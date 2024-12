Redactrice Tine kan niet zonder haar dagelijkse puzzel. Elke avond rond een uur of negen voelt ze de onweerstaanbare drang om te vluchten in rasters, cijfers en letters.

Een huis vol puzzels

Mijn interieur is neutraal. Veel wit, veel hout. Op de salontafel ligt echter een pen met zilveren strassteentjes te shinen, van mijn kinderen gekregen, want “ideaal voor jouw puzzels”. In mijn bureau hangt de scheurkalender ‘Een jaar vol puzzels’, een kerstcadeau van mijn man. Op ons toilet kun je je amuseren met de XL Zweedse puzzel-poster, spijtig genoeg verknoeid door de kinderen die niet het puzzel-talent hebben van hun moeder. Geestigheid (humor) is volgens hen ‘spook’. Maar je snapt het plaatje: ik ben een puzzelverslaafde.

Die cadeaus zeggen iets over hoe zij mij zien: geef ons moeder een raster van negen bij negen en ze is content. Toen ik een keer ruzie had met mijn zoon, kwam hij zich verontschuldigen met de puzzelpagina’s uit Libelle: “Hier mama, om je te ontspannen.” Puzzels worden in mijn huis ingezet als het equivalent van een kalmerende thee of een fris wit wijntje. Nu: mij hoor je niet klagen, al zou ik tegen een sudoku mét een fris wijntje ook geen nee zeggen.

Wie hard nadenkt, komt er wel

Ik ben niet de enige die niet zonder haar dagelijkse puzzel kan. Voor ik zelf verslaafd was, heb ik eens heel hard gelachen met een vriendin die op reis een mapje bij zich had met de puzzelpagina’s uit de krant. Ze had die opgespaard om er naast het zwembad van te kunnen genieten. Onvoorstelbaar leek me dat toen, nu komt het dicht bij mijn idee van de hemel. Ook mijn moeder heeft een allergie voor oningevulde vakjes. Als ze bij mij thuis komt, zorg ik ervoor dat ik de krant snel ergens verstop. Anders kan ik fluiten naar mijn moment me-time.

Lege vakjes hebben op mij het niet te negeren effect: vul mij in!

Want daar gaat het bij puzzelen toch vooral om: dat moment helemaal voor jezelf. Een moment waarbij de focus ligt op het vraagstuk voor je en de oplossing die je ervoor bedenkt. En het fijne is dat je wéét dat je die oplossing gaat vinden. In tegenstelling tot veel andere dingen in het leven, staat bij puzzelen de inspanning in verhouding tot het resultaat. Bij een puzzel weet je: als ik hard genoeg nadenk, kom ik er wel.

De wereld buitensluiten

Een ander deel van de aantrekking is volgens mij de hyperfocus. Een puzzel betekent: even helemaal niks anders dan dat. Bij een boek kunnen je gedachten afdwalen, een tv-serie kun je op pauze zetten. Bij een sudoku of binaire ben je verloren als je niet het hele spel ineens oplost. Een kruiswoordraadsel zou je opzij kunnen leggen, maar bijna niemand doet dat. Lege vakjes hebben op ons onderbewuste het moeilijk te negeren effect: vul mij in! De helft leeg laten, zou zijn als een aardappel maar half schillen, of van je auto alleen de rechterkant wassen.

Puzzelen betekent: even volledig uittunen, de wereld een halfuurtje buitensluiten. Soms denk ik dat het geen toeval is dat ik met puzzelen ben begonnen sinds ik kinderen heb. Hoe drukker mijn leven, hoe groter de behoefte aan de stilstand die puzzelen met zich meebrengt.

Wil ik een sudoku-tattoo?

“Nu ik bijna zo’n twaalf jaar verslaafd ben, heb ik ook ontdekt wat voor hándige verslaving de puzzels zijn. Er kan nooit gewenning optreden, want er is on-ein-dig veel variatie. Begint je sudoku-obsessie te vervelen, of gaat de Zweedse puzzel je te makkelijk af, dan zijn er nog tig andere spelletjes om je op te storten. Mijn parcours op een rijtje: Zweedse puzzel, kruiswoordraadsel, sudoku, kakuro, filippine, en de laatste tijd binaire. Wordfeud en andere smartphone-spelletjes doe ik niet. Ik blijf zweren bij papier en die opzichtige straspen.

Elke keer moet ik giechelen met dat lelijke ding, en vraag ik me af waar mijn gezin hun inspiratie zal blijven halen. Het volgende is ongetwijfeld een dekentje met kruiswoordraadselpatroon of een trui met een ‘eat, love, puzzle’-opschrift. Eén ding weet ik wel: ik wil géén sudoku-tattoo.”

