Originele groepsuitstappen als je met véél bent

Met een bende vriendinnen of je familie een dagje uit plannen, is niet altijd zo simpel. Maar wij hebben enkele érg leuke dingen gevonden! Deze groepsuitstappen zorgen voor een onvergetelijke dag.

Opgelet, de meeste groepsformules moet je vooraf reserveren!

Bij een biertje en een boterham

Volkse spelletjes

Vooral in West-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen vind je ze nog: authentieke cafés waar je niet alleen een streekbiertje proeft, maar ook kunt sjoelbakken, gaaibollen, een rondje boltra spelen of het uitgieren bij het hamertjesspel of hoefijzerwerpen. Heerlijk nostalgisch!

In en rond Poperinge kun je zelfs een hele dag lang een volkssportroute reserveren langs verschillende cafés: je begint met een koffie en het eerste spel, gaat over naar een aperitief, lunch, namiddagdrankje en stevige boerenboterham. Bij elke maaltijd hoort een ander volksspel.

2 routes vanaf 10 pers. (vanaf € 44 p.p.)

kun je zelfs een hele dag lang een reserveren langs verschillende cafés: je begint met een koffie en het eerste spel, gaat over naar een aperitief, lunch, namiddagdrankje en stevige boerenboterham. Bij elke maaltijd hoort een ander volksspel. 2 routes vanaf 10 pers. (vanaf € 44 p.p.) Op Domein De Hoge Rielen in Kasterlee kun je heel wat verschillende spellen lenen om op het domein te gebruiken: van materiaal om je eigen highlandgames te houden tot een echte volksspelenkar met onder meer een knikkerhuisje, een zwierbol en stelten.

Bijzondere ‘wandeling’ door een stad

City Golf

In plaats van een toeristische stadswandeling te maken met een gids of een brochure in de hand, spelen jullie samen een partijtje golf op de mooiste plekken van een stad die je nog niet goed kent. De clou van deze City Golf: je moet de bal niet in een ‘hole’ spelen, maar naar een ’target’. En zo’n target kan een fontein, standbeeld, bankje of vlag zijn, waarover iets te vertellen valt. Je begeleider zal dus met weetjes, anekdotes en verhalen strooien. Een originele manier om bezienswaardigheden te ontdekken én een paar golftechnieken te leren.

Vanaf 6 personen, in een 30-tal steden in Vlaanderen, € 22 p.p./2 uur (6 holes), € 30 p.p./ 3 uur (9 holes). Groepstarieven vanaf 12 personen.

Samen de wei in

Boerengolf

Golfen heeft nog een andere variant op het platteland, waarmee je je in groep kunt amuseren. Boerengolf is een paar jaar geleden uit Nederland komen overwaaien en je kunt het nu ook op verschillende domeinen in Vlaanderen spelen. Het principe: met een boerengolfclub – een massieve steel met een flinke klomp – stoot je een uit de kluiten gewassen bal door een weiland langs obstakels tot in een ‘hole’, meestal een ingegraven emmer gemarkeerd met een rode vlag. Chique golfetiquette is nergens voor nodig, rubberlaarzen of stevige schoenen zijn nuttiger.

€ 4-8 per persoon. Onder meer bij domeindeputten.groepvaneyck.be, www.alpacaboerderij.be.

Voor handige Harry’s & co

Een vlot bouwen en varen

Voor wie niet bang is van water en een beetje avontuur: eerst bouw je samen een vlot (je krijgt materiaal en instructies), dan ga je het uittesten door er echt mee te varen. Veel sjor- en peddelplezier!

Aan een van de Maasplassen in Kinrooi ga je aan de slag met tonnen, palen, touw en een instructiekaart met uitleg over knopen en degelijke constructies. Als je het goed doet, is omkiepen uitgesloten. Voor alle zekerheid kun je een wetsuit huren.

vanaf € 57 voor anderhalf uur varen (4 tot 8 personen per vlot), meer op sailcenterlimburg.com.

ga je aan de slag met tonnen, palen, touw en een instructiekaart met uitleg over knopen en degelijke constructies. Als je het goed doet, is omkiepen uitgesloten. Voor alle zekerheid kun je een wetsuit huren. vanaf € 57 voor anderhalf uur varen (4 tot 8 personen per vlot), meer op sailcenterlimburg.com. In de buurt van Herentals kun je met je zelfgemaakte vlot een stukje van de Nete afdobberen. Hier moet je met twee grote drijfelementen, palen en touwen knutselen onder het waakzame oog van een monitor. Ook hier kun je wetsuits huren.

Vlot bouwen met monitor: € 160 (max. 9 pers. per vlot), meer op dewaterral.be.

Virtueel spel door de stad

City games

Mag het nog een tikkeltje inventiever? Dan zijn city games die je met een paar teams, tabletcomputers en virtuele opdrachten speelt de perfecte activiteit. Het materiaal hiervoor leen je, en soms is er ook een begeleider die het spel orkestreert. Dit soort games kun je tegenwoordig in heel wat Vlaamse steden spelen.

