeressen, vind ik het leukst. Wil jij zelf een gerecht in een video zien in 2025, laat het dan zeker weten! Stuur maar een berichtje via Instagram naar @kirsty_cc!“

Annelies van de Leesclub (41) is trots dat Libelle zóveel mensen aan het lezen kreeg, onder wie collega Marlies (41)

Annelies: “Wat een boost heeft onze Libelle Leesclub gekregen! We zijn inmiddels met 16.700 leden op Facebook, elke dag komen er tientallen aanvragen bij. Er wordt gelezen, getipt en gerecenseerd dat het een lust is! Fantastisch dat wij jullie zo massaal aan het lezen kregen.”

Marlies: “Dankzij Annelies ontdekte ik dit jaar ‘Offer’ van Toni Coppers. Ik werd echt fan, dus hoe fijn was het dat we de bekendste thrillerauteur van Vlaanderen konden strikken voor een prachtige brievenreeks deze zomer! Vooral de brief naar zijn oud-leerkracht Erna, die hem het zelfvertrouwen gaf om te gaan schrijven, heeft niet alleen mij, maar ongetwijfeld ook veel lezeressen geraakt.”

Reporedactrice Herte (57) heeft veel bewondering voor Hilde die ze dit jaar interviewde

Herte: “Er zijn van die interviews die je altijd bijblijven, en dat met Hilde over haar transdochter Emma is er zo een. Toen Emma, geboren als jongen, haar mama vertelde dat ze zich meisje voelde, heeft Hilde haar meteen door dik en dun gesteund. Niet evident als mama: je moet niet alleen zelf wennen aan het idee, maar er is ook nog de familie, de reacties van de omgeving… Ik heb dan ook grote bewondering voor Hilde, want de cijfers liegen niet: sommige transpersonen voelen zich zo onbegrepen dat ze uit het leven stappen. Hoe je als ouder reageert, daarmee kun je echt een leven redden.”

