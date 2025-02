Omdat je denkt nog wel even verder te kunnen, omdat je zo lekker warm in bed ligt of omdat je er even geen tijd voor kunt vrijmaken: er zijn heel wat redenen om een toiletbezoek uit te stellen. Beter niet doen, zegt de uroloog, want je plas ophouden is ongezonder dan je misschien wel denkt.

Je plas ophouden: hoe ongezond is het?

“Je plas één keer lang ophouden, kan eigenlijk geen kwaad”, vertelt dr. Nele Toussaint, uroloog bij ZNA Middelheim. “Maar als je het op regelmatige basis doet, is het echt ongezond voor de blaas. Door je plas op te houden, rek je de blaasspier uit. Doe je dat meerdere keren, dan vergroot de blaascapaciteit. Je zou misschien denken dat dat positief is, omdat je dan minder snel naar het toilet moet, maar niets is minder waar: de blaasspier zal uitrekken en op termijn minder krachtig worden.”

De gevolgen van je plas ophouden

Het gevolg daarvan is dat je een ‘luie blaas’ krijgt, zoals men in de volksmond zegt. Dr. Nele Toussaint: “In de medische wereld noemen we dit een hypotone blaas: een blaasspier die niet meer voldoende kan samentrekken, waardoor je de blaas niet meer volledig kunt uitplassen. Dit kan een blaasontsteking opleveren of klachten van frequente drang. En in erge gevallen kun je zelfs last krijgen van overloopincontinentie: urineverlies zoals een emmer die overloopt, omdat je niet volledig kunt uitplassen en er dus telkens kleine beetjes urine in de blaas blijven zitten.”

Blaastraining

Belangrijk is dus om regelmatig, met een gezonde frequentie, te gaan plassen. Ook als je aan blaastraining doet. Bij blaastraining leg je de blaas een gestructureerd patroon op om de intervallen tussen het plassen te verlengen (en zo minder snel naar het toilet te moeten). In dit artikel legt de uroloog uit hoe nuttig het kan zijn, wanneer je er baat bij hebt en hoe je het dan precies aanpakt.

Met dank aan Dr. Nele Toussaint, uroloog bij ZNA Middelheim.

