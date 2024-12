Collega’s én beste vriendinnen: “Natalie wist – na mijn vriend – als eerste dat ik zwanger was”

Tijdens een gemiddelde week spenderen we meer uren op het werk dan thuis. Geen wonder dat ook onder collega’s heel mooie vriendschappen ontstaan! Natalie en Stefanie zijn allebei medisch secretaresse op dezelfde dienst.

Natalie (42): “In het begin dachten veel mensen dat wij zussen waren. En eerlijk: voor mij voelt het ook wel een beetje zo. Ik vertel Stefanie echt alles. Maar ik ben ook snel bezorgd om haar, ik wil dat ze het goed heeft. Dat grote zus-gevoel heb ik nooit eerder gekend, want ik ben enig kind.”

Stefanie (28): “Onze vriendschap is eigenlijk ontstaan vanuit dat zorgzame van Natalie. Toen ik net met deze job begon – mijn allereerste vaste job – was ik zodanig gestresseerd dat ik geen hap door mijn keel kreeg. Natalie heeft dat aangevoeld en heeft zich over mij ontfermd.”

Natalie: “Al had ik nooit verwacht dat daar zo’n mooie vriendschap uit zou ontstaan. Met de jaren zijn we steeds dichter naar elkaar toe gegroeid.”

Het is zelfs zo erg dat we onze vakanties en werkdagen op elkaar afstemmen!

Stefanie: “We moeten elkaar elke dag eventjes horen, al is het maar een korte goeiemorgen. Het is nu zelfs zo erg dat we onze vakanties en werkdagen op elkaar afstemmen. (lacht) Ik voel me echt verloren als Natalie niet op het werk is.”

Natalie: “Er zit een flink leeftijdsverschil tussen ons, maar eigenlijk voelen we dat niet. Stefanie weet altijd de juiste dingen te zeggen. Ze geeft me goede raad als ik met zorgen over mijn zonen zit, ook al heeft ze zelf nog geen kinderen. Dat gaat binnenkort natuurlijk wel veranderen… Ik kijk zó uit naar de komst van haar baby’tje!”

Stefanie: “Natalie was – na mijn vriend uiteraard – de eerste die wist dat ik zwanger was. Geen van mijn andere close vriendinnen zijn mama. Dan is het alleen maar fijn dat ik bij haar terechtkan met mijn vragen. Ze is gewoon zo iemand waarvan ik weet dat ze altijd in mijn leven zal zijn.”

Natalie: “Dat geldt voor mij ook. Waar Stefanie is, ben ik. En omgekeerd!”

