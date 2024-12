9 lezeressen over de Libelle-kalender

Kijk jij ook zo reikhalzend uit naar de nieuwe Libelle-kalender? Je bent niet de enige! Geniet mee van deze inspirerende en soms ook ontroerende getuigenissen over de kalender!

Zo gebruiken deze lezeressen de Libelle-kalender

Hij is de kapstok van Annelores leven. Zij heeft ASS en de kalender brengt haar rust

Ingrid (64): “Sinds de allereerste Libelle-kalender (wanneer was dat, we zijn nog op zoek naar het jaar) ben ik verkocht: zo’n mooie kalender met handige grote vakken! Toen mijn moeder nog leefde, kocht ik er voor haar ook elk jaar eentje. Maar het meest enthousiast was mijn dochter Annelore. Ondertussen is ze 32 jaar en ze kan nog steeds niet zonder. Zij heeft een autismespectrumstoornis, gecombineerd met een mentale beperking. Daarom heeft ze veel nood aan structuur en reageert ze niet goed op veranderingen, een goede planning is dus voor haar héél erg belangrijk. Omdat ik zelf van nature helemaal niet zo’n planner ben, is de Libelle-kalender voor mijn dochter een onmisbaar hulpmiddel geworden. Het is de kapstok van Annelores leven, en heeft een centrale plaats in de keuken.

Alles wordt erop genoteerd: wanneer ze gaat zwemmen of waar ze naartoe gaat, maar net zo goed mijn vergaderingen of familiefeesten. Zo weet Annelore altijd waar ze aan toe is. Bovendien kan ze dankzij de kalender nu veel beter omgaan met wijzigingen. Verandert er iets aan de planning, dan mag ze zelf schrappen of een extra notitie maken. Dat geeft haar rust. 12 december komt de nieuwe kalender eraan, dat heeft ze al op die van dit jaar genoteerd! Of wij speciale kalendergewoontes hebben? Ja hoor! Zodra we de nieuwe krijgen, vullen we meteen een aantal data in die Annelore belangrijk vindt: carnaval en Pasen, bijvoorbeeld. En op 31 december doen we de oude kalender bij het papier, zo starten we vanaf 1 januari met een vers jaar en een verse kalender. Ze kijkt er al zo naar uit! En ik eigenlijk ook, want de kalender is heel mooi én hij zorgt dat ik zelf ook beter plan. Maar het mooiste is het plekje die hij inneemt in het leven van mijn dochter.”

Als ik heimwee heb naar België, werp ik een blik op mijn kalender

Ann (58): “In 1997 verhuisde ik samen met mijn man Rudy en onze drie kleine kinderen naar de Dordogne, in het zuidwesten van Frankrijk, op zo’n 800 kilometer van Brussel. Er was niet zoveel contact met het thuisfront: internet was er nog niet en telefoneren kostte handenvol geld. Van mijn zus Rit kreeg ik toen de kalender van Libelle cadeau, en daar was ik heel blij mee. Miste ik België, dan wierp ik een blik op de kalender. Dankzij alle Vlaamse verlof- en feestdagen die erop vermeld stonden, voelde ik me toch nog verbonden.

En nu, 27 jaar later, ben ik er nog steeds aan gehecht. Ik ben verliefd op Frankrijk en op het vakantiedomein dat we met succes uit de grond hebben gestampt, maar België blijft in mijn hart zitten. En de kalender heeft nog steeds z’n vaste plek. Ik krijg hem elk jaar als extra kerstcadeautje van mijn metekind Lisa, de dochter van Rit. Ik hoop dat ze de traditie nog jaren voortzet, want ik kijk er elk jaar opnieuw naar uit!”

Dit jaar kan ik geen kalender meer kopen voor mijn grootmoeder. Maar als ik ernaar kijk, zal ik aan haar denken

Cathy (50): “De Libelle-kalender doet me altijd aan mijn grootmoeder denken. Zolang ik mij herinner, had hij een plekje in haar huis. Op het toilet, zo viel er altijd iets te lezen. Van afspraken bij de kapper tot de verjaardagen van kleinkinderen en later zelfs achterkleinkinderen, ze schreef alles minutieus op. De kalender was behoorlijk volgekrabbeld! Dat veranderde toen mijn grootmoeder naar een serviceflat verhuisde. De kalender kreeg een nieuwe plek, maar de vakjes zagen er jaar na jaar minder gevuld uit. Er was wel nog de ‘kwaffeur’ – de kapper – en ‘voete’ – voor de pedicure. Hoewel er steeds minder op stond, hing de kalender als een vaste waarde in haar flat. Mijn grootmoeder is 105 mogen worden. Dit jaar zullen we helaas voor het eerst geen extra Libelle hoeven te kopen. Maar elke keer als ik de kalender zie, ga ik aan haar denken.”