In Operation Freddy krijg je ludieke opdrachten van de gekke virtuele kabouter Freddy: vragen, gokken, gekke-bekken-selfies nemen … Je speelt met verschillende teams tegen elkaar voor punten.

Vanaf € 25 p.p., klik hier voor meer informatie.

krijg je ludieke opdrachten van de gekke virtuele kabouter Freddy: vragen, gokken, gekke-bekken-selfies nemen … Je speelt met verschillende teams tegen elkaar voor punten. Vanaf € 25 p.p., klik hier voor meer informatie. Wat meer spanning? Dan is het achtervolgingsspel The Target jullie ding. Drie politieteams maken jacht op een gangsterteam, dat virtuele voorwerpen (messen, explosieven, touwladders) in de stad wil verzamelen. Dankzij satellietsignalen zitten de politieteams de gangsters op de hielen. Alle teams kunnen elkaar via de tablet volgen.

Vanaf € 25 p.p., klik hier voor meer informatie.

Zoek de moordenaar

Whodunnit-wandeling

Wanneer Dries merkwaardige foto’s en een cryptische tekst ontdekt in het fotoalbum van een overleden familielid, vermoedt hij dat dit iets te maken heeft met een onopgeloste moord tijdens de Tweede Wereldoorlog … Misschien los jij samen met je vrienden dit mysterie op? Tijdens deze whodunnit-wandeling door Leuven maak je kennis met mogelijke verdachten en geheimzinnige locaties. Dit spel speel je met ouderwets papier, foto’s en een gids die in de huid van een politieagent kruipt.

Vanaf € 24 p.p., klik hier voor meer informatie.

Voor stresskippen

Knuffel eens een koe

Boomknuffelaars en paardenfluisteraars kenden we al. Maar nu kun je, onder begeleiding van boer Ben, niet alleen een koe aaien, maar ook uitgebreid knuffelen. Waar dat goed voor is? Je doet iets wat niet alledaags is, ontdekt dat ook koeien verschillende karakters hebben en krijgt misschien een ferme knuffel terug (jawel, ook koeien houden van aandacht). Bij zo’n koeknuffeldag hoort een rondleiding langs de kalfjes en melkrobot. Je mag ook spelen of lui achterover zakken in de hooiberg.

Elke zaterdagmiddag van 14u tot 17u. € 35 pp, klik hier voor meer informatie.

Dagje degusteren

Bezoek een wijndomein

Een klassieke wijndegustatie wordt een boeiende uitstap als je ‘m met een rondleiding op een wijndomein combineert. En daarvoor hoef je niet naar het buitenland. Ook in Limburg, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen zijn er wijndomeinen die een rondleiding met degustatie geven voor groepen vanaf 10 à 15 personen.

Reken op € 5-15 p.p. Een overzicht van wijndomeinen op www.toerismelimburg.be, www.toerismeheuvelland.be (zoek op ‘wijndomein’), www.toerismevlaamsbrabant.be.

Zoeken naar de Melkweg

Kijkje bij de volkssterrenwacht

De nachten worden langer, dus kun je ook vaker met verwondering naar de sterrenhemel kijken. Waarom zou je dat niet combineren met een bezoek aan een sterrenwacht? Daar kun je niet alleen onder begeleiding door een telescoop turen, maar ook boeiende voorstellingen in 3D of een 360°-scherm over planeten en het heelal bekijken. Er zijn ook leuke voorstelling voor kinderen.

Bij Cosmodrome in Genk (Kattevennen) moet je als groep beslist reserveren om zeker te zijn van je plaats. Je hebt er verschillende bezoekersmogelijkheden, dus neem uitgebreid je tijd om even door het aanbod te gaan.

moet je als groep beslist reserveren om zeker te zijn van je plaats. Je hebt er verschillende bezoekersmogelijkheden, dus neem uitgebreid je tijd om even door het aanbod te gaan. Als je als groep van minimum 20 personen (vanaf 12 euro per persoon) bij Urania in Hove een bezoek reserveert, krijg je een dagprogramma op maat voorgesteld.

een bezoek reserveert, krijg je een dagprogramma op maat voorgesteld. Bij Cozmix in Beisbroek kun je een bezoek reserveren met film- en planetariumvoorstelling, interactieve expo en een kijk door de telescopen. Dit pakket kun je met workshops uitbreiden (vanaf € 90 per groep).

kun je een bezoek reserveren met film- en planetariumvoorstelling, interactieve expo en een kijk door de telescopen. Dit pakket kun je met workshops uitbreiden (vanaf € 90 per groep). Ook Volksterrenwacht Mira in Grimbergen organiseert vooraf te reserveren rondleidingen voor groepen. Al benieuwd naar wat je er allemaal kunt spotten? Bekijk dan zeker even de virtuele rondleiding.

Ook erg leuk:

Volg ons op Facebook, Instagram, Pinterest en schrijf je in op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes!