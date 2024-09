Te veel prikkels? De tips van expert Inge Declercq voor mentale rust

Een stressvrij leven waarin je echt tot rust komt, klinkt dat voor jou ook als een droom? Volgens neuroloog en auteur Inge Declercq kan het werkelijkheid zijn. In haar boek ‘Breinrust’ deelt ze al haar tips om wat meer mentale rust te ervaren en stressvrijer door het leven te gaan.

Van septemberrush tot mentale rust

We zijn allemaal weleens moe en in de huidige ratrace is stress onvermijdelijk. In je boek heb je het over een brein dat oververmoeid is, wat zijn de rode vlaggen?

“Dat zijn er heel wat. Als je ’s ochtends bij het ontwaken al het gevoel hebt dat je slaap je niet hersteld heeft, is dat al een belangrijk teken. Het kan natuurlijk zijn dat je een nachtje slecht geslapen hebt, maar het zou ook kunnen dat je brein zo overprikkeld is dat je er ’s nachts tal van micro-ontwakingen zijn: onbewust word je regelmatig wakker omdat je brein overspoeld is, en dat leidt tot een slaap waarvan je niet herstelt.

Maar ook een lager energieniveau, prikkelbaarheid en emotionele labiliteit zijn tekenen van overprikkeling. Tenslotte zijn er ook nog cognitieve problemen die alarmbellen moeten doen afgaan: het gevoel hebben dat je werk nooit afraakt, je niet goed kunnen concentreren, minder oplossingsgericht kunnen denken, een minder goed geheugen hebben of het gevoel hebben dat elk klein probleem dat erbij komt voldoende is om je emmer te doen overlopen, zijn allemaal signalen dat je brein waarschijnlijk overprikkeld en je dringend aan breinrust toe bent.”

Eigenlijk weten we dat allemaal heel goed. Waarom is het zo moeilijk om toch te deconnecteren?

“Enerzijds willen we heel veel: een succesvolle carrière, een leuk gezin, een boeiend sociaal leven… En dat vraagt veel van ons. Anderzijds zit onze grote boosdoSsgener in onze broekzak. Door onze smartphones staan we altijd aan. Op zich niet vreemd, smartphones en sociale media zijn gemaakt om ons te overspoelen en zelfs verslaafd te maken. De grote bazen geven dat zelfs grif toe. Zeg eens eerlijk: wanneer gaat je gsm op vluchtmodus? En hoe vaak draag je dat horloge dat je laat weten wanneer er een mailtje binnenkomt? Op die manier lopen werk en privé wel heel hard door elkaar en wordt het een extra grote uitdaging om balans te zoeken.

En zo’n horloge zegt dan misschien ook wel dat je een micropauze moet inlassen en even moet rondwandelen, maar eigenlijk zijn we daardoor vervreemd van onszelf. Het is belangrijk dat we terug ruimte scheppen om te connecteren met onszelf op een meer klassieke manier. Door te luisteren naar de signalen van ons lichaam dus. Dat is niet alleen gezond, maar ook essentieel.”

Eén uur yoga gaat je niet de hele week rustig maken, plan liever micropauzes in

Die micropauze is één van je aanbevelingen binnen het boek. Liever veel kleine pauzes?

“Inderdaad. Je kunt moeilijk verwachten dat je door een uurtje yoga te doen per week opeens helemaal zen bent voor de rest van de week. Het is net belangrijk om doorheen de dag te zorgen dat je even deconnecteert. Zo laat je al die onrust niet opstapelen. En zo’n micropauze werkt daar prima voor: even wat water halen, enkele stretchoefeningen doen of een ademhalingsoefening achter je bureau. Het hoeft zeker niet groots te zijn, zolang je die smartphone maar aan de kant laat.”

En zo zijn er nog heel wat trucjes, maar je zegt er meteen ook bij dat er geen quick fix is.

“Als je pakweg op het vlak van voeding je levensstijl wilt omgooien, doe je dat ook door kleine aanpassingen te maken. Met leren deconnecteren en je brein rust te gunnen, is dat net zo. Zo kun je al een verschil maken door die micropauzes of door een aanpassing te maken in je ochtendritueel zodat je met iets meer rust aan de dag begint. Of misschien kun je net ’s avonds – al is het maar 20 minuten voor je gaat slapen – schermen aan de kant laten en jezelf tot rust brengen. Het is een kwestie van uitzoeken wat voor je werkt. En hoe meer je jezelf traint, hoe beter jij en je brein erin worden.”

Zolang de gsm maar buiten handbereik is?

“Ik raad aan om de momenten af te bakenen dat je doelloos scrolt. Het is een vreselijke bron van tijdsverlies en moeheid en versterkt alleen maar het gevoel dat je telkens moet hollen. Je denkt dat je ontspant, maar eigenlijk geef je jezelf alleen maar meer prikkels.”

Mediteren lijkt de heilige graal. Maar ook dat is niet voor iedereen eenvoudig.

“Dat komt vooral omdat we onszelf geen druk mogen opleggen over hoe of hoeveel we moeten mediteren. Voor de een is dat oefeningen doen, maar voor de ander kan in de verte staren al meditatief werken. Of gewoon één minuut heel gefocust op je ademhaling letten.

Zelf vind ik het heel rustgevend om mijn waterfles te vullen met een heel trage waterstraal. Ik blijf dan staan kijken hoe de fles zich vult. Dus laat dit vooral een pleidooi zijn om je brein wat rust te geven. Niet door strenge regels, maar door mild te zijn voor jezelf en heel kleine aanpassingen te doen.”

Mentale rust nodig? 5 tips van expert Inge Declercq

Leg vaker je gsm aan de kant en focus je op waar je met dat moment mee bezig bent.

en focus je op waar je met dat moment mee bezig bent. Creëer micropauzes : sta op nadat je een half uur gewerkt hebt, wandel rond, stretch, beweeg even heel hevig of doe een ademhalingsoefening.

: sta op nadat je een half uur gewerkt hebt, wandel rond, stretch, beweeg even heel hevig of doe een ademhalingsoefening. Bepaal wat jouw focusmomenten zijn en blokkeer op die momenten alle afleiding , zet meldingen van mails of berichten uit.

zijn en , zet meldingen van mails of berichten uit. Verander in kleine stapjes : probeer met micropauzes, ga eens wandelen zonder podcast of muziek in je oren of beperk bewust de momenten dat je doelloos scrolt.

: probeer met micropauzes, ga eens wandelen zonder podcast of muziek in je oren of beperk bewust de momenten dat je doelloos scrolt. Werk aan een goede nachtrust. Het is de basis van mentale rust.

Graag weten wat je nog kunt doen om mentale rust te ervaren of graag testen hoe het met jouw brein gesteld is? In ‘Breinrust’, uitgegeven door uitgeverij Pelckmans, vind je er alles over, en in ‘De kracht van slapen’ vind je al Inges tips voor een goede nachtrust.

