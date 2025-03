Leven als toen: Kristof en Isabel over hun passie voor re-enactment

Kristof en zijn vrouw Isabel laten tijdens hun vrije tijd de geschiedenis weer tot leven komen. Welkom in de wondere wereld van re-enactment!

Of het nu gaat om de Romeinse of de Griekse tijd, de Tweede Wereldoorlog… Kristof en Isabel doen al jarenlang mee aan re-enactment events in binnen- en buitenland. Tijdens corona vonden ze een nieuwe uitdaging in de goldrush en leven ze nu en dan zoals de goudzoekers uit het midden van de negentiende eeuw.

Kanoën in historische outfit

Kristof (45): “Als student al speelde ik live action roleplay, een soort van re-enactment voor fantasy. Toen ik daar iemand tegenkwam die me vroeg of ik ook geïnteresseerd was in historisch correct rollenspel, heb ik meteen ja gezegd. Ik ben begonnen in de veertiende eeuw en op een gegeven moment hebben we met een aantal vrienden onze eigen re-enactmentgroep opgericht, Den Troep.

We beelden gebeurtenissen uit uit tal van historische tijdperken, van de Romeinen en Grieken tot aan de Tweede Wereldoorlog, en doen mee aan events in heel België, maar ook in Nederland, Frankrijk, Engeland… Toen tijdens corona al die events wegvielen, vonden we een nieuwe uitdaging in de goldrush, een bijzonder boeiende periode in het midden van de negentiende eeuw, waarin mensen van over de hele wereld naar Californië trokken om er op zoek te gaan naar goud.

Als goudzoekers doen we nu weleens mee aan events, maar we zijn met onze groep ook al eens gaan kanoën in Zweden, in onze historische outfit en beladen met zeilen, schoppen, zeven, goudpannen… Voor mij betekent re-enactment pure rust. Geen gsm, geen e-mails, even niet aan het werk – we werken allebei aan de UGent – denken.”

Het is fijn om dit als koppel te beleven. Je begrijpt elkaars passie. En in de week doen we perfect normaal, hoor! Re-enactors Isabel en Kristof

Koken zoals de mensen dat toen deden

Isabel (38): “Ik ben een natuurmens en hou ervan om back to nature te gaan. Ik vond het ook leuk om al die historische ambachten te leren kennen: ik weef, maak dingen van wilgentakken, naai al mijn kleren zelf. We zoeken ook uit hoe het er vroeger allemaal aan toe ging. Als re-enactor moet je toch een beetje gebeten zijn door geschiedenis. De goldrush is daarvoor een heel toffe periode, zeker ook als vrouw. Omdat alle mannen goud gingen zoeken en er een tekort aan vrouwen was, kregen die– om hen te lokken – veel meer rechten dan op andere plekken. Dat boeit mij.

We leven ons volledig in in hoe het leven toen geweest moet zijn, koken wat de mensen toen aten, met de ingrediënten en bereidingswijzen die er toen waren. Voor onze Romeinse en middeleeuwse tent is alles op maat gemaakt, als goudzoeker hebben we wat minder comfort: dan leven en slapen we onder een eenvoudig zeil. We zijn in Zweden ook weleens de rivier ingegaan, zogezegd om goud te zoeken, maar we hebben alleen zand bovengehaald.” (lacht)

Een Romein in het ziekenhuis

Kristof: “Waar we ook verschijnen, we hebben altijd veel bekijks. Zo hebben we als Romeinen eens een tocht gemaakt van Tienen naar Tongeren. Vier soldaten, Isabel als Romeinse vrouw, een Keltische slaaf én twee ezeltjes. Sommige mensen vinden ons maar rare snuiters, maar meestal zijn ze nieuwsgierig en komen ze een praatje met ons slaan.”

Isabel: “Zo nu en dan gebeurt er eens een ongelukje, zoals toen Kristof zijn vinger brak. En er zijn al een paar mensen in wapenuitrusting in het ziekenhuis beland, je had al die artsen en verplegers hun gezichten moeten zien.” Kristof: “Het is voor ons ook heel fijn om dit als koppel samen te beleven. Je deelt elkaars passie, begrijpt waarom de ander er zoveel tijd en energie in steekt. Maar tijdens de week doen we heel normaal, hoor!” (lacht)

