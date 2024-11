Hoofdredactrice Karen is 49 en gelukkig getrouwd met Koen. Er is bij haar thuis altijd leven in de brouwerij, met haar drie kinderen Oliver, Noor en Anthony, én hond Goemmer.

Kleine gelukjes in donkere dagen

Je kunt er niet meer omheen: we zitten midden in de herfst. Een prachtig seizoen met het vallen van de bladeren, de warme tinten van geel, oranje en rood. Het heeft iets magisch, sprookjesachtigs, zo’n beetje het seizoen van de Efteling.

Ik heb maar één groot probleem met de herfst. Hoe mooi ik de natuur nu ook vind tijdens een stevige boswandeling, ik mis – hier komt het – daglicht. Het latere licht ’s ochtends en het vroegere donker ’s avonds, begint vrijwel meteen op me te wegen. Want ja, ik heb zon nodig, ben zo iemand die altijd vroeg wakker is. Op weekdagen steevast voor zes uur, en zelfs in het weekend is acht uur voor mij ‘uitslapen’.

De herfst zou ideaal zijn als de zon toch een beetje meedeed tijdens die vroege en late uren, in plaats van dat eeuwige donker

Opstaan alsof het nog midden in de nacht is, vind ik vreselijk. Net zoals thuiskomen na het werk en de lichten meteen moeten aansteken. De herfst zou ideaal zijn als de zon toch een beetje meedeed tijdens die vroege en late uren, in plaats van dat eeuwige donker. In dat geval zou ik geen last hebben van de herfstblues.

Niet dat ik dit seizoen in bed wil blijven liggen, maar ik ga toch op zoek naar een beetje troost, naar kleine verwennerijen. Een koekje bij de koffie, een glaasje porto voor het eten, een krokante croque, of een warme kom pasta in plaats van dat lichte slaatje… Het voelt allemaal als knuffels voor m’n herfstziel. Ook op tv heb ik ‘guilty pleasures’. Fijne, romantische B-films met een immer positief einde van ‘ze leefden nog lang en gelukkig’ of een duizendste herhaling van ‘Friends’ of ‘Say Yes to the Dress’.

Tarotkaarten kleuren mijn dag

Sinds kort heb ik een nieuw ‘klein genoegen voor de donkere dagen’ aan mijn lijstje toegevoegd. Tarotkaarten. Nee, geen echte kartonnen kaarten, maar via zo’n appje op mijn gsm. Bij het donkere krieken van de dag trek ik nu losweg een paar kaartjes op mijn telefoon die de rest van mijn dag dan beloven te voorspellen. Beetje gek misschien, maar ik vind het leuk. Zo had ik vanochtend een kaart die me waarschuwde om niet te veel hooi op mijn vork te nemen. Meer balans, meer rust, het klonk als muziek in mijn oren.

Voor mijn gezondheid trok ik de ‘Gerechtigheid’-kaart, die me erop wees dat ik beter naar mijn lichaam moet luisteren. Geen wonder dat ik het gevoel heb dat die croque monsieur echt nodig is! Voor mijn financiën stond er goed nieuws op de planning, de ‘Pentakels Tien’-kaart zou een goede periode inluiden voor ons spaargeld. En voor de liefde was er vandaag de ‘Queen of Wands’ (oftewel: de ‘Staven Koningin’), die me eraan moest herinneren dat ik niet al té bazig moest doen tegen mijn man.

Misschien zijn die donkere dagen zo erg nog niet. Tijd om het binnen wat gezelliger te maken en de sterren te tellen die je nu beter ziet

Ik trok ook nog een andere koninginnenkaart, die me vertelde dat ik vooral mijn intuïtie en de liefde moest volgen. Het klinkt bijna te wijs voor een simpele app, maar het deed me toch even glimlachen. En net toen ik dacht dat de dag nu wel kon beginnen, gaf die app me nog een extra quote mee: “When it’s dark enough, you can see the stars.” Misschien zijn die donkere dagen niet zo erg als ze lijken. Tijd om het binnen wat gezelliger te maken en… de sterren te lezen in het donker.