Peggy (52): “Ik ben leerkracht in de lagere school en voor mij is de kalender onmisbaar. Ik haal zelfs twee exemplaren in huis. Thuis gebruik ik hem om al mijn afspraken op te noteren, maar ik gebruik hem ook op school. De kinderen mogen er dagelijks de voorbije dag of het voorbije weekend doorkruisen en we oefenen op de dagen, en op begrippen als ‘morgen’, ‘overmorgen’, ‘gisteren’ of ‘eergisteren’. De Libelle-kalender is daar perfect voor!”

Ann (64): “Ik doe iets heel bijzonders met mijn oude Libelle-kalenders: ik stem er mijn outfits op af! De oude Libelle-kalenders liggen dan ook op een tafeltje bij mijn kleerkast. Zie ik in oktober foto’s van herfsttaferelen, dan grijp ik al sneller naar oranje- en bruintinten. Ik doe het al jaren, en vind het sindsdien veel gemakkelijker om mijn outfit te kiezen. Maar ik word ook creatiever en maak ook minder voor de hand liggende combinaties. Een bladzijde waarop een afbeelding met jeanskleuren gecombineerd wordt met een foto van pruimen, inspireert me bijvoorbeeld om mijn jeansjurk te combineren met een bordeauxkleurige cardigan. Dankzij de kalenders kijk ik helemaal anders naar mijn bestaande kleerkast!”

Sofie (42): “Ik heb al jaren een abonnement op Libelle, maar mijn Libelle-kalender wordt telkens meteen ingepalmd door Jitske, mijn 12-jarige dochter, die hem boven haar bureau hangt. Ze kruist elke avond de dag door en gebruikt hem om verjaardagen van vriendinnetjes of data van toetsen en taken op te noteren. Hoewel op school tegenwoordig alles digitaal in Smartschool staat, kan ze zo toch beter plannen. Wanneer de kalender toekomt, kijkt ze altijd meteen naar het kleurenthema van februari, want dat is de maand waarin ze jarig is. Stiekem hoopt ze dit jaar op oranje, want dat is haar lievelingskleur!”

Cindy (48): “Ik ben coördinator van een team thuiszorg binnen Zorgbedrijf Meetjesland. De job van onze zorgkundigen en poetshulpen draait om meer dan de praktische taken alleen, ze zijn er ook om een luisterend oor te bieden. We zijn dan ook altijd op zoek naar manieren om een gesprek op gang te brengen met onze cliënten. En dankzij Libelle kwamen we vanzelf op een idee dat heel goed aansloeg: een zelfgemaakt memoryspel met de foto’s uit de Libelle-kalender. Onze medewerkers en cliënten maken plezier en de afbeeldingen geven veel gespreksstof. Zo gaat het ondere andere vaak eens over de huisdieren, maar er worden ook herinneringen opgehaald aan een trouwdatum, kerstfeesten van weleer of de eerste schooldagen. Goed om een vertrouwensband te creëren.”

Rani (31): “Ik gebruik mijn Libelle-kalender op het werk. Hij is handig om al mijn deadlines in te noteren. Ik werk met verschillende kleurtjes, zo heb ik een mooi overzicht. En als ik even het gevoel heb dat ik het overzicht kwijt ben, dan noteer ik mijn belangrijke taken voor de komende tijd. Zo krijg ik rust in mijn hoofd.”

Ik vind het leuk om terug te bladeren en herinneringen op te halen

Sandra (50): “Ik was de vraag ‘Wat eten we vandaag?’ grondig beu. Daarom gebruik ik mijn Libelle-kalender al enkele jaren als maaltijdplanner. Mijn huisgenoten hoeven zo niet te vragen wat de pot schaft, maar lezen het gewoon af. En de kalenders van voorgaande jaren zorgen voor recept-inspiratie.”

Meer getuigenissen van lezeressen:

