Interieurstylisten: 3 generaties van moeder op dochter

Deze interieurstylisten uit Neeroeteren staan al jaar en dag bekend als de meest stijlvolle vrouwen van het dorp. Het familiebedrijf zag al vijf generaties lang elke interieurtrend passeren, van tinnen potten tot toile cirée.

Van een pot verf tot interieuradvies

Het begon allemaal bij de oom van de vader van Linda (66), die het familiebedrijf oprichtte en verf verkocht. “Ik herinner me als kind nog hoe indrukwekkend ik het vond dat mijn ouders hun verf zelf mengden. Pigment toevoegen en hup: je kreeg een nieuwe kleur. Magie!”

De winkel evolueerde mee met zijn tijd. “Het begon met verf en daarna behangpapier en gordijnen, maar we zeilden mee op alle modetrends. Van de tinnen potten tot de toile cirée en de lamellen, van de reiskoffers tot de bedspreien… Alles wat je ook maar in je huis kon willen, hadden we”, vertelt Linda.

Opgroeien in de winkel

Door de drukke werkdagen van haar ouders groeide Linda vooral op in de winkel. De interieurzaak was voor haar als kind één groot speelveld. Een herinnering die de interieurstylisten met elkaar delen want ook dochter Lydie (50) en kleindochter Merel (24) zijn er in opgegroeid.

