Nieuwe Libelle-podcast voor boekfanaten: Annelies en Birte van de Libelle Leesclub in gesprek met auteurs en met elkaar

Boeken brengen mensen samen, en in onze nieuwe Libelle-podcast delen redactrices Annelies Dyck en Birte Govarts hun passie voor lezen. Elke twee weken duiken ze in inspirerende gesprekken met nationale en internationale auteurs.

Hoe aangenaam is het schrijfduo Nicci French in het écht? Heeft thrillerauteur Paula Hawkins een luguber kantje? En hoe houdt de uitgever van Suzanne Vermeer al 18 jaar de identiteit van de schrijver of schrijfster geheim? Annelies en Birte interviewden voor de Libelle Leesclub tal van nationale en internationale auteurs.

In hun podcastreeks bespreken ze de vele spannende, aangename, ontroerende en verrassende auteursbabbels die ze hadden.

Beluister de podcast hier:

Aflevering 1: De zoektocht naar Suzanne Vermeer

Vanaf 9 januari kun je zes weken lang een exclusief vervolgverhaal lezen van de grote Suzanne Vermeer. Maar wie schuilt er écht achter het succesvolle pseudoniem Suzanne Vermeer? Het was ooit de Nederlander Paul Goeken, die tot aan zijn dood in het diepste geheim thrillers schreef en miljoenen exemplaren verkocht. Na zijn overlijden werd er een nieuwe Suzanne Vermeer aangeduid, maar wie hij of zij is (of zijn), dat weet slechts een handvol mensen. Annelies dook in het fascinerende verhaal van Suzanne Vermeer en praatte met de weduwe van Paul Goeken en met de uitgever die het Vermeer-geheim streng bewaakt.

Aflevering 2: Het pakkende verhaal van Eric Geijsbreghts

In onze tweede aflevering babbelt Annelies met Eric Geijsbreghts naar aanleiding van zijn boek ‘Waar is Nathalie: al 12.241 dagen op zoek naar mijn dochter’. De verdwijning van Nathalie Geijsbreghts was een van de bekendste verdwijningszaken in ons land en is tot op vandaag nog steeds niet opgelost. Het werd een ontroerend gesprek met een hoopvol randje, dat beide redactrices tot tranen toe raakt.

Aflevering 3: Wat hebben Lucinda Riley en Pieter Aspe gemeen?

Beide succesvolle reeksauteurs stierven in de zomer van 2021 aan kanker. Hun boeken – de ‘Zeven Zussen’ en de ‘Pieter Van In’-thrillers – werden na hun dood verdergezet door respectievelijk Lucinda’s zoon Harry Whittaker en door de Vlaamse Jonas Boets, allebei kinderboekenauteurs die het universum van de overleden auteurs weer tot leven mochten brengen. Annelies praatte met Harry en Jonas over het verderzetten van zo’n succesreeks.

Profiteer nu van onze exclusieve actie met de eerste drie Aspe-thrillers van Jonas Boets: ‘Reünie’, ‘Macht’ en ‘Buitenspel’. Je koopt ze voor maar 29,99 euro i.p.v. 68,48 euro. In je Libelle van 13 februari 2025 zit een bon waarmee je ze afhaalt bij Standaard Boekhandel. Bestel je ze liever online? Dat kan nú al via onze Libelle shop.

Aflevering 4: Met Paula Hawkins naar Londen

De Britse thrillerauteur Paula Hawkins werd wereldberoemd dankzij haar bestseller ‘Het meisje in de trein‘. Naar aanleiding van de lancering van haar nieuwste ‘Het Blauwe uur’ mocht Annelies mee op perstrip naar Londen, waar Paula woont en werkt. Ze vertelde over haar fascinatie voor de menselijke (zieke) psyche, over het verlaten eiland dat haar inspireerde tot het boek en waarom lezers – inclusief Paula – zich zo graag verdiepen in thrillers. O ja, en Birte verklapt waarom zij slaapt met een baseballknuppel naast haar bed.

Wil je graag mee praten over boeken? Word dan zeker lid van onze Libelle Leesclub op Facebook. Dat is een gezellige groep van 18.000 enthousiaste lezers die maar wat graag vertellen over hun lievelingsboeken en discussiëren over hun leeservaringen. Geregeld vragen Annelies en Birte in deze groep ook naar tips en aanraders voor de volgende podcasts.

Meer boekenartikels

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!